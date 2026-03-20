Morning Habits: ગરમીમાં બરફ ઓગળે એમ શરીરની ચરબી ઓગળશે, આજથી જ અપનાવી લો સવારની આ 5 સારી આદતો
5 Good Morning Habits: શરીરમાં પેટ, કમર, સાથળ સહિતના ભાગે જામેલી ચરબી વધારે મહેનત વિના ઓછી કરવી હોય તો આજથી જ આ મોર્નિંગ રુટીન ફોલો કરવાનું શરુ કરી દો. સવારના સમયની આ 5 આદતો અપનાવી લેશો તો પણ શરીરમાં વધેલું ફેટ ઓગળવાની શરુઆત થઈ જશે.
5 Good Morning Habits: એવા અનેક લોકો હશે જેને પેટ અને કમરના ભાગે ચરબી વધારે હશે. આવા લોકો દિવસ રાત સતત એ જ વિચારતા હોય કે શું કરવાથી પેટ અને કમરની ચરબી ઘટાડી શકાય? જો તમે પણ આવા લોકોમાંથી એક છો અને તમે એવો ઉપાય શોધી રહ્યા છો જે તમારા શરીર પર જામેલા ચરબીના થરને ઝડપથી ઓછા કરવામાં મદદ કરે તો સવારની આ 5 આદતોને અપનાવી લો. આજે તમને 5 એવી આદતો વિશે જણાવીએ જેને અપનાવી લેશો તો તમારા વજનમાં ઝડપથી ફેરફાર જોવા મળશે. દિવસની શરૂઆત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે આ સમયે સારી આદતો અપનાવી લેવામાં આવે તો વજન ઓછું કરવામાં પણ સરળતા થઈ જાય છે.
આજે તમને જે 5 આદતો વિશે જણાવીએ તેમાં તમારે વધારે મહેનત કરવાની પણ જરૂર નથી. સવારના સમયે વધારે પડતો સમય કાઢવો પણ નહીં પડે. તમારા જે સવારના રૂટીન કામ હોય તેની સાથે આ 5 કામ કરી લેવાના છે. જો તમે એક વખત આ પાંચ કામ કરવાની આદત પાડી લેશો તો પેટ પર જામેલી ચરબી બરફની જેમ ઓગળવા લાગશે.
વજન ઓછું કરવામાં મદદ કરે તેવા 5 કામ
હુંફાળું પાણી પીવો
સવારે ખાલી પેટ હુંફાળું પાણી પીવાની વાત તો તમે પણ અનેક વખત સાંભળી હશે. એક ગ્લાસ હુંફાળું પાણી ખરેખર જાદુ જેવું અસર કરે છે. સવારે જાગીને સૌથી પહેલા હુંફાળું પાણી પી લેવું. હુંફાળું પાણી શરીરને હાઇડ્રેટ કરે છે અને મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરી દે છે. સવારે જો હુંફાળું પાણી પીને મેટાબોલિઝમને બુસ્ટ કરી લેશો તો આખા દિવસ દરમિયાન શરીર વધારાની કેલેરી ઝડપથી બર્ન કરતું રહેશે. તેથી સવારે જાગીને હુંફાળું પાણી પીવાની આદત પાડી લો.
વહેલા જાગી જાઓ અને તડકામાં બેસો
સવારે વહેલા જાગી જવું અને જ્યારે સૂરજ ઉગતો હોય ત્યારે જે કૂણો તડકો હોય તેમાં થોડી મિનિટ બેસવું. આ વાત જાણીને નવાઈ લાગશે પરંતુ સવારે સૂર્યનો તડકો બોડી ક્લોક સેટ કરવામાં મદદ કરે છે. રિસર્ચમાં પણ એવું સામે આવ્યું છે કે સવારનો તડકો શરીરની ફેટ સ્ટોરેજને પ્રભાવિત કરી શકે છે.. તેથી સવારે જાગીને થોડી મિનિટ શાંતિથી સવારના તડકા સામે બેસવું.
ફાસ્ટ કાર્ડિયો કરો
આ બે કામ કર્યા પછી ત્રીજું કામ છે સવારે 15 થી 20 મિનિટ ફાસ્ટ વોક કરો. સવારના સમયે તમે 20 મિનિટ માટે કાર્ડિયો એક્સરસાઇઝ પણ કરી શકો છો. સવારે 20 મિનિટની કાઢ્યો એક્સરસાઇઝ અથવા તો ફાસ્ટ વોક તમારા મગજને શાંત કરશે અને મૂડ પણ સુધારશે તેનાથી હોર્મોન પણ કંટ્રોલમાં રહેશે. સાથે જ તેનાથી ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસ ઝડપી થઈ જશે.
ડીપ બ્રિડિંગ
શરીરમાં ચરબી વધવાનું સૌથી મોટું કારણ સ્ટ્રેસ હોય છે. સ્ટ્રેસના કારણે શરીરમાં એવા હોર્મોન વધે છે જે શરીરને ફેટ સ્ટોર કરવાના સંકેત આપે છે. તેથી સવારે જાગીને પાંચથી દસ મિનિટ માટે ડીપ બ્રિધિંગ એક્સરસાઇઝ કરો. તેનાથી સ્ટ્રેસનું સ્તર ઓછું થશે અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતા પણ વધશે. ફક્ત પાંચ મિનિટ ડીપ બ્રિડિંગ કરી લેવાથી ફ્રેશ ફિલ કરશો અને આખો દિવસ જે પણ કામ કરશો તેમાં ફોકસ રહેશો.
બ્રેકફાસ્ટમાં પ્રોટીન
આ ચાર સ્ટેપ ફોલો કર્યા પછી સૌથી મહત્વપૂર્ણ સ્ટેપ આવે છે સવારનો નાસ્તો. વજન ઝડપથી ઓછું કરવું હોય તો સવારનો નાસ્તો ક્યારે જ સ્કિપ કરવો નહીં. સવારનો નાસ્તો એવો હોવો જોઈએ જેમાં ઓછામાં ઓછું 30 ગ્રામ પ્રોટીન હોય. પ્રોટીનથી ભરપૂર નાસ્તો બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરે છે અને શરીરમાં એનર્જી પણ જાળવી રાખે છે. જો સવારે નાસ્તામાં તમે કાર્બોહાઈડ્રેટથી ભરપૂર વસ્તુઓ લેશો તો વારંવાર ભૂખ લાગશે અને આખા દિવસમાં કેલેરી ઇન્ટેક વધી જશે. તેનાથી વિરુદ્ધ જો તમે પ્રોટીનથી ભરપૂર નાસ્તો કરશો પેટ કલાકો સુધી ભરેલું રહેશે અને ફેટ લોસમાં મદદ મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
