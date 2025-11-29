Skin Care: સ્કિન માટે બેસ્ટ ગણાય છે આ 7 જ્યૂસ, જાણી લો ગ્લોઈંગ સ્કિન માટે કયું જ્યૂસ ઝડપથી ફાયદો કરશે
Skin Care: કેટલાક નેચરલ જ્યૂસ એવા છે જેને પીવાથી શરીરને પોષણ મળવાની સાથે સ્કિનને લાભ પણ થાય છે. તેમાં પણ 7 જ્યૂસ સ્કિન માટે સૌથી બેસ્ટ ગણાય છે. આજે તમને આ 7 જ્યૂસ વિશે જણાવીએ જે સ્કિનને સૌથી વધુ લાભ કરે છે.
Skin Care: તડકો, થાક, સ્ટ્રેસ, અપૂરતી ઊંઘ અને પાણીના અભાવના કારણે ત્વચા પર સૌથી વધુ અસર થાય છે. આ સ્થિતિમાં ત્વચાને હેલ્થી અને ગ્લોઇંગ બનાવવા માટે જ્યુસ સૌથી બેસ્ટ ઓપ્શન સાબિત થઈ શકે છે. અલગ અલગ ફળ અને શાકના જ્યુસ બનાવીને પીવાથી સ્કીનને જબરદસ્ત લાભ થઈ શકે છે. જ્યુસમાં રહેલા વિટામીન, મિનરલ્સ અને એન્ટિઓક્સિડન્ટ શરીરને ડિટોક્ષ કરે છે જેના કારણે ત્વચા પર ગ્લો આવે છે. આમ તો અલગ અલગ ફળના જ્યુસ પીવાતા હોય છે પરંતુ આજે તમને એવા જ્યુસ વિશે જણાવીએ જે સ્કિનને સૌથી વધુ ફાયદો કરે છે. આ જ્યૂસ પીવાથી શરીરને એનર્જી પણ મળે છે ઈમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે અને તે ત્વચાને અંદરથી પોષણ આપે છે જેના કારણે ત્વચા પર ગ્લો દેખાય છે. જો તમે કોઈપણ પ્રકારની પાર્લર ટ્રીટમેન્ટ વિના ચમકતો ચહેરો મેળવવા ઈચ્છો છો તો પછી આ જ્યુસ તમારા માટે રામબાણ સાબિત થઈ શકે છે.
સ્કીન માટે બેસ્ટ જ્યુસ
1. દાડમનો જ્યુસ એન્ટિઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે તે શરીરમાંથી ટોક્સિન બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે અને હૃદયને હેલ્થી રાખે છે તેનાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન પણ સુધરે છે. દાડમમાં રહેલા પોલીફેનોલ્સ સ્કીન પર નિખાર લાવે છે અને એજિંગના લક્ષણો ઓછા કરવામાં મદદ કરે છે. જો તમે રોજ એક ગ્લાસ દાડમનો જ્યુસ પીશો તો શરીરમાં એનર્જી વધશે.
2. સંતરાનું જ્યુસ વિટામીન c થી ભરપૂર હોય છે સંતરાનું જ્યુસ પીવાથી શરદી-ઉધરસ જેવી સમસ્યાથી બચવામાં મદદ મળે છે કારણ કે તે શરીરની ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરે છે. ઓરેન્જ જ્યૂસ પીવાથી શરીરને ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી મળે છે અને થાક દૂર થાય છે. સવારે એક ગ્લાસ સંતરાનો જ્યુસ પીવાથી શરીર એક્ટિવ રહે છે.
3. વિટામીન સી થી ભરપૂર આમળા શક્તિશાળી સોર્સ છે. આમળાનું જ્યુસ ઈમ્યુનિટી બુસ્ટ કરે છે અને તે ઇન્ફેક્શનથી પણ બચાવ કરે છે. આમળાના જ્યુસથી લીવર હેલ્ધી રહે છે તેનાથી સ્કિન અને વાળને સૌથી વધુ ફાયદો થાય છે. રોજ સવારે આમળાનું જ્યુસ પીવાથી શરીર અંદરથી મજબૂત અને બહારથી સુંદર રહે છે.
4. બીટનું જ્યુસ પીવાથી શરીરમાં હિમોગ્લોબિન વધે છે. બીટનું જ્યુસ પીવાથી બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રહે છે અને મસલ્સને શક્તિ મળે છે. જે લોકો જેમ જતા હોય તેમના માટે બીચનું જ્યુસ નેચરલ એનર્જી ડ્રિંકની જેમ કામ કરે છે.
5. એલોવેરા જ્યુસ પાચનને મજબૂત કરે છે અને શરીરમાંથી હાનિકારક તત્વોને બહાર કાઢે છે. એલોવેરા જ્યુસ પણ સ્કીન અને વાળ બંનેને ફાયદો કરે છે. સવારે ખાલી પેટ એલોવેરા જ્યુસ પીવાથી શરીરને એનર્જી અને ફ્રેશનેસ મળે છે.
6. લીંબુનો રસ વિટામીન સી થી ભરપૂર હોય છે તેનાથી શરીર ડિટોક્સ થાય છે અને ઇમ્યુન સિસ્ટમ મજબૂત બને છે.. જે લોકો સ્કીનને સુંદર બનાવવાની સાથે વજન પણ ઘટાડવા માંગે છે તેમણે સવારે હૂંફાળા પાણીમાં લીંબુ ઉમેરીને પીવું જોઈએ.. તેનાથી ચરબી પણ ઓછી થાય છે અને શરીરમાંથી ટોક્સિન નીકળી જાય છે જેના કારણે સ્કીન પર ગ્લો દેખાય છે.
7. આ જ્યુસ સિવાય તમે મિક્સ જ્યુસ બનાવીને પણ પી શકો છો. તેના માટે ગાજર, સફરજન, આદુ અને સંતરાને એક સાથે પીસી તેમાં લીંબુ ઉમેરીને પી શકો છો. આ મિક્સ જ્યુસ જો તમે સતત સાત દિવસ સુધી પીશો તો તમને ચહેરા પર ચેન્જ દેખાવા લાગશે. આ જ્યૂસ હંમેશા ફ્રેશ બનાવીને જ પીવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
