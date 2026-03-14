Summer Skin Care: સ્કિન ઉનાળામાં પણ કરશે ગ્લો, ફોલો કરો આ 5 સિંપલ સ્કિન કેર રુટીન સ્ટેપ્સ
Summer Skin Care Routine: ઉનાળાની શરુઆતથી જ જો તમે 5 સ્કિન કેર સ્ટેપ્સ ફોલો કરશો તો આખો ઉનાળો સ્કિન ગ્લો કરતી રહેશે. ઉનાળા માટેનું આ બેઝીક સ્કિન કેર રુટીન છે.
Summer Skin Care Routine: તાપમાનનો પારો ધીરે ધીરે વધી રહ્યો છે. આ કાળઝાળ ગરમીની અસર શરીરની સાથે ત્વચા પર સૌથી વધુ જોવા મળે છે. આ ઋતુમાં ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો ત્વચાને કાયમી નુકસાન પણ થઈ શકે છે. ઉનાળા દરમિયાન જો તમે વધારે સમય કાઢીને સ્કીન કેર ન કરી શકો તો પણ કેટલાક બેઝિક સ્ટેપ છે જેને રોજ ફોલો કરવા જોઈએ. ઉનાળા દરમિયાન સ્કીન કેરમાં આ વાતોનું ધ્યાન રાખશો તો ગરમીમાં પણ તમારો ચહેરો ગ્લોઈંગ અને ફ્રેશ દેખાશે. નહીં તો તડકો તમારી સ્કીનને ડેમેજ કરી નાખશે અને આ ડેમેજ રીપેર થતા લાંબો સમય થઈ જાય છે.
ઉનાળામાં સ્કિન કેરના બેઝિક સ્ટેપ્સ
સ્કિનને તડકાથી બચાવો
ઉનાળા દરમિયાન ઘરની બહાર નીકળો એટલે મુખ્ય ધ્યેય એ હોવો જોઈએ કે તમે સ્કિનને ડાયરેક્ટ તડકાથી બચાવો. ઉનાળાનો આંકરો તડકો ત્વચા પર ન પડે તે માટે શક્ય હોય તો 11 થી બપોરે 4 સુધી તડકામાં નીકળવાનું ટાળવું. આ સમયનો તડકો સૌથી ખરાબ હોય છે. જો બહાર જવું પણ પડે તો ચહેરાથી લઈને હાથ અને પગની સ્કિન પણ કવર રહે તેવી વ્યવસ્થા કરી લેવી.
સનસ્ક્રીન લગાડવું
ઉનાળામાં ઘરમાં રહેવું હોય કે ઘરને બહાર જવું હોય સનસ્ક્રીન લગાડવાનું ભૂલવું નહીં. આ સિવાય ઘરની બહાર જવાનું નક્કી જ હોય તો બહાર જવાના સમયથી 20 થી 30 મિનિટ પહેલા સારા એસપીએફ વાળું સસ્ક્રીન લગાડી લેવું. જેથી તમે બહાર નીકળો ત્યારે સૂરજના હાનિકારક કિરણોથી સ્કીન બચી રહે. જો તમારે તડકામાં લાંબા સમય સુધી બહાર રહેવાનું થતું હોય તો દર બે કલાકે સનસ્ક્રીન લગાડી લેવું જોઈએ.
પાણી પીતા રહેવું
ઉનાળા દરમિયાન પાણી પીવું ફક્ત હેલ્થ માટે નહીં પરંતુ સ્કીન માટે પણ જરૂરી છે. જો તમે ઉનાળામાં ઓછું પાણી પીશો તો શરીર ડિહાઈડ્રેટ થઈ જશે અને તેના કારણે સ્કીન પણ નિસ્તેજ અને ડ્રાય થઈ જશે. ઉનાળામાં આઠથી દસ ગ્લાસ પાણી પીવું જ જોઈએ. આ સિવાય નાળિયેર પાણી, લીંબુ પાણી કે સિઝનલ ફ્રુટ ખાવાથી જેથી શરીર અને સ્કિન હેલ્ધી રહે છે.
લાઈટ મેકઅપ
સ્કીન એક્સપર્ટ અનુસાર ઉનાળા દરમિયાન વધારે પડતો મેકઅપ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. તેથી શક્ય હોય તો મેકઅપ કરવાનું અવોઈડ કરો અને કરવો પણ હોય તો એકદમ લાઈટ મેકઅપ કરો. ઉનાળામાં જેલ બેઝ્ડ મોસ્ચ્યુરાઈઝર અથવા તો એલોવેરા જેલ સ્કીન પર યુઝ કરવાથી સ્કિનને ઠંડક મળે છે અને સ્કિન ફ્રેશ દેખાય છે.
ગુલાબ જળ અને ચંદન
ઉનાળામાં ત્વચા માટે બેસ્ટ છે ગુલાબજળ અને ચંદન. સપ્તાહમાં 2 કે 3 વખત ચહેરા પર ગુલાબજળ કે ચંદન લગાડો. તેનાથી સ્કિનને ઠંડક મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
