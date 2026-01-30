Prev
Japanese Skin Care: 40 વર્ષે પણ સ્કિન ટાઈટ રહેશે, ફોલો કરવા લાગો આ 6 જાપાની સ્કિન કેર ટીપ્સ

Japanese Skin Care: જાપાની મહિલાઓ સ્કિન કેર માટે ડેલી રુટીનમાં કેટલીક ખાસ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે જેમના કારણે તેમની સ્કિન વધતી ઉંમરે પણ ટાઈટ અને ગોરી દેખાતી હોય છે. આજે તમને જાપાની સ્કિન કેર સીક્રેટ્સ વિશે જણાવીએ જેને તમે પણ ડેલી રુટીનનો ભાગ બનાવી શકો છો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:17 AM IST

Japanese Skin Care: જાપાની મહિલાઓની સ્કિન એકદમ ટાઈટ, ડાઘ રહિત, ચમકતી અને ગોરી હોય છે. તેમની સ્કિન જોઈને તમે તેમની ઉંમરનો અંદાજ ન લગાવી શકો. કારણ કે મોટી ઉંમરે પણ તેમની સ્કિન એકદમ યુવાન હોય તેવી જ દેખાય છે. તેમની સ્કિન પર કરચલીઓ નથી દેખાતી, સ્કિન ઢીલી નથી પડતી કે નથી સ્કિન પર ખીલ જેવી સમસ્યા જોવા મળતી. આ બ્યુટી પાછળ કોઈ મોંઘા પ્રોડક્ટ કે ટ્રીટમેન્ટનો ખર્ચો નથી હોતો. જાપાની મહિલાઓ ડેલી રુટીન અને લાઈફસ્ટાઈલમાં સ્કિન કેર માટે ખૂબ જ સામાન્ય વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે. આ વસ્તુઓ તેમની સ્કિનની એવરગ્રીન બ્યુટી આપે છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ આ વસ્તુઓ કઈ કઈ છે.

જાપાની સ્કિન કેર સીક્રેટ

સ્કિનને ઘસવી નહીં 

જાપાની મહિલાઓ પોતાના ચહેરાને હળવા હાથે સાફ કરે છે. સ્કિનને ભારપૂર્વક ઘસીને સાફ કરતી નથી. તેમનું માનવું હોય છે કે સ્કીનને વધારે પડતું પ્રેશર આપીને સાફ કરવાથી સ્કિનનું નેચરલ મોઈશ્ચર ખતમ થઈ જાય છે અને કરચલીઓ ઝડપથી આવવા લાગે છે. સ્કિન સાફ કરવા માટે તેઓ હૂંફાળા પાણી અને માઈલ્ડ ક્લીનઝરનો ઉપયોગ કરે છે. 

ચોખાનું પાણી 

ચોખાના પાણીનો ઉપયોગ જાપાનમાં સદીઓથી સ્કીન કેર માટે કરવામાં આવે છે. ચોખાના પાણીમાં રહેલા એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ સ્કીનને ટાઇટ કરે છે અને ફાઇનલ લાઇન્સ ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે. જાપાની મહિલાઓ ચહેરા પર રાઈસ વોટર ફક્ત લગાડી છોડી દેતી હોય છે. 

સનસ્ક્રીન 

તડકાથી બચવા માટે જાપાની મહિલાઓ પણ સ્કીન કેરમાં સનસ્ક્રીનને મહત્વ આપે છે. ઘરમાંથી બહાર નીકળવાનું હોય કે ન હોય તે સનસ્ક્રીન જરૂર લગાવે છે. તેનાથી સ્કીન એજિંગ, ડાર્ક સ્પોટ અને કરચલીઓથી બચાવ થાય છે. 

ગ્રીન ટી 

ગ્રીન ટી પીવાથી ફક્ત શરીરનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે તેવું નથી ગ્રીન ટી સ્કીન માટે પણ વરદાન છે. જાપાની મહિલાઓ દિવસ દરમિયાન ગ્રીન ટી પીતી હોય છે કારણ કે તેમાં રહેલા પોલિફેનોલ્સ સ્કીનને ફ્રી રેડિકલ્સથી બચાવે છે અને એજિંગની સ્પીડ સ્લો કરે છે. 

મોઈશ્ચરાઈઝર 

જાપાની મહિલાઓ સ્કીન કેર રૂટિનમાં લેયરિંગ ટેકનીક અપનાવે છે. આ લેયરમાં પહેલા લાઈટ ટોનર પછી સીરમ અને પછી મોઈશ્ચરાઈઝર અપ્લાય કરે છે. તેનાથી સ્કીન લાંબા સમય સુધી હાઈડ્રેટ રહે છે અને ડ્રાઈનેસના કારણે થતી કરચલીઓ પડતી નથી. 

ઊંઘ અને સ્ટ્રેસ 

ઊંઘનો અભાવ સ્કિનનો સૌથી મોટો દુશ્મન છે. પૂરતી ઊંઘ થાય ત્યારે સ્કીન જાતે જ રીપેર થઈ જતી હોય છે અને ચહેરા પર નેચરલ ગ્લો જળવાઈ રહે છે. તેથી તણાવરહિત સારી ઊંઘને મહત્વ આપવામાં આવે છે. 

વધતી ઉંમરે પણ સુંદર અને યુવાન દેખાવું તે કોઈ ચમત્કાર નથી પરંતુ તે અનુશાસન, યોગ્ય આદતો અને નેચરલ કેરનું પરિણામ હોય છે. એક કે બે દિવસ સુધી આ રૂટીન ફોલો કરવાથી પણ કોઈ અસર થતી નથી. આ સારી આદતોને કાયમ માટે અપનાવી પડે છે. અનુશાસન સાથે આ આદતોને અપનાવો તો કોઈપણ વ્યક્તિ 50 વર્ષે પણ 25 વર્ષ જેવી દેખાય શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

