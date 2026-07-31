/Weight Loss: 4 આદતો અપનાવો, આ આદતો વજન ઝડપથી ઓછું કરવામાં મદદ કરશે

Weight Loss: વજન ઝડપથી ઓછું કરવું હોય તો તેના માટે ડાયટિંગ અને કસરત કરવાની સાથે સારી આદતો પણ અપનાવવી જરૂરી છે. જો દિનચર્યા સારી ન હોય તો વજન ઓછું કરવામાં સરળતા રહેતી નથી. ફિટનેસ કોચ પણ કેટલીક આદતોને કાયમ માટે અપનાવે છે જેના કારણે ઓછું થયેલું વજન કંટ્રોલમાં રહે છે. આજે તમને ફિટનેસનું આ સરળ સિક્રેટ જણાવીએ. ફિટનેસ કોચ પણ વર્ષોથી આ ચાર આદતો અપનાવે છે જેના કારણે તેમનું વજન મેન્ટેન રહે છે આ આદતો અપનાવાથી વજન ઓછું કરવામાં પણ સરળતા રહે છે.
ભૂખ લાગે પછી ખાવું
સૌથી પહેલી સારી આદત છે કે વારંવાર કંઈ ખાવાની ઈચ્છા થાય એટલે ખાઈ લેવું અથવા તો જમવાનો સમય થાય એટલે જમી લેવું તેને બદલે જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે ખાવાની આદત પાડો. જ્યારે શરીરને જરૂર હશે ત્યારે ભૂખ લાગશે તે સમયે કરેલું ભોજન સરળતાથી પચે છે એનર્જી મળે છે. એટલા માટે ભૂખ લાગવાની રાહ જોવી. જો ભૂખ ન લાગે તો પછી ભારે ભોજન કરવાનું પણ ટાળવું.
એક્ટિવ રહેવું
વજન ઝડપથી ઓછું કરવામાં અને ઓછું થયેલું વજન મેન્ટેન કરવામાં એક્ટિવ રહેવાની આદત મદદરૂપ સાબિત થાય છે. જરૂરી છે કે તમે ફિઝિકલી એક્ટિવ રહો. જો તમે વ્યાયામ કે કસરત કરવા માટે સમય નથી કાઢી શકતા તો પછી ઘરના નાના-મોટા કામ કરવામાં વાહનનો ઉપયોગ કરવાને બદલે ચાલવાનું રાખો. લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવાને બદલે સીડીનો ઉપયોગ કરો. દર કલાકે ઊભા થઈને થોડું ચાલી લેવાની આદત રાખો.
હેલ્ધી વસ્તુ ખાવી
સાંજના સમયે મોટાભાગે ખાવા પીવાની ક્રેવિંગ થતી હોય છે. આ સમયે મોટાભાગના લોકો ચટપટી વસ્તુ ખાઈ લેતા હોય છે પરંતુ સાંજના સમયે ભૂખ લાગે તો તેલ મસાલા વાળી ચટપટી વસ્તુ ખાવાને બદલે હેલ્ધી વસ્તુ ખાવાનું રાખો. ડ્રાયફ્રુટ, ફ્રુટ જેવી વસ્તુ ખાવી જોઈએ.
પુરતી ઊંઘ કરો
વજન ઓછું કરવું હોય અને ઓછું કરેલું વજન મેન્ટેન કરવું હોય તો સૌથી જરૂરી છે કે તમે ઊંઘ પૂરી કરો. રાત્રે સૂવાનો સમય નક્કી રાખો અને સવારે જાગવાનો સમય પણ નક્કી રાખો. શરીરને રિકવરી માટે પણ ઊંઘની જરૂર હોય છે તેથી રાત્રે વહેલા સૂવાની આદત અપનાવો.
વજન ઓછું કરવું હોય અને ફિટનેસ પણ સારી રાખવી હોય તો આ 4 આદતોને ડિસિપ્લિન સાથે અપનાવો. આ 4 આદતોમાં એક પણ દિવસ બંધ છોડ ન કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)