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  • /Lifestyle: રસોડામાં તમે પણ વાપરતાં હોય આ 5 વસ્તુઓ તો તુરંત ફેંકી દેજો, શરીરમાં રોગ વધારે અને પર્યાવરણને પણ નુકસાન કરે

Lifestyle: રસોડામાં તમે પણ વાપરતાં હોય આ 5 વસ્તુઓ તો તુરંત ફેંકી દેજો, શરીરમાં રોગ વધારે અને પર્યાવરણને પણ નુકસાન કરે

Lifestyle: વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ 2026 ના દિવસે પર્યાવરણ માટે કંઈક સારું કામ કરવું હોય તો વૃક્ષારોપણ કરવાની સાથે ઘરના રસોડામાંથી આ 5 વસ્તુઓ બહાર ફેંકી દો અને પ્રણ લઈ લો કે આવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ બંધ કરી દેશો. કારણ કે આ 5 વસ્તુઓનો ઉપયોગ પર્યાવરણ અને સ્વાસ્થ્ય બંને માટા હાનિકારક છે. આ વસ્તુઓ એવી છે જે 99 ટકા લોકોના ઘરના રસોડામાં મળી આવશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 05, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:29 PM IST
Lifestyle: રસોડામાં તમે પણ વાપરતાં હોય આ 5 વસ્તુઓ તો તુરંત ફેંકી દેજો, શરીરમાં રોગ વધારે અને પર્યાવરણને પણ નુકસાન કરે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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