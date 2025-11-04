Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

કચ્છના રણમાં બે દિવસ રોકાવાનો કેટલો ખર્ચ થશે, કેટલો છે ટેન્ટનો ભાવ, ક્યાં બુકિંગ કરવું, A ટુ Z માહિતી

Gujarat Kutch Rann Utsav : ગુજરાતમાં રણ ઓફ કચ્છ ફેસ્ટિવલમાં બે રાત વિતાવવાનો ખર્ચ કેટલો થશે? જો તમે પહેલી વાર મુલાકાત લઈ રહ્યા છો, તો ટિકિટ બુકિંગથી લઈને અન્ય સુવિધાઓ સુધીની દરેક બાબત અહીં જાણો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 04, 2025, 01:02 PM IST

Trending Photos

કચ્છના રણમાં બે દિવસ રોકાવાનો કેટલો ખર્ચ થશે, કેટલો છે ટેન્ટનો ભાવ, ક્યાં બુકિંગ કરવું, A ટુ Z માહિતી

Gujarat Tourism : ઠંડી આવે એટલે કચ્છના સફેદ રણનું ટુરિઝમ ધમધમતું થાય છે. આવામાં જો તમે રણોત્સવમાં ફરવા માંગતા હોવ તો તે પહેલી તેની માહિતી જાણી લેવી જરૂરી છે.

ગુજરાતમાં રણ ઓફ કચ્છ ફેસ્ટિવલ 23 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ શરૂ થયો હતો અને 4 માર્ચ, 2026 સુધી ચાલુ રહેશે. પાંચ મહિના ચાલતો આ તહેવાર એક મેળા જેવો છે. સફેદ રણમાં અહીં સંગીત, નૃત્ય અને પરંપરાઓનો સંગમ જોવા મળશે. દર વર્ષની જેમ, કચ્છના રણના વિશાળ સફેદ રણ પર એક ટેન્ટ સિટી બનાવવામાં આવી છે, જ્યાં ભારત અને વિદેશના પ્રવાસીઓ રાત વિતાવે છે. અહીં તંબુમાં રાત વિતાવવી એ એક અનોખો અનુભવ છે. જો તમે પહેલી વાર મુલાકાત લઈ રહ્યા છો, તો ચિંતા કરશો નહીં. કચ્છના રણ ફેસ્ટિવલ વિશે વિગતવાર માહિતી પ્રદાન કરીશું.

Add Zee News as a Preferred Source

કેટલા પ્રકારના કેમ્પ છે?
નોન-એસી સ્વિસ કોટેજ - આ મૂળભૂત સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. તેમાં એસી નથી, પરંતુ તે ટ્વીન/ડબલ બેડ અને એટેચ્ડ બાથરૂમ આપે છે.

ડીલક્સ એસી સ્વિસ કોટેજ
આ સ્વિસ કોટેજ કરતાં થોડી વધુ સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. તમને એસી પણ મળશે. તેમાં ટ્વીન અથવા ડબલ બેડ અને એટેચ્ડ બાથરૂમ પણ સામેલ છે.

પ્રીમિયમ ટેન્ટ
તે સરસ આંતરિક, એસી અને બેઠક વિસ્તાર પ્રદાન કરે છે. તંબુનું કદ આશરે 473 ચોરસ ફૂટ હોવાનો અંદાજ છે.

રાજવાડી સ્યુટ
સ્યુટ-ક્લાસ ટેન્ટ અહીંથી શરૂ થાય છે. આ કેમ્પ શાહી વાતાવરણ, લાંબા સમય સુધી રહેવાનો વિસ્તાર અને ખાનગી ભોજન પ્રદાન કરે છે. આ તંબુ આશરે 900 ચોરસ ફૂટના વિસ્તારને આવરી લે છે.

દરબારી સ્યુટ
તે બે શયનખંડ, પુષ્કળ જગ્યા અને ખાનગી ભોજન પ્રદાન કરે છે. તે આશરે 1,600 ચોરસ ફૂટને આવરી લે છે. તે ગુજરાતમાં મુલાકાત લેવા માટેના શ્રેષ્ઠ સ્થળોમાંનું એક છે.

કચ્છ રણ ઉત્સવ માટે ટિકિટ કેવી રીતે બુક કરવી?
ઓનલાઈન ટિકિટ બુક કરવા માટે, તમારે પહેલા રણ ઉત્સવની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી પડશે. તમે ગુજરાત ટુરિઝમની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી પણ ટિકિટ બુક કરી શકો છો. અહીં, તમને વેલેટ કેમ્પ પેકેજોની વિવિધ શ્રેણીઓ મળશે.

તમારી પાસે નોન-એસી અને એસી બંને કેમ્પનો વિકલ્પ હશે. તમારા બજેટ અને સમયમર્યાદાના આધારે તારીખ અને પેકેજ પસંદ કરો અને તમારું બુકિંગ કરો.

2-રાત્રિ, 3-દિવસના પેકેજ બુક કરવા માટેની કિંમતો:

  • પ્રતિ વ્યક્તિ, ટ્વીન-શેરિંગ ધોરણે
  • સુપર પ્રીમિયમ ટેન્ટ - ₹19,000
  • જો તમે એક જ કેમ્પમાં બીજી વ્યક્તિને સમાવવા માંગતા હો, તો તમારે ₹10,500 ચૂકવવા પડશે
  • પ્રીમિયમ ટેન્ટ - ₹17,000
  • ડિલક્સ એસી સ્વિસ કોટેજ - ₹15,500
  • નોન-એસી સ્વિસ કોટેજ - ₹11,500

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Kutch Rann UtsavGujarat Tourismકચ્છ રણોત્સવ

Trending news