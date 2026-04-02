ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleCoffee in Skin Care: એક, બે નહીં 4 રીતે સ્કિન કેરમાં કોફીનો ઉપયોગ કરી શકો, ચોથી રીત ઉનાળામાં ખૂબ કામ આવશે

Coffee in Skin Care: એક, બે નહીં 4 રીતે સ્કિન કેરમાં કોફીનો ઉપયોગ કરી શકો, ચોથી રીત ઉનાળામાં ખૂબ કામ આવશે

How to Use Coffee in Skin Care: સ્કિન કેર રુટીનમાં તમે કોફી પાવડરનો 4 રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો. આ રીતે કોફીનો ઉપયોગ સ્કિન પર કરવાથી સ્કિન ચમકદાર, સોફ્ટ અને સુંદર દેખાવા લાગે છે. આ ચારમાંથી 1 રીત તો એવી છે જે ઉનાળામાં તમારી સ્કિનને ઠંડક આપવાનું કામ કરશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 02, 2026, 04:43 PM IST
  • સ્કિન કેરમાં કોફીનો ઉપયોગ કરવાની રીતો
  • સ્કિન કેરમાં કોફીનો ઉપયોગ કરવાથી થતા ફાયદા.
  • કોફી ઉનાળામાં સ્કિનને ઠંડક આપવાનું કામ પણ કરશે.
     

Coffee in Skin Care: એક, બે નહીં 4 રીતે સ્કિન કેરમાં કોફીનો ઉપયોગ કરી શકો, ચોથી રીત ઉનાળામાં ખૂબ કામ આવશે

How to Use Coffee in Skin Care: સ્કિન કેર પ્રોડક્ટમાં કોફીનો ઉપયોગ થતો હોય છે. આવું એટલા માટે કે કોફીમાં સ્કીન વાઈટનિંગ તત્વો હોય છે. કોફીનો ઉપયોગ સ્કીન કેરમાં અલગ અલગ રીતે કરવામાં આવે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ અનુસાર કોફી ચહેરા પર લગાડવાથી સ્કીનને અલગ અલગ ફાયદા થાય છે. સ્કીન કેરમાં કોફીને તમે માસ્ક તરીકે, સ્ક્રબ તરીકે, ફેસપેક તરીકે યુઝ કરી શકો છો. કોફીનો ઉપયોગ કરવાની રીત બદલે એટલે તેના ફાયદા પણ બદલી જાય છે. જો તમે કોફીનો ઉપયોગ કરવાની અલગ અલગ રીતો વિશે નથી જાણતા તો ચાલો તમને જણાવીએ. 

કોફીનો ઉપયોગ કરવાથી થતા ફાયદા 

કોફીનો ઉપયોગ સ્કિન કેરમાં કરવાનો ક્રેઝ એટલા માટે પણ વધી રહ્યો છે કે કોફી એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે. કોફીનો શ્રેષ્ઠ નેચરલ સ્ક્રબ તરીકે ઉપયોગી છે, કોફીનું માસ્ક સ્કિન પર ગ્લો વધારે છે, ડેડ સ્કિન તુરંત દુર થાય છે. કોફી સ્કિનને ટાઈટ કરવામાં મદદ કરે છે. કોફીનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કિન ફ્રેશ દેખાય છે. કોફીનો ઉપયોગ સનબર્ન અને સ્કિન ટેનિંગમાં પણ કરી શકાય છે. 

સ્કિન કેરમાં કોફીનો ઉપયોગ કરવાની રીતો 

કોફી ફેસ માસ્ક

કોફીનો ઉપયોગ તમે ફેસ માસ્ક તરીકે કરી શકો છો. કોફીમાં ફીનોલ જેવા એન્ટિઓક્સિડન્ટ હોય છે જે સ્કીનને ફ્રી રેડીકલ્સથી થતા નુકસાનથી બચાવે છે. કોફીનો ફેસ માસ્ક લગાડવાથી સ્કીન પર ઇન્સ્ટન્ટ ગ્લો આવે છે. 

કોફીનું સ્ક્રબ 

કોફીનો ઉપયોગ તમે સ્ક્રબ તરીકે કરી શકો છો. કોફીનું સ્ક્રબ સ્કીનને સારી રીતે એક્સફોલિયેટ કરે છે. કોફીના સ્ક્રબથી સ્કીનમાં જે ઈમ્પ્યોરિટીઝ હોય છે તે દૂર થઈ જાય છે અને સ્કીન ટાઈટ પણ દેખાય છે. કોફીનું સ્ક્રબ બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધારે. 

કોફીનું આઈ માસ્ક 

ઓલિવ ઓઈલમાં કોફી એડ કરીને ઘટ્ટ પેસ્ટ બનાવી આંખની આસપાસ લગાડી 10 મિનિટ છોડી દો. કોફીનું આઈ માસ્ક ડાર્ક સર્કલ, આંખ નીચે દેખાતી ફાઈન લાઈન્સ અને આંખની પફીનેસને દૂર કરવામાં મદદ કરશે. 

કોફી શીટ માસ્ક

ખૂબ ઓછા લોકો આ રીતે કોફીનો ઉપયોગ કરે છે. તેના માટે કોફી પાવડરને ઠંડા પાણીમાં મિક્સ કરો અને તેમાં એક સુતરાઉ કપડું પલાળો. કપડામાંથી એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢો અને પછી આ કપડા વડે ચહેરાને ઢાંકી દો. જ્યારે પણ તડકામાંથી ઘરે આવો ત્યારે આ રીતે કોફીના પાણીવાળું કપડું ચહેરા પર રાખો. તેનાથી ત્વચાની બળતરા ઓછી થઈ જશે અને ત્વચા ને ઠંડક મળશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

