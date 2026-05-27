/Sugary Drinks: સ્કિનના સૌથી મોટા દુશ્મન છે આ 5 સ્વીટ ડ્રિંક્સ, રોજ પીવાથી જુવાનીમાં સ્કિન દેખાશે વૃદ્ધ જેવી

Sugary Drinks: જો તમારી સ્કિન ડલ અને બેજાન દેખાય છે તો તેનું કારણ કેટલાક પીણા હોય શકે છે. મીઠાશથી ભરપુર 5 પીણા એવા છે જે સ્કિનનો નેચરલ ગ્લો છીનવી લે છે અને રોજ રોજ આવી વસ્તુઓ પીવાથી ચહેરા પર ઝડપથી કરચલીઓ પડવા લાગે છે.
Sugary Drinks: દરેક યુવતી ઈચ્છે છે કે તેની સ્કિન વધતી ઉંમરે પણ સુંદર અને ટાઈટ દેખાય એટલે કે સ્કિન પર કરચલીઓ ન પડે. પરંતુ યુવતીઓની કેટલીક આદતો જ તેની સુંદરતા છીનવી લે છે. મોંઘી બ્યુટી પ્રોડક્ટ, સ્કિન ટ્રીટમેન્ટ બધું કરાવ્યા પછી પણ સ્કિન પર ગ્લો ન દેખાય, સ્કિન પર કરચલીઓ વધવા લાગે તો તેનું કારણ પેટમાં ગયેલી કેટલીક હાનિકારક વસ્તુઓ હોય શકે છે. આજે તમને 5 એવા પીણા વિશે જણાવીએ જે સ્કિનના દુશ્મન છે. આ પીણા રોજ પીવાની આદત હોય તેની સ્કિન પર નાની ઉંમરમાં જ કરચલીઓ પડવા લાગે છે.
સ્કિન કેર કર્યા પછી પણ ત્વચા પર કરચલીઓ વધવા લાગે તો સમજી લેવું કે તમારી ડાયટમાં ગડબડ છે. રોજની કેટલીક વસ્તુઓ પીવાની આદત સ્કિનને કાયમી નુકસાન કરી શકે છે. કારણ કે આ પીણામાં ખાંડનું પ્રમાણ વધારે હોય છે જે શરીરમાં ફન્ફ્લેમેશન વધારે છે અને કોલેજનને નુકસાન કરે છે. જેના કારણે સ્કિન પર ખીલ થવા લાગે છે, કરચલીઓ વધી જાય છે. ડલનેસ આવી જાય છે. જો તમે સ્કિનની સુંદરતા જાળવી રાખવા માંગતા હોય તો આ 5 સ્વીટ ડ્રિંક્સ પીતા પહેલા સ્કિનનો વિચાર કરજો.
પેક્ડ ફ્રુટ જ્યૂસ
પેકેટમાં મળતાં ફ્રુટ જ્યૂસ રોજ રોજ પીવાથી સ્કિનને નુકસાન થઈ શકે છે. આવા જ્યૂસમાં ખાંડ અને પ્રિઝર્વેટિવ્સ હોય છે જે શરીરમાં બ્લડ શુગર પણ ઝડપથી વધારે છે. આવા જ્યૂસ નિયમિત પીવાથી ખીલ થઈ શકે છે, સ્કિન વધારે ઓઈલી થઈ જાય છે અને સ્કિન ડેમેજ ઝડપથી થાય છે.
મિલ્કશેક અને ફ્લેવર્ડ કોફી
ચોકલેટ શેક, કેરેમલ કોફી જેવા પીણા પણ સ્કિન માટે હાનિકારક છે. આવા પીણા સ્વાદિષ્ટ તો લાગે છે પણ તેમાં શુગર અને કેલેરી બંને વધારે હોય છે. આવા પીણા રોજ પીવાથી શરીરમાં હોર્મોનલ ચેન્જ થવા લાગે છે. રોજ રોજ આવા પીણા પીવાના કારણે સ્કિન ડેમેજ થઈ જાય છે.
સોડા અને કોલ્ડ ડ્રિંક્સ
સોડા અને કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પણ રોજ રોજ પીવાથી સ્કિનને નુકસાન કરે છે. આ વસ્તુઓ સ્કિનની ચમક છીનવી શકે છે. રોજ રોજ સોડા પીવાથી સ્કિનનું કોલેજન નબળું થઈ જાય છે. થોડા દિવસ નિયમિત સોડા પીવાથી સ્કિન પર કરચલીઓ દેખાવા લાગે છે અને સ્કિન ઢીલી પડવાનું શરુ થઈ જાય છે.
એનર્જી ડ્રિંક્સ
ઈંસ્ટેંટ એનર્જી આપતાં એનર્જી ડ્રિંક્સ સ્કિનને નુકસાન કરી શકે છે. આવા પીણા સ્કિન માટે હાનિકારક છે. એનર્જી ડ્રિંક્સ રોજ પીવાથી સ્કિન ડ્રાય થવા લાગે છે. નિયમિત રીતે એનર્જી ડ્રિંક્સ પીવાથી સ્કિનની ચમક ઓછી થઈ જાય છે. અને જુવાનીમાં સ્કિન વૃદ્ધ જેવી દેખાવા લાગે છે.
સ્વીટ આઈસ્ડ ટી
દુકાનોમાં બોટલમાં પેક મળતી સ્વીટ આઈસ્ડ ટી પણ સ્કિન માટે નુકસાનકારક છે. રેડીમેડ આઈસ ટીમાં પણ ખાંડનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. આઈસ ટી દૂધ વાળી ચા કરતાં હેલ્ધી લાગે છે પણ રોજ રોજ આવી ચા પીવી સ્કિનને નુકસાન કરવા લાગે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)