/Coriander Stems: કચરો ન સમજો ધાણાની દાંડીને, શાકની ગ્રેવીથી લઈ સૂપ-સલાડનો સ્વાદ વધારમાં છે ઉપયોગી

Coriander Stems Uses: મોટાભાગના ઘરોમાં કોથમીર આવે એટલે તેને બરાબર સાફ કરી, દાંડીમાંથી પાંદળાવાળો ભાગ અલગ કરી ડબ્બામાં સ્ટોર કરી લેવામાં આવે છે. અને નીચેની દાંડીને ફેંકી દેવામાં આવે છે. પરંતુ તમે જે વસ્તુને કચરો સમજીને ફેંકી દો છો તે વસ્તુ તમારી રસોઈનો સ્વાદ વધારવામાં મદદરુપ થઈ શકે છે.
જી હાં ધાણાની દાંડીનો ઉપયોગ અલગ અલગ વાનગીમાં કરી શકાય છે. જો તમને ધાણાની દાંડીનો ઉપયોગ કરવાની રીત નથી ખબર તો ચાલો તમને જણાવીએ ધાણાની દાંડી યુઝ કરવાની 5 રીત વિશે.
ધાણાની દાંડીનો ઉપયોગ કરવાની 5 રીતો
ચટણીને ઘટ્ટ કરશે
જો તમારે કોથમીરની ઘટ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ ચટણી બનાવવી હોય અને તેમાં ફક્ત પાંદડા નહીં દાંડીનો પણ ઉપયોગ કરો. કોથમીરના મૂળનો ભાગ હોય તેને કાઢી નાખો અને બાકી બધા જ ભાગનો ઉપયોગ કરો. તેનાથી કોથમીરની ચટણી ઘટ્ટ થશે અને તેનો સ્વાદ અને સુગંધ ડબલ થઈ જશે. કોથમીરની ચટણીને ઘટ્ટ કરવા માટે તેમાં સિંગ કે ચણા ઉમેરવાની જરૂર પણ નહીં પડે.
સૂપનો સ્વાદ અને સુગંધ વધારશે
ધાણાની દાંડીનો ઉપયોગ તમે સૂપ અને સ્ટૂ જેવી વાનગીમાં કરી શકો છો. સૂપમાં ધાણાની દાંડીથી ફ્રેશ ફ્લેવર આવે છે. સૂપ બનાવતી વખતે તેમાં ધાણાની દાંડી ઉમેરી દો અને સારી રીતે પકાવો. ત્યારબાદ ધાણાની દાંડી કાઢી લો. આ સીક્રેટ હૈક તમારા સૂપને રેસ્ટોરન્ટ જેવું ટેસ્ટી બનાવી દેશે.
સલાડના ડ્રેસિંગ કે ડીપમાં ઉમેરો
સલાડ માટેના ડ્રેસિંગ કે ડીપ બનાવો તેમાં પણ ધાણાની દાંડી ઝીણી સમારીને ઉમેરી દેશો તો સ્વાદ વધી જશે. ધાણાની દાંડી સલાડને ક્રંચી ટેક્સચર આપશે અને તેનાથી સલાડનો સ્વાદ પણ વધી જશે. સલાડનું ડ્રેસિંગ બનાવો ત્યારે લીંબુનો રસ, ઓલિવ ઓઈલ મિક્સ કરો તેમાં ઝીણી સમારેલી ધાણાની દાંડી પણ ઉમેરી દો.
ભાતનો સ્વાદ વધારશે
જો તમારા ઘરમાં ભાત રોજ બનતા હોય તો તેમાં પણ ધાણાની દાંડી ઉપયોગી છે. ભાત કુક કરતી વખતે પાણીમાં ધાણાની દાંડી રાખી દો. ભાત કુક થશે ત્યારે તેમાંથી ફ્રેશ અરોમા આવશે. આવા ભાત લોકો દાળ વિના પણ ખાઈ જશે. તમે પુલાવમાં પણ ધાણાની દાંડી ઉમેરી શકો છો.
પાવડર બનાવી સ્ટોર કરી શકો
ધાણાની દાંડીને પાણીથી બરાબર સાફ કરી કપડા પર ફેલાવી તડકામાં સુકવી લો. જ્યારે દાંડી બરાબર સુકાઈ જાય ત્યારે તેનો પાવડર કરી લો અને સ્ટોર કરી લો. આ પાવડરનો ઉપયોગ પણ ચટણી, સૂપ, ગ્રેવીમાં કરી શકો છો. ધાણા નહીં હોય ત્યારે પણ તમને વાનગીમાં ધાણાનો સ્વાદ મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)