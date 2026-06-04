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Gardening Tips: ઘરમાં વાવો ક્યારેય ન કરમાય તેવા આ 5 છોડ, ઘરની રોનક વધારશે અને છોડ સુકાઈ જવાની ચિંતા પણ નહીં રહે

5 Low Maintenance Indoor Plants: જો તમે માત્ર એટલા માટે ઘરમાં છોડ રાખવાનું ટાળતા હોય કે તમારી પાસે ગાર્ડનિંગ કરવાનો સમય નથી તો પછી તમે ઘરમાં આ 5 છોડ લઈ આવો. આ છોડ એકવાર બરાબર ઉગી જશે તો પછી વર્ષોવર્ષ કરમાશે નહીં.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 04, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:34 PM IST
Gardening Tips: ઘરમાં વાવો ક્યારેય ન કરમાય તેવા આ 5 છોડ, ઘરની રોનક વધારશે અને છોડ સુકાઈ જવાની ચિંતા પણ નહીં રહે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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