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નબળી બિલ્ડિંગ પડતાં પહેલાં આપે છે આ 5 સંકેત, નજરઅંદાજ કરશો તો ભારે પડશે

દિલ્હીના સત્ય નિકેતનમાં થયેલી બિલ્ડિંગ દુર્ઘટનાએ એકવાર ફરી ઇમારતોની સુરક્ષાને લઈને ચિંતા વધારી દીધી છે. તેવામાં આ સેફ્ટી ટિપ્સ તમને જરૂર ખબર હોવી જોઈએ. જો કોઈ બિલ્ડિંગમાં તમને આ સંકેત જોવા મળે તો સુરક્ષિત જગ્યાએ જતું રહેવું જોઈએ.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 10, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:38 PM IST
નબળી બિલ્ડિંગ પડતાં પહેલાં આપે છે આ 5 સંકેત, નજરઅંદાજ કરશો તો ભારે પડશે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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