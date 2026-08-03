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Snake in Home: ઘરમાંથી આવતી આ સ્મેલ આકર્ષે છે સાપને, 4 કારણથી અજાણતા જ ઘરમાં ઘૂસી આવે છે સાપ

Snake in Home: ચોમાસામાં તમારા ઘરમાં જો સાપ ઘૂસી જાય તો તેનું કારણ તમારા ઘરમાંથી આવતી આ સ્મેલ હોય શકે છે. સાપને માણસોના ઘરમાંથી આવતી 4 પ્રકારની સ્મેલ આકર્ષે છે. જેના કારણે સાપ ઘરમાં ઘૂસી જતા હોય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 03, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:01 PM IST
Snake in Home: ઘરમાંથી આવતી આ સ્મેલ આકર્ષે છે સાપને, 4 કારણથી અજાણતા જ ઘરમાં ઘૂસી આવે છે સાપ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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