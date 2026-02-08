Healthy Dinner: વજન ઘટાડવું હોય અને ફિટ દેખાવું હોય તો ડિનરમાં ચટાકેદાર વાનગીને બદલે ખાવ આ 5 હેલ્ધી આહાર
Healthy Dinner: આયુર્વેદ અને મેડિકલ સાયન્સમાં કહેવામાં આવે છે કે રાત્રે હળવો આહાર લેવો અને ભૂખ હોય તેના કરતાં પણ થોડું ઓછું જમવું. પરંતુ તેનાથી વિરુદ્ધ રાત્રે લોકો સૌથી ભારે ખોરાક લેતા હોય છે. જેના કારણે જ મોટાભાગની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓની શરુઆત થાય છે. તો ચાલો આજે જાણીએ ખરેખર રાત્રે કેવો આહાર લેવો જોઈએ.
Healthy Dinner: દિવસની શરૂઆતનો આહાર એટલે કે નાસ્તો ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. નાસ્તો કરવાનું ક્યારેય ચૂકવું નહીં તેવી સલાહ ડોક્ટરો આપતા હોય છે. કારણ કે સવારના નાસ્તાથી જ આપણા શરીરને જરૂરી એનર્જી અને પોષકતત્વો મળે છે. આખા દિવસનો આધાર દિવસની શરૂઆતમાં કરેલા નાસ્તા પર હોય છે. તેવી જ રીતે દિવસ પૂરો થાય ત્યારે તમે કેવો આહાર લો છો તે પણ મહત્વનું હોય છે. દિવસનો છેલ્લો આહાર એટલે કે રાતનું ભોજન શરીર માટે ખૂબ જ મહત્વનું હોય છે અને તેની અસર પણ શરીર પર સૌથી વધુ થાય છે. એટલા જ માટે હેલ્થ એક્સપર્ટ પણ કહેતા હોય છે કે રાતના સમયે આહારમાં યોગ્ય વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. રાત્રે આહારમાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ જે ઊંઘમાં ખલેલ ન પહોંચાડે અને તમે સુતા હોય ત્યારે પણ શરીરને પોષણ આપે.
આજના સમયમાં લોકોનું રાતનું ભોજન જ ખરાબ થઈ ગયું છે. કેટલાક લોકો તો રાત્રે ઓવરઈટિંગ કરી લેતા હોય છે. તો વળી કેટલાક લોકો મોડી રાત્રે જમવા બેસે છે. રાતનું ભોજન લેવામાં થતી આ ભૂલો શરીર પર ખૂબ જ ખરાબ રીતે અસર કરે છે. આ સિવાય જો રાત્રે તમે તળેલો ખોરાક, મસાલેદાર ખોરાક કે ભારે ભોજન કરો છો તો તેનાથી પણ શરીરને ફાયદો થવાને બદલે નુકસાન થશે. કારણ કે આવો ખોરાક જમ્યા પછી તમે થોડી જ વારમાં ઊંઘી જશો. જેના કારણે તમે ખાધેલો ખોરાક શરીર માટે નુકસાનકારક બની જશે.
જો તમે તમારા સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરતા હોય અને તમારે નિરોગી તેમજ ફીટ રહેવું હોય તો રાતના ખોરાકમાં કેટલાક ફેરફાર કરવા જોઈએ. જો તમે આહારમાં ફેરફાર ન કરી શકો તો આહાર લેવાના સમયમાં ફેરફાર કરો. સૂવાનું હોય તેની ત્રણ કલાક પહેલા જમી લેવાનું રાખો. જેથી શરીરને ખોરાકના પાચન માટે સમય મળે. જોકે આ કોઈ સમાધાન નથી. આદર્શ સ્થિતિ તો એ છે કે રાતના ભોજનમાંથી મસાલેદાર, તળેલી અને ભારી વસ્તુઓને દૂર કરીને રાત્રે ખાવા યોગ્ય વસ્તુનો ડિનરમાં સમાવેશ કરો. જો તમે એ વાત નથી જાણતા કે રાત્રે કઈ વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ તો ચાલો તમને જણાવીએ. જો ખરેખર તમે તમારા સ્વાસ્થ્યને સારું રાખવા માંગતા હોય અને હેલ્થને પ્રેમ કરતા હોય તો ધીરે ધીરે રાતના ભોજનમાં ફેરફાર કરવાનું શરૂ કરો. આજે તમને જણાવીએ એવી વસ્તુઓ વિશે જેને તમે ડિનરમાં લઈ શકો છો. આ વસ્તુઓ રાત્રે ખાવી ઉત્તમ ગણાય છે. તો ફટાફટ ચેક કરી લો રાત્રે ખાઈ શકાય તેવી વસ્તુઓ કઈ કઈ છે ?
