Storage Tips: દિવસો પછી વાપરશો તો પણ ફ્રેશ હશે લીલાપાનવાળા શાકભાજી, સાફ કરીને આ રીતે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરજો
Storage Tips For Leafy Herbs: શિયાળામાં વિવિધ પ્રકારની ભાજી ખૂબ ખવાય છે પરંતુ લીલા શાકભાજી સાથે એક સમસ્યા થાય છે કે તે 1 કે 2 દિવસમાં જ કરમાઈ જાય છે. આજે તમને આ આર્ટીકલના માધ્યમથી જણાવીએ કે ફ્રીજમાં કેવી રીતે લીલા શાકભાજી રાખવાથી તે લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રહે.
Storage Tips For Leafy Herbs: ઠંડી પડવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ગુલાબી ઠંડીની સાથે માર્કેટમાં રંગબેરંગી શાકભાજી પણ દેખાવા લાગ્યા છે. શિયાળામાં લીલાપાન વાળા શાકભાજી સૌથી વધુ ખવાય છે. વિવિધ પ્રકારની ભાજી શરીરને ગરમ રાખવાની સાથે ફાયદા કરે છે. શિયાળામાં અલગ અલગ પ્રકારની ભાજી સ્વાદિષ્ટ પણ લાગે છે. શિયાળા દરમિયાન પાલક, મેથી, સરસવ, બથુઆ સહિતના લીલા પાનવાળા શાકભાજીનો ઉપયોગ વધી જાય છે. મોટાભાગના ભારતીય ઘરોના ફ્રિજમાં તમને આવી ભાજી જોવા મળશે. જોકે ભાજી સાથે એક સમસ્યા થાય છે કે તે એક દિવસમાં જ કરમાઈ જાય છે.
લીલા શાકભાજીને ફ્રીજમાં રાખો કે ફ્રિજની બહાર થોડા કલાકોમાં કે એક કે બે દિવસમાં તે કાળી પડવા લાગે છે. આવું થવાનું કારણ હોય છે તેને સ્ટોર કરવાની ખોટી રીત. આમ તો લીલા પાનવાળા શાકભાજી ફ્રેશ હોય ત્યારે જ તેનો ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ પરંતુ સમયના અભાવના કારણે ઘણા લોકોને આવી વસ્તુઓ સ્ટોર કરીને રાખવી પડે છે. જો તમારે પણ ભાજી સ્ટોર કરીને રાખવી હોય તો તેને લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ કેવી રીતે રાખવી આજે તમને જણાવીએ.
ફ્રિજમાં લીલા પાનવાળા શાકભાજીને સ્ટોર કરવાની રીત
1. ઘણા લોકો એક ભૂલ કરે છે કે જ્યારે તેઓ શાકભાજી લઈને આવે છે તો તેને ધોઈને થોડી જ વારમાં ફ્રિજમાં મૂકી દે છે. જ્યારે શાકભાજીને ધોવામાં આવે છે તો તેના પાનમાં ભેજ રહી જાય છે. ભેજવાળી ભાજી કોરી કર્યા વિના ફ્રીજમાં રાખી દેશો તો પણ ઝડપથી ગળી જશે. તેથી આવા શાકભાજીને ઘરે લાવીને ધોયા પછી સુતરાઉ કપડાં પર ફેલાવીને રાખી દો. 10 થી 15 મિનિટ સુધી તેને હવામાં સુકવેલો અને પછી તેને સ્ટોર કરો.
2. લીલા શાકભાજીને લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રાખવા હોય તો ફ્રિજમાં રાખતી વખતે તેને પેપર ટોવેલમાં બાંધીને રાખો. આમ કરવાથી જે એક્સ્ટ્રા ભેજ કે પાણી તેમાં હશે તે પેપર ટોવેલમાં સુકાઈ જશે અને શાકભાજી ખરાબ થશે નહીં. આ ઉપાય સૌથી વધારે ફુદીના મેથી અને ધાણા માટે ઉપયોગી છે.
3. લીલા પાનવાળા શાકભાજી ને પ્લાસ્ટિક બેગમાં રાખીને ફ્રિજમાં રાખો. આમ કરવાથી તેમાં ફૂગ લાગી શકે છે. ભાજીને બરાબર સાફ કરી તેમાં જે ખરાબ પણ હોય તેને દૂર કરીને એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં અથવા તો જે ડબ્બામાં કાણા હોય તેમાં રાખો. લીલા પાનવાળા શાકભાજીને હવાની પણ જરૂર પડે છે.
4. દરેક ભાજીની બનાવટ અને ભેજનું લેવલ અલગ-અલગ હોય છે. તેથી બધા જ પ્રકારની ભાજીને એક ડબ્બામાં એક સાથે રાખવી નહીં. સરસવ, પાલક, બથુવા જેવી ભાજીને એક સાથે રાખવાથી તે ઝડપથી ખરાબ થઈ જાય છે. બધી જ ભાજીને અલગ અલગ સ્ટોર કરવી જોઈએ.
5. ધાણા અને ફુદીનાને જો તમે લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રાખવા માંગો છો તો તેના માટે અસરકારક રીત પાણીની છે. તેના માટે ફુદીના અને ધાણાના મૂળને કાપ્યા વિના પાણી ભરેલા ગ્લાસમાં મૂળ ડુબે તે રીતે રાખી દો. અને ઉપરથી પ્લાસ્ટિક વડે તેને કવર કરી દો. આ રીતે ધાણા અને ફુદીનો રાખશો તો દિવસો સુધી તેના ફ્રેશ પાનનો ઉપયોગ કરી શકશો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
