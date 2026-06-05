/Lifestyle: રસોડામાં તમે પણ વાપરતાં હોય આ 5 વસ્તુઓ તો તુરંત ફેંકી દેજો, શરીરમાં રોગ વધારે અને પર્યાવરણને પણ નુકસાન કરે

Lifestyle: લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને જાગૃત થઈ ગયા છે એટલા માટે જ ફિટનેસને ધ્યાનમાં રાખીને ઓર્ગેનિક શાકભાજીનો ઉપયોગ કરવો, ફળ ખાવા અને પૌષ્ટિક આહાર લેવાની વાતને મહત્વ આપે છે. પરંતુ અજાણતા મોટાભાગના લોકો એક મોટી ભૂલ કરે છે જેના કારણે તેમના સ્વાસ્થ્યને ભયંકર નુકસાન થાય છે. આ ભૂલ છે ઘરના રસોડામાં કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો. આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે તમને 5 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જે રસોડામાં હોય તો તેને તુરંત દૂર કરી દેવી જોઈએ કારણ કે આ વસ્તુઓ તમારા સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન કરી રહી છે અને સાથે જ પર્યાવરણ માટે પણ હાનિકારક છે.
જે વસ્તુની અહીં વાત થઈ રહી છે તે 5 વસ્તુ પ્લાસ્ટિકથી બનેલી હોય છે અને મોટાભાગના લોકો આમાંથી કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા જ હોય છે. પરંતુ પ્લાસ્ટિક થી બનેલી આ 5 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાથી શરીરમાં બીમારીઓ થવાની સંભાવના વધી જાય છે. જો તમે ખરેખર ફિટનેસ અને પર્યાવરણને લઈને જાગૃત છો તો આજથી જ રસોડામાંથી આ પાંચ વસ્તુઓ બહાર ફેંકી દેજો એટલે કે તેનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરી દેજો.
પાણી માટે પ્લાસ્ટિકની બોટલ
ભાગ્યે જ એવા લોકો હશે જેના ફ્રિજમાં પાણી ભરવા માટે પ્લાસ્ટિકની બોટલ ન રાખી હોય. મોટાભાગના લોકો પાણી ભરવા માટે પ્લાસ્ટિકની બોટલનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં રાખેલું પાણી શરીર માટે પણ હાનિકારક બની જાય છે. કારણકે તેમાં માઇક્રોપ્લાસ્ટિક અને ઝેરી તત્વ ભળી જાય છે. તેથી ઘરમાંથી પાણીની પ્લાસ્ટિકની બોટલો પણ દૂર કરી દેવી જોઈએ. પાણી ભરવા માટે તાંબાની, સ્ટીલની કે માટીની બોટલો બેસ્ટ રહે છે.
પ્લાસ્ટિકના ડબ્બા
જો તમે ઘરમાં દાળ, મસાલા, નાસ્તો વગેરે વસ્તુઓ ભરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના પ્લાસ્ટિકના ડબ્બા રાખો છો અને તેનો ઉપયોગ કરો છો તો ખરેખર તમે તમારા પરિવારની તબિયત બગાડી રહ્યા છો. પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં રહેલા કેમિકલ ધીરે ધીરે ખોરાકમાં પણ ભળી જાય છે અને પેટમાં જાય છે. પ્લાસ્ટિકમાં હાનિકારક બીપીએ જેવા કેમિકલ હોય છે. જે શરીર માટે ખતરનાક સાબિત થય છે. અનાજ સહિતની વસ્તુ ભરવા માટે પ્લાસ્ટિકને બદલે કાચ કે પછી સ્ટેન્ડ સ્ટીલના ડબ્બાનો ઉપયોગ કરવો સૌથી સેપ છે.
વાસણ સાફ કરવાનું પ્લાસ્ટિકનું સ્ક્રબર
જો તમે વાસણ સાફ કરવા માટે પ્લાસ્ટિકના સ્ક્રબરનો ઉપયોગ કરો છો તો તમે પર્યાવરણ અને તમારી તબિયત બંનેને બગાડી રહ્યા છો. પ્લાસ્ટિકના સ્ક્રબરમાં હાનિકારક બેક્ટેરિયા એકત્ર થાય છે અને પ્લાસ્ટિકના સ્ક્રબરમાંથી છુટા પડેલા માઇક્રો પ્લાસ્ટિકના રેસા પાણીને પણ ઝેરી બનાવે છે. પ્લાસ્ટિકના સ્ક્રબરથી સાફ કરેલા વાસણમાં પણ બેક્ટેરિયા રહી જાય છે જે તબિયત બગાડી શકે છે.
પ્લાસ્ટિકના સ્પેચ્યુલા
છેલ્લા કેટલાક સમયથી પ્લાસ્ટિકના રંગબેરંગી સ્પેચ્યુલાનો ઉપયોગ કરવાનો ટ્રેન્ડ વધ્યો છે. નોનસ્ટિક વાસણમાં જ્યારે કુકિંગ કરવામાં આવે તો પ્લાસ્ટિકના સ્પેચ્યુલાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આવા પ્લાસ્ટિકના સ્પેચ્યુલામાંથી હાનિકારક કેમિકલ ભોજનમાં ભળી જાય છે જે શરીરને ધીરે ધીરે નુકસાન કરે છે. તેથી ઘરમાંથી પ્લાસ્ટિકના ચમચા ચમચી પણ દૂર કરી લેવા જોઈએ.
પ્લાસ્ટિકનું ચોપિંગ બોર્ડ
શાકભાજી સમારવા માટે જે ચોપિંગ બોર્ડનો ઉપયોગ થતો હોય તે પ્લાસ્ટિકનું હોય તો તેને પણ આજથી રસોડામાંથી અલવિદા કરી દેજો. જ્યારે તમે પ્લાસ્ટિકના ચોપિંગ બોર્ડ પર શાક કે સલાડ સમારો છો તો ચાકુ વાગવાના કારણે પ્લાસ્ટિકના ઝીણા ઝીણા કણ શાકમાં ભળી જાય છે. પ્લાસ્ટિકના આ કણ ભોજનના માધ્યમથી શરીરમાં પહોંચી જાય છે. જેના કારણે ગંભીર બીમારી પણ થઈ શકે છે. એટલા માટે જ શાક સુધારવા માટે ક્યારેય પ્લાસ્ટિકના ચોપિંગ બોર્ નો ઉપયોગ કરવો નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)