Thick Malai: દૂધમાં એકદમ જાડી મલાઈ જામશે, દૂધ ઉકાળો ત્યારે તેમાં ઉમેરી દેજો આ સફેદ દાણા, રોટલા જેવી જાડી મલાઈ થશે

How to Get Thick Malai: ઘણી ગૃહિણીઓની એક ફરિયાદ હોય છે કે તેઓ દૂધ તો સારું લે છે પરંતુ તેમ છતાં તેના પર જાડી મલાઈ જામતી નથી. આવું તમારી સાથે પણ થતું હોય તો શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. આ રીત અપનાવશો તો એટલી જાડી મલાઈ થશે કે તમારે દર 5 દિવસે ઘી કરવું પડશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:10 PM IST

Thick Malai: દૂધમાં એકદમ જાડી મલાઈ જામશે, દૂધ ઉકાળો ત્યારે તેમાં ઉમેરી દેજો આ સફેદ દાણા, રોટલા જેવી જાડી મલાઈ થશે

How to Get Thick Malai: દરેક ઘરમાં દૂધનો ઉપયોગ થતો હોય છે અને દૂધનો ઉપયોગ કરતા પહેલા દૂધને ઉકાળીને ગરમ કરી લેવામાં આવે છે. દૂધ જ્યારે ઠંડુ થાય છે તો તેના પર મલાઈ જામી જાય છે આ મલાઈને કાઢીને એકઠી કરવામાં આવે છે. દર થોડા દિવસે આ મલાઈમાંથી ઘી બનાવવામાં આવે છે. મલાઈનો ઉપયોગ મીઠાઈમાં પણ થતો હોય છે. પરંતુ જો દૂધ પર મલાઈ જામે જ નહીં અથવા તો એકદમ પાતળી જામે તો સમસ્યા થાય છે. જો મલાઈ બરાબર ન જામતી હોય તો ઘી પણ બજારમાંથી ખરીદવું પડે છે. તેથી જ દરેક ગૃહિણી ઇચ્છતી હોય છે કે તેના ઘરે મલાઈ એટલી સરસ થાય કે તે મીઠાઈમાં પણ ઉપયોગ કરી શકે અને ઘરે ઘી પણ સારું બને. 

જો દૂધને યોગ્ય રીતે ઉકાળીને ઠંડુ કરવામાં ન આવે તો દૂધ પર સારી મલાઈ જામતી નથી. તમારી સાથે પણ આવું થતું હોય તો પરેશાન થવાની જરૂર નથી આજે તમને દૂધ ઉકાળવાની સાચી રીત અને જાડી મલાઈ જામે તે માટે શું કરવું તે જણાવી દઈએ. તેના માટે તમારે મોંઘી વસ્તુઓની ખરીદી પણ નહીં કરવી પડે અને વધારે મહેનત પણ નહીં કરવી પડે. ખૂબ જ ઇઝી ટીપ્સ અપનાવીને તમે ઘરે દૂધમાં જાડી મલાઈ જમાવી શકો છો. 

કુકિંગ એક્સપર્ટ અનુસાર દૂધ પર જાડી મલાઈ જામે તે માટેની રીત ખુબ જ સરળ છે. મલાઈ કેવી જામશે તેનો આધાર દૂધ ઉકાળવાની રીત પર હોય છે. દૂધ ઉકાળતી વખતે તમે આ ઘરેલુ નુસખા અપનાવો તો સારું રિઝલ્ટ મળશે. આ રીતે દૂધ ઉકાળશો તો મલાઈ પણ સારી જામશે અને દૂધ ફાટવાની કે દૂધ ઉભરાઈ જવાની સમસ્યા પણ નહીં થાય. એટલે કે એક તીરથી ત્રણ નિશાન થઈ જશે. દૂધમાંથી મલાઈ ફેટ, પ્રોટીન અને લેક્ટોસથી બને છે. જ્યારે આપણે દૂધ ઉકાળીએ છીએ તો ફેટ અને પ્રોટીન મિક્સ થઈ જાય છે અને દૂધની ઉપર મલાઈ તરીકે જામે છે. આ મલાઈને ઠંડી થયા પછી તમે દૂધથી અલગ કરી શકો છો. જો દૂધ થોડું પણ ગરમ હોય તો મલાઈ સારી રીતે ઉતરતી નથી. 

દૂધમાંથી સારી મલાઈ ન ઉતરે તેની પાછળ દૂધની ગુણવત્તા પણ જવાબદાર હોય છે. જો દૂધ વધારે પાતળું હોય એટલે કે પાણી વધારે હોય કે પછી તેમાં ફેટ ઓછું હોય તો મલાઈ જાડી જામતી નથી.. તેથી સૌથી પહેલા ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લેવાનું શરૂ કરો જેથી મલાઈ સારી જામે. 

દૂધમાં જાડી મલાઈ જામે તેના માટેના નુસખા 

હવે વાત આવે દૂધ પર જાડી મલાઈ જામે તેના માટે શું કરવું તો તેના માટેની ટ્રીક એકદમ સરળ છે. જ્યારે તમે દૂધ ઉકાળવા મૂકો ત્યારે તેમાં ચોખાના થોડા દાણા ઉમેરી દો. દૂધમાં ચોખા ઉમેરવા જૂનો ઘરેલુ નુસખો છે. દૂધમાં થોડા ચોખાના દાણા ઉમેરી દેવાથી દૂધ ઠંડુ થશે ત્યારે તેની ઉપર જાડી મલાઈ જામશે. દૂધ ગરમ કરવા મુકો ત્યારે તેમાં થોડા ચોખાના દાણા ઉમેરી દો અને પછી ધીમા તાપે દૂધને ઉકાળો. દૂધ પર જાડી મલાઈ બનાવવી હોય તો દૂધને પાંચથી દસ મિનિટ ધીમા તાપે ઉકળવા દો અને પછી ગેસ બંધ કરો. 

ગેસ બંધ કરીને દૂધને જાળીવાળા ઢાંકણથી ઢાંકો જેથી દૂધમાંથી વરાળ બહાર નીકળતી રહે અને મલાઈ સારી રીતે જામે. જો દૂધમાંથી વરાળ બહાર ન નીકળે તો મલાઈ પાતળી રહે છે. તેથી દૂધને ઢાંકવા માટે જાળીવાળા ઢાંકણાનો જ ઉપયોગ કરવો.

ચોખા સિવાય તમે દૂધ ઉકાળતી વખતે થોડી ખાંડ પણ મિક્સ કરી શકો છો. ખાંડ ઉમેરવાથી મલાઈ બનવાની પ્રક્રિયા હોય તે સરળ થઈ જાય છે. ખાંડથી દૂધમાં ફેટનું પ્રમાણ તો નથી વધતું પરંતુ દૂધમાં જે ફેટ હોય છે તે સરળતાથી જામે છે. દૂધ ગરમ કરીને રાખ્યું હોય પછી દૂધ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય ત્યારબાદ જ તેને ફ્રિજમાં રાખવું.. ફ્રીજમાં રાખવાથી મલાઈ બનવાની પ્રક્રિયા સરળ અને ઝડપી થઈ જાય છે. જો તમે સારી ગુણવત્તાનું દૂધ લેતા હશો તો આ રીતે દૂધ ગરમ કરવાથી જાડી મલાઈ થવા લાગશે.

