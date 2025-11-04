કચ્છના રણમાં બે દિવસ રોકાવાનો કેટલો ખર્ચ થશે, કેટલો છે ટેન્ટનો ભાવ, ક્યાં બુકિંગ કરવું, A ટુ Z માહિતી
Gujarat Kutch Rann Utsav : ગુજરાતમાં રણ ઓફ કચ્છ ફેસ્ટિવલમાં બે રાત વિતાવવાનો ખર્ચ કેટલો થશે? જો તમે પહેલી વાર મુલાકાત લઈ રહ્યા છો, તો ટિકિટ બુકિંગથી લઈને અન્ય સુવિધાઓ સુધીની દરેક બાબત અહીં જાણો
Gujarat Tourism : ઠંડી આવે એટલે કચ્છના સફેદ રણનું ટુરિઝમ ધમધમતું થાય છે. આવામાં જો તમે રણોત્સવમાં ફરવા માંગતા હોવ તો તે પહેલી તેની માહિતી જાણી લેવી જરૂરી છે.
ગુજરાતમાં રણ ઓફ કચ્છ ફેસ્ટિવલ 23 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ શરૂ થયો હતો અને 4 માર્ચ, 2026 સુધી ચાલુ રહેશે. પાંચ મહિના ચાલતો આ તહેવાર એક મેળા જેવો છે. સફેદ રણમાં અહીં સંગીત, નૃત્ય અને પરંપરાઓનો સંગમ જોવા મળશે. દર વર્ષની જેમ, કચ્છના રણના વિશાળ સફેદ રણ પર એક ટેન્ટ સિટી બનાવવામાં આવી છે, જ્યાં ભારત અને વિદેશના પ્રવાસીઓ રાત વિતાવે છે. અહીં તંબુમાં રાત વિતાવવી એ એક અનોખો અનુભવ છે. જો તમે પહેલી વાર મુલાકાત લઈ રહ્યા છો, તો ચિંતા કરશો નહીં. કચ્છના રણ ફેસ્ટિવલ વિશે વિગતવાર માહિતી પ્રદાન કરીશું.
કેટલા પ્રકારના કેમ્પ છે?
નોન-એસી સ્વિસ કોટેજ - આ મૂળભૂત સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. તેમાં એસી નથી, પરંતુ તે ટ્વીન/ડબલ બેડ અને એટેચ્ડ બાથરૂમ આપે છે.
ડીલક્સ એસી સ્વિસ કોટેજ
આ સ્વિસ કોટેજ કરતાં થોડી વધુ સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. તમને એસી પણ મળશે. તેમાં ટ્વીન અથવા ડબલ બેડ અને એટેચ્ડ બાથરૂમ પણ સામેલ છે.
પ્રીમિયમ ટેન્ટ
તે સરસ આંતરિક, એસી અને બેઠક વિસ્તાર પ્રદાન કરે છે. તંબુનું કદ આશરે 473 ચોરસ ફૂટ હોવાનો અંદાજ છે.
રાજવાડી સ્યુટ
સ્યુટ-ક્લાસ ટેન્ટ અહીંથી શરૂ થાય છે. આ કેમ્પ શાહી વાતાવરણ, લાંબા સમય સુધી રહેવાનો વિસ્તાર અને ખાનગી ભોજન પ્રદાન કરે છે. આ તંબુ આશરે 900 ચોરસ ફૂટના વિસ્તારને આવરી લે છે.
દરબારી સ્યુટ
તે બે શયનખંડ, પુષ્કળ જગ્યા અને ખાનગી ભોજન પ્રદાન કરે છે. તે આશરે 1,600 ચોરસ ફૂટને આવરી લે છે. તે ગુજરાતમાં મુલાકાત લેવા માટેના શ્રેષ્ઠ સ્થળોમાંનું એક છે.
કચ્છ રણ ઉત્સવ માટે ટિકિટ કેવી રીતે બુક કરવી?
ઓનલાઈન ટિકિટ બુક કરવા માટે, તમારે પહેલા રણ ઉત્સવની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી પડશે. તમે ગુજરાત ટુરિઝમની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી પણ ટિકિટ બુક કરી શકો છો. અહીં, તમને વેલેટ કેમ્પ પેકેજોની વિવિધ શ્રેણીઓ મળશે.
તમારી પાસે નોન-એસી અને એસી બંને કેમ્પનો વિકલ્પ હશે. તમારા બજેટ અને સમયમર્યાદાના આધારે તારીખ અને પેકેજ પસંદ કરો અને તમારું બુકિંગ કરો.
2-રાત્રિ, 3-દિવસના પેકેજ બુક કરવા માટેની કિંમતો:
- પ્રતિ વ્યક્તિ, ટ્વીન-શેરિંગ ધોરણે
- સુપર પ્રીમિયમ ટેન્ટ - ₹19,000
- જો તમે એક જ કેમ્પમાં બીજી વ્યક્તિને સમાવવા માંગતા હો, તો તમારે ₹10,500 ચૂકવવા પડશે
- પ્રીમિયમ ટેન્ટ - ₹17,000
- ડિલક્સ એસી સ્વિસ કોટેજ - ₹15,500
- નોન-એસી સ્વિસ કોટેજ - ₹11,500
