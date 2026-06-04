/Gardening Tips: ઘરમાં વાવો ક્યારેય ન કરમાય તેવા આ 5 છોડ, ઘરની રોનક વધારશે અને છોડ સુકાઈ જવાની ચિંતા પણ નહીં રહે

5 Low Maintenance Indoor Plants: ઘરની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના છોડ રાખવામાં આવે તો ઘરની સુંદરતા વધી જાય છે. પરંતુ ઘરની અંદર છોડ રાખવામાં મહિલાઓને બે સમસ્યા નડતી હોય છે. પહેલી સમસ્યા છે કે દિવસના વ્યસ્ત શિડ્યુલ વચ્ચે છોડની માવજત કરવા માટે સમય કાઢવો મુશ્કેલ હોય છે. અને બીજી સમસ્યા એ હોય છે કે ઘણીવાર છોડાવ્યા પછી તે કરમાઈ જતા હોય છે. જોકે આ બંને બાબતે ચિંતા કર્યા વિના તમે ઘરમાં છોડ વાવી શકો છો. છોડની જાળવણી કરવા માટે વધારે સમય ન ફાળવવો હોય અને એકવાર છોડ વાવ્યા પછી કરમાઈ જવાની ચિંતા પણ ન કરવી હોય તો ઘરની અંદર આ 5 છોડ વાવો.
જો તમને ગાર્ડનિંગનો શોખ હોય ઘરની સજાવટ કરવી હોય અને ઓછી મહેનતે ઘરની અંદર સુંદર છોડ વાવવા હોય તો આ 5 છોડ તમારા માટે બેસ્ટ છે. આ 5 છોડ એવા છે જેને વધારે મેન્ટેન કરવા પડતા નથી. ઘરમાં ઓછી જગ્યામાં તેને ઉગાડી શકાય છે, વધારે પાણીની જરૂર નથી પડતી અને એકવાર બરાબર ઉગી જાય પછી ઝડપથી કરમાતા પણ નથી. તો ચાલો તમને 5 લો મેન્ટેનન્સ ઇન્ડોર પ્લાન્ટ વિશે જણાવીએ.
સ્નેક પ્લાન્ટ
જો તમે કોઈપણ પ્રકારની ઝંઝટ વિના ઘરની અંદર સુંદર પ્લાન્ટ વાવવા માંગો છો તો સ્નેક પ્લાન્ટ વાવો. સ્નેક પ્લાન્ટ એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે જેમની પાસે ગાર્ડનિંગ કરવાનો વધારે સમય હોતો નથી પણ ઘરમાં છોડ વાવવા હોય છે. આ છોડ એકવાર વાવી દીધા પછી વધારે ધ્યાન રાખવું પડતું નથી. આ છોડને વધારે પાણીની જરૂર પણ પડતી નથી. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આ છોડ તમારા ઘરને મોડર્ન અને સ્ટાઇલિસ્ટ ટચ આપશે.
ઝેડ પ્લાન્ટ
ઝેડ પ્લાન્ટને પણ તમે ઘરમાં વાવી શકો છો. ઝેડ પ્લાન્ટ દેખાવમાં સુંદર હોય છે અને તે ઓછી જગ્યા રોકે છે. આ છોડના પાનને વધારે પાણીની જરૂર પડતી નથી. એટલે કે છોડમાં તમે રોજ પાણી ન આપો તો પણ ચાલે. ઝેડ પ્લાન્ટમાં સાત આઠ દિવસે થોડી સાફ-સફાઈ કરવી પડે છે. એક વખત આ છોડ ઉગી જાય પછી ઝડપથી કરમાતો પણ નથી.
એલોવેરા
એલોવેરા પણ ઘરમાં ઉગાડવા માટે બેસ્ટ છે. એલોવેરા ઉપયોગી પણ છે અને તેની સંભાળ કરવી પણ સરળ છે. એલોવેરાને પણ વધારે પાણીની જરૂર પડતી નથી. દિવસ દરમિયાન સારો તડકો મળી જાય એટલે આ છોડ ઝડપથી વધવા લાગે છે અને વર્ષો સુધી કરમાતો નથી.
જીજી પ્લાન્ટ
ઘરમાં રાખવા માટે જીજી પ્લાન્ટ પણ સારો વિકલ્પ છે. આ છોડને તમે એવી જગ્યાએ પણ રાખી શકો છો જ્યાં ઓછો સૂર્યપ્રકાશ આવતો હોય. કારણ કે આ છોડ ઓછા સૂર્યપ્રકાશમાં પણ ખીલી જાય છે. આ છોડના પાન એકદમ ચમકદાર હોય છે જેનાથી ઘરની સુંદરતા વધે છે ખાસ વાત એ છે કે દિવસો સુધી આ છોડમાં પાણી નાખવામાં ન આવે તો પણ તે કરમાતો નથી.
મની પ્લાન્ટ
મની પ્લાન્ટ પણ ઘરની અંદર વાવવા માટે બેસ્ટ છે. મની પ્લાન્ટને થોડી દેખરેખની જરૂર પડે છે પરંતુ જો આ પ્લાન્ટ એકવાર બરાબર ઉગી જાય અને તેમાં ખાતર, પાણીનું પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો આ વેલ એકવાર ઉગી ગયા પછી ઝડપથી કરમાતી નથી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)