ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleAlternatives of Gas cylinder: ગેસ સિલિન્ડરના 5 સ્માર્ટ વિકલ્પો, રસોઈ ગેસની શોર્ટેજ વચ્ચે કુકીંગ કરવામાં ઉપયોગી થશે

Alternatives of Gas cylinder: ગેસ સિલિન્ડરના 5 સ્માર્ટ વિકલ્પો, રસોઈ ગેસની શોર્ટેજ વચ્ચે કુકીંગ કરવામાં ઉપયોગી થશે

Alternatives of Gas cylinder For Cooking: ઈરાન, ઈઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલતા યુદ્ધની અસર ભારતીયોના રસોડા સુધી થઈ ચુકી છે. આ સ્થિતિમાં જો ઘરમાં ગેસ ખતમ થઈ જાય તો રસોઈ કેવી રીતે કરવી તેવો વિચાર તમને પણ આવતો હશે. તો ચાલો તમને ગેસ સિલિન્ડરના 5 સ્માર્ટ વિકલ્પો વિશે જણાવીએ. આ વસ્તુઓની મદદથી તમે ઘરે ગેસ ન હોય તો પણ રસોઈ કરી શકશો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 14, 2026, 05:12 PM IST
  • ગૃહિણીઓએ ગેસ સિવાયના ઓપ્શન વિશે વિચારવું પડે એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે.
  • ગેસ સિલિન્ડરના 5 સ્માર્ટ વિકલ્પો.
  • આ વસ્તુઓની મદદથી ઘરે ગેસ ન હોય તો પણ રસોઈ કરી શકશો

Alternatives of Gas cylinder: ગેસ સિલિન્ડરના 5 સ્માર્ટ વિકલ્પો, રસોઈ ગેસની શોર્ટેજ વચ્ચે કુકીંગ કરવામાં ઉપયોગી થશે

Alternatives of Gas cylinder For Cooking:  ઈરાન, ઇઝરાઇલ અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલતી યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે દુનિયાભરમાં ફ્યુઅલ સંબંધિત સંકટ ઘેરાઈ રહ્યું છે. આગામી સમયમાં મોટું સંકટ ન સર્જાય તે માટે ભારતમાં એલપીજી ગેસ સિલિન્ડર  બુક કરવા સંબંધિત નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. અગમચેતીના ભાગરૂપે ભારતમાં એલપીજી ગેસ સિલિન્ડર બુક કરવાની સમય મર્યાદા વધારી દેવામાં આવી છે. ભારતમાં યુદ્ધ નથી ચાલી રહ્યું પરંતુ યુદ્ધની અસર લોકોના ઘરના રસોડા સુધી થવા લાગી છે. આ સમય એવો છે જ્યારે ગૃહિણીઓએ પણ એલપીજી ગેસ સિવાયના ઓપ્શન વિશે વિચારવું પડે એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે. 

ઘરમાં ગેસ સિલિન્ડર હોય તે પૂરો થઈ જાય પછી રસોઈ કેવી રીતે કરવી તે પ્રશ્ન તમને પણ હોય તો તમને 5 એવા ઉપકરણો વિશે જણાવી દઈએ જેની મદદથી તમે ગેસ વિના પણ રસોઈ બનાવી શકો છો. મિડલ ઇસ્ટનું સંકટ કેટલો સમય ચાલશે તે નક્કી નથી, તેથી જ જરૂરી છે કે દરેક વ્યક્તિને એ વાતની ખબર હોય કે ગેસ સિલિન્ડરના વિકલ્પો કયા છે. 

રસોઈ માટે ગેસ સિલિન્ડરના વિકલ્પો

ઇન્ડક્શન 

ઇન્ડક્શન ગેસ સિલિન્ડરનો સૌથી સારો વિકલ્પ છે. ઈલેક્ટ્રિસિટીથી ચાલતા induction નો ઉપયોગ કરીને તમે ગેસ કરતાં ઝડપથી કુકિંગ કરી શકો છો. જો ઘરમાં સિલિન્ડર ખતમ થઈ જાય તો ઇન્ડક્શન લાઈફ સેવર બની શકે છે. માર્કેટમાં ખૂબ ઓછી કિંમતે ઇન્ડક્શન સ્ટવ મળી જતા હોય છે. ઇન્ડક્શન પર ગેસની જેમ જ રસોઈ કરી શકાય છે. બસ ફરક એટલો છે કે તેમાં ઇલેક્ટ્રિસિટીનો યુઝ થાય છે. 

ઈલેક્ટ્રીક પ્રેશર કુકર 

ઇન્ડક્શન સ્ટવની જેમ ઈલેક્ટ્રીક કુકર પણ માર્કેટમાં મળે છે. આ કુકર પણ ઇલેક્ટ્રિસિટીથી ચાલે છે. આ કુકરમાં તમે ભાત-દાળ, બિરયાની, પુલાવ, ખીચડી સહિતની વસ્તુઓ ખૂબ જ સરળતાથી બનાવી શકો છો. ઈલેક્ટ્રીક કુકરમાં  દરેક પ્રકારના વન પોટ મીલ બનાવી શકાય છે. ઈલેક્ટ્રીક કુકરમાં શાક પણ બની શકે છે. 

સોલાર સ્ટવ 

સોલાર સ્ટવ જેને પહેલાના સમયમાં સૂર્યકૂકર પણ કહેવામાં આવતા તે પણ ઇકો ફ્રેન્ડલી ઓપ્શન છે. અત્યારે ઉનાળાનો સમય ચાલી રહ્યો છે તેથી તડકો પણ સારો એવો પડે છે આ સમયે સોલાર સ્ટવનો ઉપયોગ કરવો બેસ્ટ સાબિત થશે. એક વખત સોલાર સ્ટવમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી લેવાથી તમે જીવનભર તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સૂર્યકૂકરમાં કુકીંગ માટેની વસ્તુઓ ભરી તડકામાં તેને રાખી દેવાનું હોય છે અને અમુક મિનિટમાં જ ભોજન બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. 

એર ફ્રાયર 

એર ફ્રાયર પણ ગેસનો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. એર ફ્રાયરની મદદથી તમે કોઈપણ વસ્તુને એર ફ્રાય કરીને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. જે વસ્તુઓ તળીને બનાવવાની હોય છે તેના માટે એર ફ્રાયર ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે તેમાં તેલ અને ગેસ વિના વસ્તુ રેડી થઈ જાય છે. 

માઇક્રોવેવ 

માઇક્રોવેવ, ઓવન પણ કુકિંગ માટે આજના સમયમાં સારો વિકલ્પ છે. દરેક પ્રકારની વસ્તુ માઇક્રોવેવમાં કુક થઈ જતી હોય છે. માઇક્રોવેવ સાથે બુક પણ આપવામાં આવે છે જેની મદદથી તમે માઇક્રોવેવનો ઉપયોગ કરીને રસોઈ બનાવી શકો છો. આ પાંચ ઈલેક્ટ્રીક ઉપકરણો એવા છે જે તમને ગેસ બચાવવામાં પણ મદદ કરશે અને ગેસ નહીં હોય ત્યારે રસોઈ બનાવવા માટે ઉપયોગી સાબિત થશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

