Alum: ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાની 4 રીતો, પરસેવાની વાસ દુર કરવાથી લઈ સ્કિનની ડાર્કનેસ દુર કરી દેશે
Alum Uses and Benefits: ખૂબ સસ્તી કીંમતમાં મળતી ફટકડી બહુ ઉપયોગી વસ્તુ છે. ખાસ તો ફટકડી ઉનાળામાં સતાવતી 4 સમસ્યામાં ખૂબ કામ આવે છે. આ 4 સમસ્યાઓ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ. ફટકડીનો આ ઉપયોગ જાણ્યા પછી તમે ઘરમાં ફટકડી રાખતાં થઈ જશો.
- ખૂબ સસ્તી કીંમતમાં મળતી ફટકડી બહુ ઉપયોગી વસ્તુ છે.
- ફટકડીનો આ ઉપયોગ જાણ્યા પછી તમે ઘરમાં ફટકડી રાખતાં થઈ જશો.
- ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાથી સૌથી વધુ ફાયદો સ્કીન પ્રોબ્લેમમાં થાય છે.
Alum Uses and Benefits: ફટકડી સફેદ પથ્થર જેવી દેખાતી હોય છે. ફટકડી તમને કોઈપણ દુકાનેથી સરળતાથી અને સસ્તી કિંમતે મળી જાય છે. ફટકડી છોટા પેકેટ બડા ધમાકા જેવું કામ કરે છે. ફટકડીનો ઉપયોગ કરીને ત્વચાની અલગ અલગ સમસ્યાઓનો ઈલાજ કરી શકાય છે. ફટકડીનો ઉપયોગ પાણીને શુદ્ધ કરવા માટે પણ થાય છે અને દાંતને ચમકાવવા માટે પણ થાય છે.
ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાથી સૌથી વધુ ફાયદો સ્કીન પ્રોબ્લેમમાં થાય છે. ત્વચાની અમુક સમસ્યાઓ ફટકડીનો ઉપયોગ કરીને દૂર કરી શકાય છે. આજે તમને ફટકડીના આવા જ 4 ઉપયોગ વિશે જણાવીએ. ફટકડીના આ ઉપયોગ વિશે જાણીને તમે પણ તમારા ઘરમાં ફટકડી રાખતા થઈ જશો અને ફટકડીનો ઉપયોગ કરતા થઈ જશો.
ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કિનને થતા ફાયદા
ફંગલ ઈંફેકશનથી બચાવ થશે
ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાથી ફંગલ ઈંફેકશનથી બચી શકાય છે. ઉનાળામાં પરસેવાના કારણે વારંવાર સ્કિન પર રૈશ થઈ જાય છે, ખંજવાળ આવે છે, બળતરા થાય છે. આ બધી સમસ્યાથી રાહત ફટકડી આપી શકે છે. ઉનાળામાં થતા ઈંફેકશનથી બચવું હોય તો નહાવાના પાણીમાં ફટકડીનો પાવડર મિક્સ કરી ઉપયોગમાં લો.
પરસેવાની વાસ નહીં આવે
ઉનાળામાં પરસેવો વધું થાય તે નોર્મલ છે પરંતુ પરસેવામાંથી વાસ આવવી નોર્મલ નથી. જે લોકોને પરસેવાની દુર્ગંધની સમસ્યા હોય તેમના માટે પણ ફટકડી ઉપયોગી છે. નહાયા પછી ફટકડીનો ટુકડો બગલ પર ફેરવી દો. અથવા તો ફટકડીના પાણીનો ઉપયોગ નહાવા માટે કરો. તેનાથી પરસેવાની વાસની સમસ્યા દુર થશે.
બ્લેક અંડરઆર્મ્સ ક્લીન થશે
ઘણા યુવક-યુવતીઓને અંડરઆર્મ્સની સ્કિન કાળી પડી ગઈ હોય છે. આ સ્થિતિમાં ઉનાળામાં સ્લીવલેસ કપડા પહેરવામાં શરમનો અનુભવ થાય છે. વળી બગલમાંથી પરસેવાની વાસ પણ આવે છે. આ તકલીફને દુર કરવાનું કામ પણ ફટકડી કરી શકે છે. તેના માટે દિવસમાં 2 વખત ફટકડીનો ટુકડો પાણીવાળો કરી તેને બગલની સ્કિન પર ફેરવો. ફટકડીને સ્કિન પર વધારે ઘસવી નહીં.
ચહેરાનું ઓઈલ કંટ્રોલ કરશે
ઉનાળામાં ઓઈલી સ્કિન હોય તેમના ચહેરા પર ચીકાશ દેખાતી રહે છે. ચહેરો ચીકણો દેખાતો હોય અથવા તો ટી ઝોન ઓઈલી રહેતો હોય તો તેના માટે પણ ફટકડીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. 1 કપ પાણીમાં થોડી ફટકડી ઉમેરી ઓગાળી લો. આ પાણીને રુની મદદથી સ્કિન પર લગાડો અને 10 મિનિટ રહેવા દો. 10 મિનિટ પછી ઠંડા પાણીથી સ્કિન ધોઈ લો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
