Korean Glass Skin: કાચ જેવી ચમકતી કોરિયન સ્કિન મેળવવા અપનાવો આ 5 ટીપ્સ, સુંદરતા જોઈ દરેક વ્યક્તિ કરશે વખાણ
Korean Glass Skin: જો તમે કોરિયન યુવતીઓ જેવી ચમકતી સ્કિન મેળવવા માંગો છો તો તેના માટે શું કરવું જરૂરી છે આજે તમને જણાવીએ. આ 5 ટીપ્સ ફોલો કરવાથી કોરિયન સ્કિન મેળવી શકાય છે.
Trending Photos
Korean Glass Skin: આજકાલ દરેક વ્યક્તિ ગ્લોઇંગ સ્કીન મેળવવા માટે સ્કીન કેર રૂટિન ફોલો કરે છે. ઘણા લોકો તો અલગ અલગ પ્રકારના મોંઘા પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ પણ કરતા હોય છે. તેમ છતાં સ્કીન સંબંધિત સમસ્યાઓ જોવા મળે છે. સ્કીન કેરમાં કોરિયન સ્કીન કેર ટિપ્સ પણ લોકપ્રિય છે. યુવાનોમાં કોરિયન ગ્લાસ સ્કિનનો ટ્રેન્ડ વધારે જોવા મળે છે. જો તમે પણ કાચ જેવી ચમકતી કોરિયન સ્કીન મેળવવા માંગો છો તો આજે તમને એવી ટીપ્સ જણાવીએ જેને અપનાવી શકાય છે. આ ટીપ સપનાવાથી સ્કીન હેલ્ધી રહે છે હાઈડ્રેટ રહે છે
કોરિયન સ્કીન કેર ટિપ્સ
ડબલ ક્લિઝિંગ
જો તમે કાચ જેવી ચમકતી કોરિયન સ્કીન મેળવવા માંગો છો તો ડબલ ક્લીનીઝિંગ ની જરૂર પડશે. ચહેરાની ગંદકી, મેકઅપ અને એક્સ્ટ્રા ઓઇલ સાફ કરવામાં આ ટેકનિક મદદ કરે છે. તેનાથી સ્કીનનું ડીપ ક્લિનિંગ સારી રીતે થાય છે.
સ્ક્રબિંગ
કાચ જેવી ચમકતી કોરિયન સ્કીન માટે સ્ક્રબિંગ પણ જરૂરી છે. ચહેરા પર સારી રીતે સ્ક્રબ કરવાથી છુટકારો મળે છે. ડેડ સ્કિન રીમુવ થઈ જવાથી ચહેરા પર પહેલા કરતાં વધારે શાઈન જોવા મળે છે.
ટોનર
ચહેરા ઉપર ટોનર લગાડવાનું પણ ભૂલવું નહીં. કેમકે રૂટીન કેરમાં ટોનરનો ઉપયોગ રોજ કરવો જોઈએ. કોટન પેડમાં ટોનર લગાડીને અથવા તો હાથમાં ટોનર લઈ ચહેરા પર થપથપાવીને લગાવી દેવું.
મોઈશ્ચુરાઇઝર
ગ્લાસ સ્કિન મેળવવા માટે મોશ્ચુરાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો પણ જરૂરી છે. તેનાથી ત્વચાને જરૂરી પોષણ મળે છે અને ત્વચાની અંદરથી ઓઇલ પણ સારી રીતે સાફ થઈ જાય છે.
સ્કિન કેરમાં આ સ્ટેપ ફોલો કરવાની સાથે એક વાત હંમેશા રાખવી કે જો તમારે સ્કીનને ચમકતી અને સુંદર રાખવી હોય તો રાત્રે સુતા પહેલા સારી રીતે મેકઅપ સાફ કરવો. જો મેકઅપ સાફ કર્યા વિના સુઈ જવામાં આવે તો સ્કિન પર તેની અસર દેખાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે