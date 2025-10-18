Weight Loss: રોજ ઘરે કરી લો આ 8 એક્સરસાઈઝના 3-3 સેટ, ઝડપથી ઓછી થશે ચરબી
Weight loss Exercise: શિયાળાની ઋતુ હેલ્થ પર ધ્યાન આપવા માટે સૌથી બેસ્ટ હોય છે. આ વર્ષે શિયાળામાં તમે ઘર બેઠા તમારું વજન ઉતારી શકો છો. તેના માટે શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
Weight loss Exercise: શિયાળાની સીઝન હવે શરૂ થવાની જ છે. શિયાળો એવી ઋતુ છે જેમાં મોટાભાગના લોકો પોતાની ફિટનેસ પર ધ્યાન આપતા હોય છે. શિયાળા દરમિયાન હેલ્થ પર ફોકસ કરવું હોય અને ફિટ રહેવું હોય તો તેના માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ.
ઘણા લોકો એવા હોય છે જેમનું વજન વધારે હોય છે. આવા લોકો ઘરે બેઠા શિયાળામાં પોતાનું વજન મેન્ટેન કરી શકે છે. આજે તમને 8 એક્સરસાઇઝ જણાવીએ જેને તમે ઘરે સરળતાથી કરી શકો છો અને આ એક્સરસાઇઝ વજન ઘટાડવામાં અસરદાર ભૂમિકા ભજવે છે. જો તમારી પાસે જીમ જવાનો સમય ન હોય તો તમે આ આઠ એક્સરસાઈઝ ઘરે કરવાનું શરૂ કરી દો. થોડા જ સમયમાં પેટ અને કમર પર જામેલી વધારાની ચરબી ઓછી થઈ જશે અને તમારું શરીર સુડોળ દેખાવા લાગશે.
વેટ લોસ માટે ઘરે કરી શકાય તેવી 8 એક્સરસાઇઝ
જમ્પિંગ જેક
આ એક ક્લાસિક કાર્ડીયો એક્સરસાઇઝ છે જે શરીરને વોર્મ અપ કરવા માટે બેસ્ટ હોય છે. તેનાથી હાર્ટ રેટ વધે છે અને બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. જમ્પિંગ જેક્સથી શરૂઆત કરશો તો આખું શરીર એક્ટિવ થઈ જશે. એક્સરસાઇઝની શરૂઆત કરતાં પહેલાં જમ્પિંગ જેકસ કરવા જોઈએ.
બર્પીઝ
બર્પીઝ એક પાવરફુલ એક્સરસાઇઝ છે જે એક સાથે ઘણા બધા સ્નાયુ પર કામ કરે છે. તેમાં સ્કાટ, પુશ અપ અને જમ્પ નું કોમ્બિનેશન હોય છે. રોજ 10 થી 15 મિનિટ બર્પીઝ કરવાથી કેલેરી ઝડપથી પડે છે અને સ્ટેમિના વધે છે..
હાઈ નીઝ
એક જગ્યાએ ઊભા રહેવું અને ઘૂંટણને ઝડપથી ઉપર ઉઠાવવા તે એક્સરસાઇઝને હાઈ નીઝ કહે છે. આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી પેટ અને પેટની આસપાસની ચરબી ઝડપથી ઓછી થાય છે.
જમ્પ સ્કેટ્સ
જમ્પ સ્કેટ્સ કરવાથી કેલેરી ઝડપથી બળે છે અને વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે.
પ્લૈંક
પ્લૈંક કરવાથી પણ ખાસ કરીને પેટ અને કમરની આસપાસની ચરબી ઝડપથી ઓછી થાય છે.
જંપ રોપ
રોજ 10 થી 15 મિનિટ દોરડા કૂદવાથી વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે. આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી હાર્ટ રેટ વધે છે અને કેલરી ઝડપથી ઓછી થાય છે અને શરીર ટોન થાય છે.
સૂર્ય નમસ્કાર
સૂર્ય નમસ્કાર એક યોગાસન સિરીઝ છે જેમાં કુલ 12 સ્ટેપ હોય છે. રોજ દસ મિનિટ સૂર્ય નમસ્કાર કરવાથી આખું શરીર સ્ટ્રેચ થાય છે અને કેલરી ઝડપથી બળે છે.
માઉન્ટેન ક્લાઈમ્બર
માઉન્ટેન ક્લાઈમ્બર એક્સરસાઇઝ સૌથી ખાસ અને અલગ છે તેનાથી ઝડપથી ચરબી ઓછી થાય છે ખાસ કરીને પેટ અને કમરની આસપાસ છે ફેટ જામેલું હોય તેને દૂર કરવામાં આ એક્સરસાઇઝ મદદ કરે છે.
જો આ એક્સરસાઇઝ તમે રોજ 30 થી 40 મિનિટ માટે કરો છો તો એક મહિનામાં જ શરીરમાં તમને ફેરફાર દેખાવા લાગશે. રોજ સવારે 30 થી 40 મિનિટનો સમય એક્સરસાઇઝ કરવામાં ફાળવશો તો તમે એનર્જેટિક અનુભવ કરશો અને તમારો મૂડ પણ સારો રહેશે.
