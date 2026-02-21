Lifehack: છોડ સુકાવા લાગે તો 10 રુપિયાની આ વસ્તુનું પાણી છાંટી દેજો, તરોતાજા થઈ જશે સુકો છોડ, ફુલ પણ ખીલવા લાગશે
Lifehack for Plants: જેમજેમ ગરમી વધતી જાય છે તેમ તેમ છોડ પર તેની અસર દેખાવા લાગે છે, ઘરમાં રાખેલો તુલસીનો છોડ હોય કે પછી ગુલાબ, મોગરા જેવા ફુલવાળા છોડ હોય. ગરમીની અસર તેના પર થતા છોડ સુકાવા લાગે છે. જ્યારે છોડ આ રીતે સુકાવા લાગે કે તેનો ગ્રોથ અટકી જાય ત્યારે શું કરવાથી છોડ ફરીથી લીલો થઈ જાય અને તેમાં વધારે ફુલ આવવા લાગે ચાલો જાણીએ.
- જ્યારે છોડ આ રીતે સુકાવા લાગે કે તેનો ગ્રોથ અટકી જાય ત્યારે શું કરવાથી છોડ ફરીથી લીલો થઈ જાય ?
- ગુલાબ, મોગરા જેવા છોડમાં ફુલ આવતા બંધ થઈ જાય તો આ ઉપાય અપનાવો.
- આ ઉપાય કરવાથી સુકાતો છોડ પણ લીલો થઈ જશે.
Lifehack for Plants: વાતાવરણમાં ધીરે ધીરે ગરમી વધી રહી છે. ઉનાળાની ઋતુ દરમિયાન ઘરમાં વાવેલા છોડને સાચવવા મુશ્કેલ કામ લાગે છે. ઘરમાં રાખેલા ફુલ છોડ ગરમીની ઋતુમાં સુકાવા લાગે છે અથવા તો તેનો ગ્રોથ અટકી જાય છે. ઘણીવાર છોડમાં કીડા લાગી જતા હોય છે. જેના કારણે છોડના પાન ખવાઈ જાય છે. ઘણીવાર છોડની યોગ્ય સંભાળ ન કરવાથી પણ છોડ સુકાવા લાગે છે. જ્યારે કુંડામાં રાખેલા છોડ સુકાવા લાગે કે પછી તેમાં ફુલ આવતા બંધ થઈ જાય ત્યારે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ.
ફુલછોડમાં અલગ અલગ પ્રકારની સમસ્યાઓ જોવા મળતી હોય છે. ક્યારેક છોડના પાનમાં એવા કીડા લાગી જાય છે જે પાન કોરી ખાય છે, તો ઘણીવાર છોડમાં કાળી ફંગસ લાગી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં ગુલાબ, મોગરા જેવા છોડમાં ફુલ આવતા બંધ થઈ જાય અને ફુલ આવે તો પણ નબળા આવે છે. જ્યારે પણ ઘરમાં રાખેલા છોડમાં આવી સમસ્યા થાય ત્યારે 10 રુપિયાની ફટકડી લાવી આ કામ કરી લેજો. આ ઉપાય કરવાથી સુકાતો છોડ પણ લીલો થઈ જશે અને ફુલવાળા છોડમાં ઢગલાબંધ ફુલ આવવા લાગશે.
ફટકડીથી છોડને થતા ફાયદા
ફટકડીનો ઉપયોગ ગાર્ડનિંગમાં કરી શકાય છે. ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાથી માટીનું પીએચ બેલેન્સ થાય છે જેના કારણે છોડનો ગ્રોથ સારો થાય છે. ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાથી છોડમાં લાગેલી ફંગસ દુર થાય છે. ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાથી છોડમાં લાગેલી જીવાતથી છુટકારો મળી શકે છે. ટુંકમાં કહીએ તો ફટકડી સૌથી સસ્તી દવા છે જે છોડની એક નહીં અનેક સમસ્યા દુર કરી તેનો ગ્રોથ વધારે છે. ફટકડીનો ઉપયોગ ફુલ છોડમાં કરવાથી ફુલનો ગ્રોથ વધે છે.
ફટકડીનો ઉપયોગ કયા કયા છોડમાં કરી શકાય ?
ફટકડીનો ઉપયોગ તમે ગુલાબના છોડમાં કરી શકો છો. આ સિવાય મોગરાના છોડમાં પણ ફટકડી યુઝ કરી શકાય છે. ફટકડીનું પાણી અપરાજિતાની વેલમાં, જાસૂદના છોડમાં, લેમનગ્રાસના છોડમાં પણ કરી શકો છો. આ છોડમાં ફટકડીનું પાણી ઉમેરવાથી ફુલ વધે છે, પાન ચમકદાર થાય છે.
છોડમાં ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાની રીત
છોડમાં ફટકડીનો ઉપયોગ જંતુનાશક તરીકે કરી શકાય છે. 1 લીટર પાણીમાં વટાણાના દાણા જેટલી ફટકડી ઉમેરી મિશ્રણ બનાવો. આ મિશ્રણને છોડના પાન પર છાંટો અને મૂળમાં ધીરે ધીરે રેડી દેવું. ફટકડીનું પાણી છોડમાં લાગતી ફુગ દુર કરવામાં પણ મદદ કરે છે. આ પાણી દર મહિને એક જ વાર છોડમાં છાંટવું. ફટકડીનો ઉપયોગ વધારે માત્રામાં કરવાથી છોડને નુકસાન પણ થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
