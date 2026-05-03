AC Safety Tips: આ 4 ભુલના કારણે ઉનાળામાં એસીમાં થાય છે બ્લાસ્ટ, તમે તો નથી કરતાંને આ ભુલો ?
AC Safety Tips: ગરમીમાં એસીમાં બ્લાસ્ટ થવાની ઘટનાઓ વધારે બને છે. તાજેતરમાં જ દિલ્હીમાં પણ એસી બ્લાસ્ટની ઘટના બની જેમાં અનેક લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો. આજે તમને જણાવીએ એવી 4 ભુલો વિશે જે એસીમાં બ્લાસ્ટ થવાનું કારણ બની શકે છે.
- ઉનાળામાં AC વાપરવામાં આ 4 ભુલો ક્યારેય ન કરવી.
- યોગ્ય રીતે સંભાળ લેવામાં ન આવે તો આ મશીન આગનો ગોળો પણ બની જાય.
- ગરમ વાતાવરણના કારણે એસી બોમ્બની જેમ ફાટી પણ શકે છે.
Trending Photos
AC Safety Tips: દેશના મોટાભાગના શહેરોમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. આ ગરમીથી રાહત આપવાનું કામ એસી કરે છે. જોકે જે રીતે ગરમી વધી રહી છે તે રીતે સતત એસીમાં રહેવું પણ જોખમી બની ગયું છે. કારણ કે ગરમ વાતાવરણના કારણે એસી બોમ્બની જેમ ફાટી પણ શકે છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં એવી ઘટનાઓ પણ સામે આવી છે જેમાં એસીમાં બ્લાસ્ટ થયો હોય અને આગ લાગી ગઈ હોય. તાજેતરમાં દિલ્હીમાં પણ એક ઘટના બની હતી જેમાં એસીમાં આગ લાગ્યા પછી ઘરમાં આગ ફાટી નીકળી અને નવ લોકોના મોત થઈ ગયા.
એસી રૂમને બરફ જેવો ઠંડો કરી નાખે છે પરંતુ જો તેની યોગ્ય રીતે સંભાળ લેવામાં ન આવે તો આ મશીન આગનો ગોળો પણ બની જાય છે. એસીના મશીનમાં બ્લાસ્ટ થાય તો ઘરમાં રહેતા લોકોના જીવ ઉપર પણ જોખમ ઊભું થઈ જાય છે. મોટાભાગના લોકો એવી 4 ભૂલ કરતા હોય છે જેના કારણે એસી ફાટવાની શક્યતા વધી જાય છે. આ 4 ભૂલો કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ જેથી તમે આ ભૂલ કરવાનું ટાઢો.
આઉટડોર યુનિટની ખોટી જગ્યા
એસીના આઉટડોરમાં આગ લાગવાનું સૌથી મોટું કારણ તેની ખોટી જગ્યા હોઈ શકે છે. એસીનું આઉટર હંમેશા એવી જગ્યાએ રાખો જ્યાં હવાની અવરજવર રહેતી હોય. જો એસીના આઉટર યુનિટને પેક કરી દેવામાં આવે અથવા તો આઉટડોર યુનિટ કોઈ સાંકડી જગ્યામાં ફીટ કરી દીધું હોય તો એસી ગરમ હવાને પરત ખેંચવા લાગે છે. આ સિવાય એસીના આઉટડોર પર જો તડકો પડતો હોય તો તે પણ બ્લાસ્ટનું કારણ બની શકે છે. તેથી એસીનું આઉટર ફીટ કરાવતી વખતે આ બે વાતનું ધ્યાન રાખો કે તેના પર ડાયરેક્ટ તડકો ન આવતો હોય અને આઉટડોર યુનિટ ખુલ્લી જગ્યામાં રહે.
એસીની સર્વિસ ન કરાવવી
ગરમી પડવાની શરૂ થાય એટલે લોકો ડાયરેક્ટ એસી ઓન કરી દેતા હોય છે. ઉનાળા પહેલા મોટાભાગે મશીન બંધ રહ્યું હોય છે. મશીન બંધ હોય તો પણ તેની અંદર ધૂળ અને ગંદકી જમા થતી હોય છે. લાંબા સમયથી વપરાશ ન થયો હોવાથી એસીના ફિલ્ટર અને અન્ય પાર્ટમાં ધૂળ જામી ગઈ હોય છે. જો તમે એસીની સર્વિસ કરાવ્યા વિના જ ઉનાળામાં તેનો ઉપયોગ શરૂ કરી દેશો તો એસી ચાલતું તો રહેશે પરંતુ રૂમને ઠંડો કરવા માટે જરૂર કરતાં વધારે એનર્જીનો વપરાશ એસીની સર્વિસ ન કરાવવાથી બે સમસ્યા થશે. એક તો વીજળીનો વપરાશ વધી જશે અને બીજું કમ્પ્રેસર ઓવર હિટ થઈને ફાટી પણ શકે છે. તેથી એસી નો વપરાશ શરૂ કરો તે પહેલા એસી ની યોગ્ય રીતે સર્વિસ કરાવી લેવી.
એસી સતત ચાલુ રાખવું
એસી પણ એક મશીન જ છે અને તેને પણ રેસ્ટ આપવો જરૂરી છે. ઘણી જગ્યાએ એસીને સતત 10-12 કલાક બંધ કર્યા વિના ચલાવવામાં આવે છે. એસી ચલાવવામાં આવી ભૂલ ક્યારેય કરવી નહીં. એક તો બહારનું તાપમાન વધારે હોય અને તેમાં સતત 12 કલાક સુધી એસી ચાલતું રહે તો કમ્પ્રેસર હદ કરતાં વધારે ગરમ થઇ શકે છે અને તેમાં બ્લાસ્ટ પણ થઈ શકે છે. તેથી ઉનાળામાં પણ અમુક કલાક એસી ચાલુ હોય તો પછી તેને બંધ કરી ઠંડુ થવા દો. એસી સતત ચાલુ રાખવાની ભૂલ ભારે પડી શકે છે.
ગેસ લીકેજ
એસી જો અમુક વર્ષ જૂનું હોય તો તેના આઉટડોર યુનિટમાંથી ગેસ લીકેજ થવાનું જોખમ વધી જાય છે. વર્ષો જૂનું એસી યુઝ કરતા હોય તો આઉટડોર યુનિટમાં ગેસ લીકેજ છે કે નહીં તે ચેક કરાવી લેવું જોઈએ. જો આઉટર યુનિટમાંથી ગેસ લીક થતો હોય તો ગરમ તાપમાનના કારણે અથવા તો લાઈટના હાઈ વૉલ્ટેજના કારણે બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે. ગેસ લીક થતો હોય તો આઉટરની અંદરની વાયરીંગમાં સ્પાર્ક થવા લાગે છે અને સ્પાર્ક આગ પકડી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે