ACમાં 20 રૂપિયાની આ વસ્તુ લગાવતા જ વધી જશે કૂલિંગ ! થશે ચોંકાવનારા ફાયદા
જો તમારી ACની પાઈપો ખુલ્લી હશે તો તમારા AC ને વિવિધ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આનાથી માત્ર કૂલિંગ જ ઓછું થશે નહીં, પરંતુ પાણીના લીકેજ અને વીજળીના બિલમાં વધારો જેવી સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે. તેથી તમારા AC પાઈપોને ઇન્સ્યુલેશનથી પેક રાખવી જરૂરી છે. પાઈપો પર ઇન્સ્યુલેશનનો ખર્ચ પ્રતિ મીટર ₹20થી ₹50ની વચ્ચે છે, જેને લગાવીને તમે આ ફાયદા પણ મેળવી શકો છો.
- AC પાઈપો પર ઇન્સ્યુલેશન લગાવવાથી કૂલિંગ વધે છે
- પાઈપને ભેજના સંપર્કમાં આવતા અટકાવે છે
- AC યુનિટમાંથી લીકેજ જેવી સમસ્યાઓ દૂર થાય છે
શું તમારા ACનું કૂલિંગ ઓછું થયું છે કે તેમાંથી પાણી ટપકતું રહે છે ? ઘણીવાર જ્યારે આવું થાય છે, ત્યારે લોકો તરત જ મિકેનિકને બોલાવે છે, પરંતુ આવી સમસ્યાઓનું મૂળ કારણ જાણી શકતા નથી. આનો ઉકેલ લાવવા માટે તમારે તમારા ACના કોપર પાઈપો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. ખુલ્લી AC પાઈપો વિવિધ સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે. તેથી આને પેક રાખવી જરૂરી છે, આને પેક કરવા માટે ઇન્સ્યુલેશન જરૂરી છે.
AC કોપર પાઈપો માટે બનાવેલ ઇન્સ્યુલેશનમાં એક પ્રકારનું ફોમ હોય છે જે પાઈપોને સંપૂર્ણપણે ઢાંકી દે છે. જ્યારે તે સસ્તું અને સુરક્ષિત છે, તે ફક્ત તમારા ACની કૂલિંગમાં વધારો નથી કરતું, પરંતુ તમારા વીજળીના બિલ ઘટાડવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. વધુમાં તે ACમાંથી પાણીના લિકેજને અટકાવી શકે છે અને કોપર પાઈપોનું આયુષ્ય વધારી શકે છે.
લીકેજથી મુક્તિ
AC પાઈપો પર ઇન્સ્યુલેશન લગાવવાથી પાઈપને ભેજના સંપર્કમાં આવતા અટકાવે છે. જે પાઈપો પર પાણીના ટીપાં બનતા અટકાવે છે, જેનાથી પાણી ટપકતું અટકે છે અને દિવાલો પર ભીનાશ અથવા AC યુનિટમાંથી લીકેજ જેવી સમસ્યાઓ દૂર થાય છે.
કૂલિંગમાં વધારો, વીજળી બિલમાં ઘટાડો
ઇન્સ્યુલેશન વિના પાઈપો ગરમી શોષી લે છે, જેના કારણે AC પાઈપોમાંથી વહેતો ઠંડો ગેસ ગરમ થાય છે. જે ACના કૂલિંગ પર નોંધપાત્ર નકારાત્મક અસર કરે છે. તેનાથી વિપરીત જો પાઈપો ઇન્સ્યુલેશનથી ઢંકાયેલા હોય, તો તે ગરમ થતા નથી જેના કારણે ઠંડી હવા સીધી રૂમમાં પહોંચે છે. પરિણામે રૂમ ખૂબ ઝડપથી ઠંડુ થાય છે.
AC પાઈપો ઇન્સ્યુલેટેડ હોવાથી કોમ્પ્રેસરને એટલી મહેનત કરવાની જરૂર પડતી નથી. જે સીધા તમારા વીજળી બિલમાં બચત કરે છે.
AC અને પાઇપિંગનું આયુષ્ય વધારે છે
સૂર્યપ્રકાશ, વરસાદ અને ધૂળના સંપર્કમાં આવવાથી તાંબાની પાઈપો નબળી પડી શકે છે. ઇન્સ્યુલેશન ફોમ એક રક્ષણાત્મક કવચ તરીકે કામ કરે છે, જે પાઈપોને આ તત્વો સામે રક્ષણ આપે છે અને તેમને વર્ષો સુધી સુરક્ષિત રાખે છે. પરિણામે આ AC યુનિટનું એકંદર આયુષ્ય પણ લંબાવે છે.
AC પાઇપ ઇન્સ્યુલેશન શું છે અને તેની કિંમત શું છે ?
AC પાઇપ ઇન્સ્યુલેશનમાં રક્ષણાત્મક ફોમનો એક વિશિષ્ટ લેવલ હોય છે જે એર કન્ડીશનરના કોપર પાઇપ પર લગાવવામાં આવે છે. તમે તેને તમારા AC યુનિટ અને તેની સાથે સંકળાયેલ પાઇપિંગ માટે રક્ષણાત્મક બખ્તર તરીકે લગાવી શકો છો. તમે તેને પ્રતિ મીટર ₹20થી ₹50 સુધીની કિંમતે ખરીદી શકો છો. AC યુનિટ માટે પાઈપોને ઇન્સ્યુલેટ કરવાની કિંમત સામાન્ય રીતે ₹300 અને ₹500ની વચ્ચે થાય છે.
