/Hair care: વાળ ખરતાં હોય તો 5 આદતો આજે જ બદલો, ગણતરીના દિવસોમાં વાળ ખરવાનું પ્રમાણ ઘટી જશે

Hair care Mistakes: એવું કોઈ નહીં હોય જે એમ કહે કે મારા વાળ નથી ખરતા. વાળ ખરવાની સમસ્યાથી અનેક લોકો પરેશાન હોય છે. વાળ કરવાના કારણ અલગ અલગ હોય છે. ઘણા લોકોના વાળ તેમની પોતાની કેટલીક ભૂલના કારણે ખરતા હોય છે. હેર કેર કરવામાં કરેલી ભૂલોના કારણે પણ વાળ ખરવાનું પ્રમાણ વધી જાય છે.
ભીના વાળ ઓળવા, હીટ સ્ટાઇલિંગ, વારંવાર હેર કેર ટ્રીટમેન્ટ, જેવી ભૂલોના કારણે પણ વાળને નુકસાન થાય છે. આ સિવાય 5 એવી ભૂલો પણ છે જેના કારણે હેર ફોલ અચાનક વધી જાય છે. જો તમારા વાળ પણ અચાનક વધારે પ્રમાણમાં ખરવા લાગ્યા હોય તો તમારા હેર કેર રૂટીન પર ધ્યાન આપો. જો તમે હેર કેર રૂટિનમાં આ પાંચ ભૂલો કરો છો તો તેને આજે જ સુધારો. આ ભૂલમાં સુધારો કરી લીધા પછી વાળ ખરવાનું પ્રમાણ ઘટી શકે છે.
ખરતાં વાળને અટકાવવા શું કરવું ?
1. જો તમારા વાળ વધારે ખરી રહ્યા છે તો પછી પ્લાસ્ટિક કોમ્બ યુઝ કરવાને બદલે લાકડાના કોમ્બનો ઉપયોગ કરો. એક્સપર્ટ અનુસાર લાકડાના કોમ્બનો ઉપયોગ કરવાથી વાળ ફ્રીઝી થતા નથી.
2. જો તમારા વાળ વધારે પ્રમાણમાં ખરી રહ્યા છે તો હેર ફોલની સમસ્યાને કંટ્રોલ કરવા માટે જંક ફૂડ ખાવાનું બંધ કરી આહારમાં પ્રોટીન રીચ વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. આહારમાં પ્રોટીનનો વધારો કરવાથી પણ વાળનો ગ્રોથ સુધરે છે.
3. વાળ વધારે પ્રમાણમાં ખરી રહ્યા હોય તો તેલને બદલે સીરમનો ઉપયોગ કરવો સારો વિકલ્પ સાબિત થાય છે. સીરમ તેલ કરતા લાઈટ હોય છે જે માથાની ત્વચામાં ઝડપથી ઉતરી જાય છે અને તેના કારણે ચિકાશ રહેતી નથી પરિણામે ગંદકી વધતી નથી.
4. જો તમે વાળને ટાઈટ બાંધો છો અને તેના માટે નોર્મલ રબરનો ઉપયોગ કરો છો તો આ ભૂલ આજે જ સુધારો. વાળને રબરથી ટાઇટ બાંધવાને બદલે થોડા લુઝ રાખો અને સોફ્ટ મટીરીયલના રબરનો ઉપયોગ કરો જેથી વાળ તૂટે નહીં.
5. શરીરમાં આયરન ઓછું હોય તો પણ વાળ વધારે પ્રમાણમાં કરે છે. જો તમારા વાળ પણ વધારે ખરી રહ્યા હોય તો બોડીમાં આયરનનું પ્રમાણ ચકાસો અને આયરન ઓછું હોય તો આયરન વધારવા પર ફોકસ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)