/નબળી બિલ્ડિંગ પડતાં પહેલાં આપે છે આ 5 સંકેત, નજરઅંદાજ કરશો તો ભારે પડશે

તાજેતરમાં રાજધાની દિલ્હીના સત્ય નિકેતન વિસ્તારમાં ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી, જેમાં અચાનક પાંચ માળની બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં 7 લોકોના મોત થયા તો 5 લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આશરે 40 વર્ષ જૂની આ બિલ્ડિંગના બેઝમેન્ટમાં સમારકામ ચાલી રહ્યું હતું. વરસાદના સમયમાં નીચે પાણી ભરાતું હતું, જેનાથી મકાનનો પાયો નબળો પડી ગયો હતો. મામલો ખુબ ગંભીર છે અને તંત્ર પર પણ સવાલ ઉભા થઈ રહ્યાં છે. પરંતુ આ દુર્ઘટના બાદ દરેકના મનમાં એક સવાલ જરૂર છે- શું બિલ્ડિંગ પડતા પહેલા જ તેના નબળા પડવાના સંકેત મળવા લાગે છે? આવો તેના વિશે જાણીએ.
શું બિલ્ડિંગ પડતા પહેલા મળે છે તેના સંકેત?
સત્ય નિકેતન દુર્ઘટના બાદ દરેક આ સવાલને લઈને ડરેલા છે કે શું બિલ્ડિંગ અચાનક પડી જાય છે, કે તે પહેલા કોઈ સંકેત જોવા મળે છે. હકીકતમાં કેટલાક એવા ફેરફાર છે જેને નજરઅંદાજ ન કરી શકાય. જો તમારી બિલ્ડિંગમાં પણ અચાનક આ સંકેત જોવા મળે તો સાવધાન થવાની જરૂર છે. સાથે નિષ્ણાંત પાસે તપાસ જરૂરી થઈ જાય છે.
દીવાલ, બીમ કે કોલમમાં અચાનક મોટી તિરાડ પડવી
બિલ્ડિંગ નવી હોય કે જૂની, જો તેની દીવાલ, બીમ કે કોલમમાં અચાનક તિરાડ દેખાવાની શરૂ થાય તો ચેતી જજો. બિલ્ડિંગની અંદરથી નબળી થવા પર આ હિસ્સામાં સૌથી પહેલા અસર જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં નિષ્ણાંત પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ અને સમજદારીથી આગળનું પગલું ભરવું જોઈએ.
બિલ્ડિંગ એક તરફ ઝુકી કે ધસી જવી
જો તમારી બિલ્ડિંગ કોઈ એક તરફ ઝુકેલી લાગી રહી છે તો તેને ગંભીરતાથી લો. આ સાથે જો ફ્લોર પહેલાની તુલનામાં અંદર ધસેલો છે કે અસમાન લાગે તો બિલ્ડિંગની તપાસ જરૂરી છે. આ સાથે જો તેમાં વધુ તિરાડો જોવા મળે છે તો તેમાં રહેવું સુરક્ષિત નથી.
દરવાજા કે બારીઓ અચાનક જામી જવી
જો તમારા બિલ્ડિંગના દરવાજા કે બારી અચાનક જામ થવા લાગે અને તેને બંધ કરવા કે ખોલવામાં મુશ્કેલી હોય તો, જરૂરી નથી કે સમસ્યા ફ્રેમાં હોય. ઘણીવાર બિલ્ડિંગમાં સ્ટ્રક્ચરલ મૂવમેન્ટ થવાને કારણે પણ આ સમસ્યા થઈ શકે છે. લાકડી કે ફ્રેમ પહોળા થવા લાગે છે કે અચાનક સમસ્યા વધી જાય છે તો તપાસ કરાવવી જરૂરી છે.
દીવાલોમાંથી વિચિત્ર અવાજ આવવો
જો બિલ્ડિંગમાંથી વારંવાર કોઈ વિચિત્ર અવાજ આવતો હોય અને સાથે જગ્યાએ-જગ્યાએ તિરાડ અને અન્ય સંકેત જોવા મળે તો તેને નજરઅંદાજ કરવા ભારે પડી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં કોઈ સુરક્ષિત જગ્યાએ જવું અને નિષ્ણાંત પાસે તપાસ કરાવવી જરૂરી થઈ જાય છે.
આવા સંકેત જોવા મળે તો શું કરવું?
કોઈ એક સંકેત જોઈ તે જણાવવું કે બિલ્ડિંગ પડશે કે નહીં તે સંભવ નથી. પરંતુ જો તમને કોઈ ગંભીર સંકેત જોવા મળે છે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરવો જોઈએ. આવી સ્થિતિમાં સુરક્ષિત જગ્યાએ જતું રહેવું સમજદારી છે. ખાસ કરી જો બેઝમેન્ટમાં કામ ચાલી રહ્યું છે અને આવા સંકેત સાથે જોવા મળે તો ખતરો વધી જાય છે.