Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

White Hair: સફેદ થયેલા વાળ પણ કાળા થવા લાગશે, આહારમાં આ વસ્તુઓ સામેલ કરવાથી દેખાશે ફાયદો

White Hair Remedies: કેમિકલયુક્ત પ્રોડક્ટથી વાળ કાળા કરવામાં આવે તો હેર ફોલ વધી જાય છે. એટલા માટે સૌથી સારું એ રહે કે તમે નેચરલ વસ્તુઓની મદદ લો જેથી વાળ સફેદ થતાં જ અટકી જાય. આજે તમને એવા પોષકતત્વો વિશે જણાવીએ જેને ડાયટમાં એડ કરવાથી વાળને ફાયદો થાય છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:29 PM IST

Trending Photos

White Hair: સફેદ થયેલા વાળ પણ કાળા થવા લાગશે, આહારમાં આ વસ્તુઓ સામેલ કરવાથી દેખાશે ફાયદો

White Hair Remedies: અનેક લોકો એવા હશે જે સફેદ થતાં વાળની સમસ્યાથી પરેશાન હોય. નાની ઉંમરમાં વાળ સફેદ થવા લાગ્યા હોય તો ચોક્કસથી લોકો તેને છુપાવવા માટે હેર કલર કે ડાયનો ઉપયોગ કરે છે. આવી વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાથી સફેદ વાળ તો ઓછા થતા નથી પરંતુ તેની સાથે વાળ ખરવા પણ લાગે છે. આજના સમયમાં સફેદ થતા વાળ સામાન્ય સમસ્યા છે પરંતુ નાની ઉંમરમાં વાળ સફેદ થવા લાગ્યા હોય તો તમે શરૂઆતમાં જો તમારી ડાયટ પર ધ્યાન આપો તો સફેદ વાળનો ગ્રોથ અટકી શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઘણી રિસર્ચમાં સામે આવ્યું છે કે શરીરની અંદર કેટલાક પોષક તત્વોની ખામી હોય ત્યારે વાળ સફેદ થવા લાગે છે. આ સ્થિતિમાં જો તમે આહારમાં આ પોષક તત્વોનો સમાવેશ કરી લો તો વાળને કાળા કરી શકાય છે અને તે પણ નેચરલી. જો તમારા માથાના વાળ પણ સફેદ થવાની શરૂઆત થઇ છે તો આજથી જ તમારી ડાઈટમાં અહીં દર્શાવેલી વસ્તુઓને એડ કરી લો. શક્ય છે કે તમારા વાળ પણ મૂળમાંથી સફેદ થવાને બદલે કાળા થવા લાગે. 

એક્સપર્ટ અનુસાર વાળના રંગનો આધાર મેલાનિન નામના એક પિગમેંટ પર હોય છે. તેથી શરીરમાં જરૂરી વિટામીન અને મિનરલ્સ ઓછા થઈ જાય તો આ મેલાનિન બનવાનું ઓછું થઈ જાય છે અને તેના કારણે વાળનો રંગ કાળા માંથી સફેદ થવા લાગે છે. વાળ સફેદ થવા લાગ્યા હોય તો શેમ્પુ અને ડાયટ પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. 

સફેદ વાળને કાળા કરતાં પોષક તત્વો 

વિટામીન સી 

શરીર હેલ્થી રહે તે માટે વિટામિન સી જેટલું જરૂરી છે એટલું જ જરૂરી વાળ કાળા રહે તે માટે પણ છે. વિટામીન સી પૂરતા પ્રમાણમાં મળે તો વાળ કાળા રહે છે. તેથી ડાયટમાં વિટામીન સી અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. તેના માટે તમે સંતરા, આમળા જેવી વસ્તુને ડાયટમાં એડ કરી શકો છો. 

કોપર અને કેલ્શિયમ 

એક મહિના સુધી તમારા આહારમાં કોપર અને કેલ્શિયમથી ભરપૂર વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. તેનાથી પણ વાળના રંગમાં ફરક દેખાશે અને વાળનો ગ્રોથ પણ સારો થશે. તેના માટે તમે કાળા કે સફેદ તલને ડાયટમાં એડ કરી શકો છો સાથે જ તમે મીઠા લીમડાના પાનનો જ્યુસ પણ પી શકો છો. 

ફોલિક એસિડ 

વાળને કુદરતી રીતે કાળા કરવા માટે ડાયટમાં ફોલિક એસિડ યુક્ત લીલા શાકભાજીનો સમાવેશ કરવો જરૂરી છે. લીલા શાકભાજીમાં તમે પાલક, મેથી, કોબી જેવી વસ્તુને એડ કરી શકો છો તેમાં આયરન અને ફોલિક એસિડ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે તેનું સેવન કરવાથી સ્કેલ્પને પોષણ મળે છે અને વાળ મૂળમાંથી કાળા રહે છે. 

વાળ માટે યોગ્ય શેમ્પૂ 

ડાયટમાં ઉપર જણાવ્યા અનુસારના ફેરફાર કર્યા પછી હેર કેરમાં યુઝ થતા શેમ્પુ પર પણ ધ્યાન આપવું. વાળ માટે બેકાર ક્વોલિટીના શેમ્પૂનો યુઝ કરવો નહીં. હાર્શ કેમિકલવાળા શેમ્પૂ વાળને નુકસાન કરે છે.  તેથી વાળ માટે માઈલ્ડ શેમ્પૂ પસંદ કરવા. વાળ ધોવા માટે જો તમે કેમિકલ યુક્ત પ્રોડક્ટને બદલે નેચરલ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરો તો સૌથી સારું..

આ સિવાય દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું કારણ કે પાણીની ખામીથી પણ વાળનો રંગ પ્રભાવિત થાય છે. રોજ લગભગ સાત કલાકની ઊંઘ પૂરી થાય તે વાતનું ધ્યાન આપો અને સ્ટ્રેસ લેવાનું ટાળો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
White Hairhair careBeauty Tipsસફેદ વાળની ​​સમસ્યાના ઉપાય

Trending news