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Hair care: વાળ ખરતાં હોય તો 5 આદતો આજે જ બદલો, ગણતરીના દિવસોમાં વાળ ખરવાનું પ્રમાણ ઘટી જશે

Hair care Mistakes: વાળ વધારે પ્રમાણમાં ખરતાં હોય તો તેની પાછળ આપણી પોતાની કેટલીક ભુલો પણ જવાબદાર હોય શકે છે. હેર કેરના નામે થતી આ ભુલો સુધારી લેવામાં આવે તો વાળ ખરવાનું પ્રમાણ પણ ઓછું થઈ શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 12, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:07 PM IST
Hair care: વાળ ખરતાં હોય તો 5 આદતો આજે જ બદલો, ગણતરીના દિવસોમાં વાળ ખરવાનું પ્રમાણ ઘટી જશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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