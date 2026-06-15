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Home Remedies: આ 4 વસ્તુઓ જેને લગાડ્યાની સાથે સફેદ વાળ દેખાવા લાગશે કાળા, ઇંસ્ટંટ કલર માટે કરી શકો છો યુઝ

White Hair Home Remedies: આજે તમને એક, બે નહીં 4 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેનો ઉપયોગ કરીને વાળને સફેદમાંથી કાળા કરી શકાય છે. આ વસ્તુઓ માથામાં લગાડ્યાની સાથે અસર દેખાડે છે. તો ચાલો તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ આ વસ્તુઓ કઈ કઈ છે અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 15, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:42 AM IST
Home Remedies: આ 4 વસ્તુઓ જેને લગાડ્યાની સાથે સફેદ વાળ દેખાવા લાગશે કાળા, ઇંસ્ટંટ કલર માટે કરી શકો છો યુઝ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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આ 4 વસ્તુઓ જેને લગાડ્યાની સાથે સફેદ વાળ દેખાવા લાગશે કાળા, ઇંસ્ટંટ કલર માટે યુઝ કરો
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