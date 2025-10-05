Thigh Fat: સાથળની ચરબી ફટાફટ ઓગાળે એવી 5 અસરકારક અને ઘરે કરી શકાય એવી કસરતો
Exercises to Reduce Thigh Fat: સાથળની જીદ્દી ચરબી પણ ફટાફટ ઓગળી શકે છે. તેના માટે તમે આ 5 અસરકારક કસરતો કરી શકો છો. આ કસરતો ઘરે કરી શકાય એવી છે અને નિયમિત કરવાથી ઝડપથી રિઝલ્ટ જોવા મળે છે.
Exercises to Reduce Thigh Fat: સાથળ ના ભાગે જામેલી ચરબીને દૂર કરવી મુશ્કેલ કામ છે પરંતુ અશક્ય નહીં. હેલ્દી ખોરાક લઈને અને લાઈફ સ્ટાઈલમાં ફેરફાર કરીને આ સમસ્યાથી છુટકારો મેળવી શકાય છે. જો સાથળના ભાગે ફેટ વધારે હોય તો ફિગરનો શેપ ખરાબ થઈ જાય છે. આ સમસ્યા મોટાભાગે મહિલાઓમાં જોવા મળે છે. સાથળના ભાગે ચરબી વધે તેની પાછળ આનુવંશિક કારણ, હોર્મોનલ સમસ્યા અને લાઈફ સ્ટાઈલ જવાબદાર હોઈ શકે છે. જો તમે સાથળની ચરબીને ઝડપથી ઓછી કરવા માંગો છો તો આજે તમને 5 સૌથી સારી અને સરળ એક્સરસાઇઝ વિશે જણાવીએ.
આ 5 એક્સરસાઇઝ તમે ઘરે આરામથી કરી શકો છો નિયમ બનાવીને રોજ આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી થોડાક સમયમાં સાથળની જીદ્દી ચરબી દૂર થઈ શકે છે. આ એક્સરસાઇઝ રોજ કરવાથી ઓવરઓલ બોડી ફેટ પણ ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે અને તેનાથી સાથળ ટોન થાય છે.
સ્ક્વાટ્સ
આ એક્સરસાઈઝ કરવાથી સાથળની ચરબી ઓછી થશે અને હિપ્સ મસલ્સ પણ ટોન થશે. સ્ક્વાટ્સ મસલ્સ મજબૂત કરે છે અને એક્સ્ટ્રા બોડી ફેટ ઘટાડે છે. આ એક્સરસાઈઝ રોજ 12 થી 15 ના સેટમાં 3 વખત કરવી.
ફોરવર્ડ એન્ડ રિવર્સ લંજેસ
ફોરવર્ડ એન્ડ રિવર્સ લંજેસ કરવાથી સાથળ ટોન થાય છે અને સ્નાયૂની સ્ટ્રેંથ વધે છે. આ એક્સરસાઈઝ ફ્રંટ અને બેક મસલ્સને ટારગેટ કરે છે. તેનાથી મસલ્સ સ્ટેબિલિટી વધે છે અને ઘુંટણને પણ લાભ થાય છે.
સ્ટેપ અપ્સ
સાથળ અને હિપ્સના મસલ્સને ટોન કરવા માટે આ સૌથી સારી એક્સરસાઈઝ છે. તેના માટે સ્ટૂલની જરૂર પડશે. દરેક પગ સાથે આ એક્સરસાઈઝ 3 વખત 10 કે 15 ના સેટમાં કરવી.
સાઈકલિંગ
સાઈકલિંગ કરવાથી સાથળની ચરબી ઓછી થાય છે અને કાર્ડિયોવેસ્કુલર ફાયદા પણ થાય છે. સાઈકલિંગ કરવાથી સાથળ, હૈમસ્ટ્રિંગ્સ અને પિંડી સ્ટ્રોંગ થાય છે. તેનાથી પગના સ્નાયૂ પણ મજબૂત થાય છે.
સ્ટેયર ક્લાઈંબિંગ
આ સરળ અને અસરકારક કસરત છે. દાદર ચઢવા અને ઉતરવાની કસરત કરવાથી સાથળના સ્નાયૂ ટોન થાય છે. રોજ લિફ્ટને બદલે દાદરાનો ઉપયોગ કરો તો લાભ થાય છે.
સાઈડ લંજેસ
સાઈડ લંજેસ કરવાથી સાથળ, કુલ્હાના સ્નાયૂ મજબૂત થાય છે અને ચરબી ઓછી થાય છે. તેનાથી લચીલાપણઉં વધે છે. આ એક્સરસાઈઝ ઈનર થાઈસ પર કામ કરે છે.
