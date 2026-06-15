/Home Remedies: આ 4 વસ્તુઓ જેને લગાડ્યાની સાથે સફેદ વાળ દેખાવા લાગશે કાળા, ઇંસ્ટંટ કલર માટે કરી શકો છો યુઝ

White Hair Home Remedies: વાળ સફેદ થવાની શરૂઆત ક્યારે થાય છે ત્યારે લોકો હેર કલર કરાવવાને બદલે નેચરલ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાને મહત્વ આપે છે. ખાસ કરીને યુવતીઓ વાળને નેચરલ વસ્તુથી કલર કરવાની વાતને મહત્વ આપે છે. કેમિકલ યુક્ત વસ્તુને બદલે નેચરલ વસ્તુથી સફેદ વાળને કલર કરવા હોય તો 4 એવી વસ્તુ છે જેનો ઉપયોગ વર્ષોથી સફેદ વાળને કાળા કરવા માટે થાય છે. આ ચાર વસ્તુથી વાળ કે સ્કેલ્પને નુકસાન થવાની સંભાવના પણ નહિવત હોય છે. મોટાભાગે આ વસ્તુઓ આડઅસર કરતી નથી. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આ વસ્તુ લગાડ્યાની સાથે જ સફેદ વાળ કવર થઈ જાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ સફેદ વાળને નેચરલી કાળા કરવા માટે કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકાય?
કોફી
કોફી એવી વસ્તુ છે જેનો ઉપયોગ સફેદ વાળને કાળા કરવા માટે કરી શકાય છે. પાણીમાં થોડી કોફી ઉમેરી તેને બરાબર ઉકાળો. કોફીની પેસ્ટ અને ઠંડી થવા દો અને પછી ડાયરેક્ટ વાળ પર લગાડો. 15 થી 20 મિનિટ માટે વાળમાં કોફી લગાવી રાખો અને ત્યાર પછી ઠંડા પાણીથી હેર વોશ કરી લો. અઠવાડિયામાં બે વખત વાળમાં કોફી લગાડો.
ચા
ચામાં ટૈનિન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે વાળને કુદરતી રીતે કાળા કરવામાં મદદ કરે છે. વાળ કાળા કરવા માટે ચાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો એક લોઢાના વાસણમાં ચાની ભૂકી અને થોડું પાણી ઉમેરી બરાબર ગરમ કરો. પાણીનો રંગ બદલી જાય એટલે ગેસને બંધ કરી ચાને ઠંડી થવા દો. ત્યાર પછી ચાનુ જે પાણી નીકળ્યું હોય તેને રૂની મદદથી વાળમાં લગાડો. 10 થી 15 મિનિટ ચાનું પાણી વાળમાં લગાવી રાખો અને ત્યાર પછી હેર વોશ કરી લો. સપ્તાહમાં બે થી ત્રણ વખત વાળમાં ચાનું પાણી લગાડો.
આમળા
આમળાનો ઉપયોગ પણ વાળને કાળા કરવા માટે વર્ષોથી કરવામાં આવે છે. આમળાનો પાવડર લગાડવાથી સફેદ વાળને કાળા કરવામાં મદદ મળે છે. તેના માટે લોઢાના વાસણમાં આમળાનો પાવડર પલાળો. બીજા દિવસે સવારે આમળાની પેસ્ટ વાળમાં લગાડી લો. 20 થી 30 મિનિટ માટે આમળાની પેસ્ટ વાળમાં લગાવી રાખો અને ત્યાર પછી હેર વોશ કરો.
મહેંદી
મહેંદીનો ઉપયોગ આજે પણ અનેક લોકો સફેદ વાળને કલર કરવા માટે કરે છે. મહેંદી વાળમાં લગાડવી હોય તો રાત્રે પાણીમાં મહેંદી પલાળી દો. બીજા દિવસે સવારે મહેંદીમાં થોડું નાળિયેરનું તેલ ઉમેરી તેને વાળમાં લગાડો. તમે ઈચ્છો તો મહેંદીમાં એલોવેરા જેલ અને કોફી પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. આ મિશ્રણને વાળમાં લગાવી 30 મિનિટ રહેવા દો. ત્યાર પછી નોર્મલ પાણીથી હેર વોશ કરી લો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)