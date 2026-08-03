/Snake in Home: ઘરમાંથી આવતી આ સ્મેલ આકર્ષે છે સાપને, 4 કારણથી અજાણતા જ ઘરમાં ઘૂસી આવે છે સાપ

Snake in Home: ઘણીવાર એવું બને છે કે વરસાદ પછી ઘરમાં સાપ ઘુસી જાય. ઘરમાં ઘુસેલા સાપને જોઈને ડર લાગે છે. ઘરમાં બગીચો ન હોય, ઘરમાં સાફ સફાઈ રહેતી હોય તો પણ સાપ ઘરમાં આવી જતા હોય છે. કારણ કે સાપનું ઘરમાં ઘુસવાનું કારણ હોય છે ઘરમાંથી આવતી ખાસ પ્રકારની સ્મેલ. જી હાં આપણા ઘરમાંથી આવતી અમુક પ્રકારની સ્મેલ સાપને આકર્ષે છે.
એ વાત તો તમે પણ જાણતા હશો કે સાપની સુંઘવાની શક્તિ જોરદાર હોય છે. સાપ તેની જીભને બહાર કાઢી હવામાં ફેલાયેલી સ્મેલને ઓળખે છે અને તેના સુધી પહોંચવા આગળ વધે છે. જો આ સ્મેલ તમારા ઘરમાંથી આવતી હોય તો સ્મેલનો પીછો કરતાં કરતાં સાપ પણ તમારા ઘરમાં આવી જાય છે.
ભેજની વાસ
ઘરમાંથી આવતી ભેજની વાસ સાપને આકર્ષે છે. જો તમારા ઘરના બેઝમેન્ટમાંથી, બાથરુમમાંથી કે રસોડાના વોશ એરિયામાં ભેજ વધારે રહે છે અને ત્યાંથી ભેજની વાસ આવે છે તો આ જગ્યાએ સાપ આવી શકે છે. ભેજ અને સડેલા કચરાથી સાપ તુરંત આકર્ષિત થાય છે.
ઉંદર, ગરોળી સહિતના જીવ
જો તમારા ઘરમાં ઉંદર, ગરોળી સહિતના જીવજંતુઓનો ઉપદ્રવ વધારે છે અને આ જીવ તમારા ઘરમાં દર બનાવીને રહે છે તો ચેતી જવું. કારણ કે આ જીવ સાપનો ખોરાક હોય છે અને તેની સુગંધ સાપને આકર્ષે છે. ભોજન શોધતા સાપ ઉંદરની સ્મેલથી આકર્ષિત થઈ ઘરમાં આવી શકે છે.
પાલતૂ પ્રાણીના મળ-મૂત્ર
જો તમારા ઘરમાં બિલાડી, કુતરા, સસલા જેવા પ્રાણી છે તો તેમના મળ-મૂત્રની તીવ્ર ગંધથી આકર્ષિત થઈ સાપ ઘરમાં આવી શકે છે.
ફૂલની સુગંધ
ઘરની બાલકનીમાં, કે ઘરની આસપાસ સુગંધી છોડ રાખ્યા છે જેમાં ફૂલ આવે તો છોડની ભીની માટી કે ફૂલની સુગંધથી આકર્ષિત થઈ સાપ ઘરમાં આવી શકે છે. ઘરની નજીક ઉગી નીકળેલા ઘાસમાં પણ સાપ ઘુસી શકે છે. ત્યાંથી ઘરમાં આવી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)