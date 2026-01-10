Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Ragi Roti: ઘઉંના લોટની રોટલી જેવી જ પાતળી અને સોફ્ટ બનશે રાગીની રોટલી, બસ લોટ બાંધવાની રીત છે થોડી અલગ

Ragi Roti: રાગીના લોટમાંથી પણ ઘઉંના લોટની રોટલી જેવી સોફ્ટ અને પાતળી રોટલી બની શકે છે. બસ તેના માટે લોટ બાંધવાની આ રીતે ફોલો કરવી અને રાગીના લોટ અને પાણીનું માપ આ રીતે રાખવું. એકવાર જો તમે આ રીતે લોટ બાંધી લેશો તો રાગીના લોટમાંથી પણ ફુલકા રોટી બનશે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:33 PM IST

Trending Photos

Ragi Roti: ઘઉંના લોટની રોટલી જેવી જ પાતળી અને સોફ્ટ બનશે રાગીની રોટલી, બસ લોટ બાંધવાની રીત છે થોડી અલગ

Ragi Roti: રાગી કેલ્શિયમથી ભરપૂર હોય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર રાગીનો સમાવેશ દરેક વ્યક્તિએ ડાયટમાં કરવો જોઈએ ખાસ કરીને બાળકોને તો રોજ રાગી ખવડાવવી જોઈએ. રાગીના લોટમાંથી આમ તો અનેક પ્રકારની વાનગીઓ બને છે પરંતુ રાગીની રોટલી બનાવી સૌથી સરળ છે. કોઈપણ પ્રકારની ઝંઝટ વિના રાગીના લોટની એકદમ સોફ્ટ રોટલી બનાવી શકાય છે. રાગીની રોટલી બનાવશો તો રાગીને ડાયટમાં રોજ સામેલ કરી શકશો. 

Add Zee News as a Preferred Source

રાગીની રોટલી પણ ઘઉંના લોટની રોટલીની જેમ જ સોફ્ટ અને ફુલેલી બની શકે છે તેના માટે લોટ બાંધવા માટે આ ટિપ્સ ફોલો કરવી. રાગીની રોટલી બનાવવા માટે લોટ બાંધો ત્યારે આ ટ્રીક અપનાવજો. આ રીતે લોટ બાંધશો તો રાગીની રોટલી એકદમ ફુલેલી અને મુલાયમ બનશે. 

રાગીની રોટલી માટે લોટ કેવી રીતે બાંધવો ?

રાગીના લોટની રોટલી બનાવવા માટે એક કપ રાગીનો લોટ લેવો. એટલા જ પ્રમાણમાં પાણી લેવું. પાણીને એક પેનમાં ઉકાળવા મૂકવું. પાણીમાંથી વરાળ નીકળવા લાગે એટલે ગેસ બંધ કરી દો અને તેમાં એક થી બે ચમચી તેલ અથવા ઘી ઉમેરો. રાગીની રોટલીને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે પાણીમાં મીઠું પણ ઉમેરો. ત્યાર પછી ગરમ પાણીમાં રાગીનો લોટ સારી રીતે મિક્સ કરી દો. ધ્યાન રાખવું કે લોટમાં ગાંઠા ન પડે. ધીરે ધીરે લોટ ઉમેરી પાણીમાં લોટ મિક્સ કરી અને પેનને ઢાંકી દો. 15 થી 20 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી લોટને એક પ્લેટમાં કાઢી સારી રીતે મસળો. રાગીના લોટમાં થોડું ઘી ઉમેરીને લોટને સોફ્ટ બનાવી લો. 

રાગીના લોટની રોટલી બનાવવા માટે ઘઉંના સૂકા લોટનો ઉપયોગ અથવા તો રાગીના સૂકા લોટનો ઉપયોગ કરીને ગોળ રોટી બનાવો. જો તમે લોટ આ રીતે બાંધશો તો રોટલી ઘઉંના લોટની રોટલીની જેમ જ સરળતાથી બની શકે. તમે જેટલી ઈચ્છો એટલી પાતળી રોટલી બનાવી શકશો. રાગીની રોટલી ને તવા પર બંને તરફ શેકી લો અને પછી ઘી લગાડીને ગરમા ગરમ સર્વ કરો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
ragi roticooking tipsKitchen Hacksરાગી રોટલી

Trending news