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Coriander Stems: કચરો ન સમજો ધાણાની દાંડીને, શાકની ગ્રેવીથી લઈ સૂપ-સલાડનો સ્વાદ વધારમાં છે ઉપયોગી

Coriander Stems Uses: કોથમીરના પાનનો ઉપયોગ કરી તમે તેની દાંડીઓને ફેંકી દો છો ? જો હા તો આજ પછી આવી ભુલ ન કરતાં. કોથમીરના પાનને સાફ કરીને ડબ્બામાં સ્ટોર કરો છો તેમ કોથમીરની દાંડીને પણ એક ડબ્બામાં સ્ટોર કરી રાખજો. કારણ આ લીલી દાંડી સૂપ, શાક, સલાડ, ચટણી સહિતની વાનગીનો સ્વાદ વધારવામા કામ આવશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 13, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:54 PM IST
Coriander Stems: કચરો ન સમજો ધાણાની દાંડીને, શાકની ગ્રેવીથી લઈ સૂપ-સલાડનો સ્વાદ વધારમાં છે ઉપયોગી
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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