હેલ્ધી ડિનર આઈડિયા
સૂપ
રાત્રે ડિનર માટે સૂપ સૌથી ઉત્તમ ગણાય છે. સૂપમાં તમે અલગ અલગ વેરાઈટી ટ્રાય કરી શકો છો. જેમ કે લીલા શાકભાજીનું સૂપ, દાળથી બનેલું સૂપ, ટમેટાનું સૂપ વગેરે. શાકભાજી અને દાળથી બનેલા સૂપથી શરીરને જરૂરી પોષક તત્વો પૂરા પડશે. રાત્રે સૂપ પીશો તો તેનું પાચન પણ ઝડપથી થશે અને ઊંઘમાં ખલેલ પણ નહીં પહોંચે.
દલિયા
રાત્રે જો ફક્ત સુપ પીધા પછી તમને ઊંઘમાં સમસ્યા થાય એવું હોય તો તમે રાત્રે ડિનરમાં ઓટ્સનો સમાવેશ કરી શકો છો. ઓટ્સથી શરીરને ફાઇબર અને પ્રોટીન સૌથી વધુ મળે છે.. વેજીટેરિયન લોકો માટે ઓટ્સ પ્રોટીનનો સૌથી સારો સોર્સ છે. હવે તો ઓટ્સ માર્કેટમાં સરળતાથી મળી રહે છે. ઓટ્સ તમે દૂધમાં પલાળીને અલગ અલગ ફ્રુટ સાથે ખાઈ શકો છો. જો તમને મસાલેદાર ઓટ્સ ખાવા હોય તો ઓટ્સને તમે ઉપમાની જેમ કુક કરીને પણ ખાઈ શકો છો. સાથે જ તેમાં અલગ અલગ પ્રકારના શાકભાજી પણ ઉમેરો જેથી તે વધારે પૌષ્ટિક બની જાય.
સ્ટર ફ્રાય શાકભાજી
જો તમે હેલ્થ કોન્સીયસ છો અને વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન પણ કરી રહ્યા છો તો રાત્રે ડિનરમાં અલગ અલગ પ્રકારના શાકભાજીને સ્ટર ફ્રાય કરીને ખાવાનું રાખો. શાકભાજીને ખૂબ જ ઓછા તેલમાં કાચી પાકી પકાવો અને પછી ડિનરમાં આ શાકભાજી ખાવા. સ્ટર ફ્રાય કરેલા શાકભાજી પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે અને તેનું પાચન પણ સરળતાથી થાય છે.. રાત્રે ખાવા માટે તમે બ્રોકલી, લાલ અને પીળા કેપ્સીકમ, દૂધી વગેરે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ શાકભાજીની સાથે તમે પનીર પણ એડ કરી શકો છો અથવા તો પ્રોટીન ઇન્ટેક વધારવું હોય તો સોયાચંક્સ એડ કરી દો.
સ્મુધી
જો રાત્રે તમને કંઈક ઠંડુ અને હેવી પીવાની ઈચ્છા હોય તો તમે સ્મુધી ડિનરના ઓપ્શનમાં લઈ શકો છો. સ્મુધી પાચનમાં હળવી અને પૌષ્ટિક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે. કારણકે સ્મુધી બનાવવામાં ફળ, લીલા શાકભાજી, પ્રોટીન પાવડર જેવી વસ્તુનો ઉપયોગ થાય છે. રાત્રે તમે પ્રોટીન પાવડર અલગ અલગ ફળ મિક્સ કરીને સ્મુધી બનાવી પી શકો છો. સ્મુધીનું પાચન પણ સરળતાથી થઈ જાય છે. તેથી રાત્રે ડિનર માટે સ્મુધી બેસ્ટ ઓપ્શન છે.
પનીર સલાડ
રાતના સમયે જો તમે પનીર સલાડ ખાવાનું શરૂ કરશો તો તેનાથી લાભ જ લાભ થશે. પનીરના માધ્યમથી શરીરને પ્રોટીન અને કેલ્શિયમ ભરપૂર માત્રામાં મળી જાય છે. પનીર સલાડ માટે પનીરને થોડું સ્ટર ફ્રાય કરી તેમાં ટમેટા, ગાજર, કેપ્સિકમ, લીલા શાકભાજી, કિનોવા સહિતની વસ્તુ ઉમેરીને હેલ્થી સલાડ બાઉલ બનાવી શકો છો. જો તમારે સલાડને વધારે ટેસ્ટી બનાવવું હોય તો તેમાં દહીંને ફ્લેવરવાળું કરી ડ્રેસિંગ તરીકે એડ કરી શકો છો. જો તમે એક બાઉલ પનીર સલાડ ખાઈ લેશો તો તમારું પેટ ઝડપથી ભરાઈ જશે અને બીજી કોઈ વસ્તુ ખાવાની જરૂર પણ નહીં પડે.
