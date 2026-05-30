/Cooking Hack: શાકની ગ્રેવીમાં દહીં ઉમેરતાં પહેલા તેમાં 1 ચમચી આ વસ્તુ એડ કરજો, ગ્રેવી ઉકાળશો તો પણ દહીં ફાટશે નહીં

Curd Cooking Hack: શાકની ગ્રેવીમાં દહીં ઉમેરો અને દહીં ફાટી જતું હોય તો હવેથી જ્યારે પણ દહીં ગ્રેવીમાં ઉમેરો ત્યારે આ સ્ટેપ ફોલો કરજો. આ વસ્તુ સાથે દહીં ગરમ ગ્રેવીમાં ઉમેરશો તો પણ દહીં ફાટશે નહીં.
Curd Cooking Hack: ઢાબામાં, રેસ્ટોરન્ટમાં અમુક કાઠીયાવાડી શાકમાં દહીં ઉમેરવામાં આવે છે. દહીં ઉમેરવાથી શાક ક્રીમી અને ઘટ્ટ ગ્રેવીવાળું બની જાય છે અને તેનો સ્વાદ પણ વધી જાય છે. દહીંની ગ્રેવીથી શાકની રંગત પણ વધે છે. પરંતુ ઘરે જ્યારે ઢાબા સ્ટાઈલથી દહીંવાળું શાક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો ગ્રેવીમાં દહીં ઉમેરતાંની સાથે જ ફાટી જાય છે. ગ્રેવીમાં દહીં ફાટી જાય એટલે તેનું પાણી છૂટું પડી જાય છે અને શાકનો સ્વાદ અને દેખાવ બંને બગડી જાય છે. આવું તમારી સાથે પણ થતું હોય તો આજે તમને 3 સ્ટેપ જણાવીએ જેને ફોલો કરીને ગ્રેવીમાં દહીં ઉમેરશો તો પરફેક્ટ ઢાબા સ્ટાઈલ ગ્રેવી બનશે અને દહીં ઉમેર્યા પછી ગ્રેવીને ગરમ કરશો તો પણ દહીં ફાટશે નહીં.
આ પણ વાંચો: દાળમાં પાણી વધી જાય તો શું કરવું ? જાણો
ગ્રેવીમાં દહીં ઉમેરવાના 3 સ્ટેપ્સ
શાકની ગ્રેવીમાં દહીં ઉમેરો અને દહીં ફાટી જાય તેનું સૌથી મોટું કારણ હોય છે કે ફ્રિજમાંથી કાઢેલું ઠંડુ દહીં ડાયરેક્ટ ગરમ ગ્રેવીમાં ઉમેરવું. દહીં ઉમેરવાનો એક સરળ નિયમ છે. કોઈપણ વસ્તુમાં દહીંનો ઉપયોગ કરવો હોય તો દહીંને અડધી કલાક પહેલા ફ્રિજમાંથી બહાર કાઢી લો. દહીં રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય પછી તેને ગ્રેવીમાં ઉમેરો. દહીંનુ તાપમાન ઠંડુ હોય અને ડાયરેક્ટ તેને ગરમ ગ્રેવીમાં ઉમેરો તો દહીં તુરંત ફાટી જાય છે. જો રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવેલું દહીં ઉમેરશો તો દહીં ફાટશે નહીં.
દહીં ઉમેરતી વખતે બીજું સ્પેટ એ ફોલો કરો કે ગેસની આંચને સ્લો કરી દો અથવા તો ગેસ બંધ કરી દો. ગ્રેવીમાં જ્યારે દહીં ઉમેરવાનું હોય ત્યારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખો અથવા તો ગેસ ઓફ જ કરી દો. ગેસ ઓફ કરી દેવાથી એકદમ ઉકળતી ગ્રેવી થોડી ઠંડી થઈ જશે. ત્યાર પછી તેમાં ધીરે ધીરે દહીં ઉમેરવું. દહીંને ગ્રેવીમાં ઉમેરતા પહેલા સારી રીતે ફેટી લેવું. ફેટેલું દહીં ગ્રેવીમાં એડ કર્યા પછી ફરીથી ગેસ ઓન કરો અને ગેસની ફ્લેમને થોડી મિનિટ સ્લો જ રાખો. આ રીતે ગ્રેવીમાં દહીં એડ કરશો તો ફાટશે નહીં.
આ પણ વાંચો: વધેલી ખીચડીનો ઉપયોગ કરી બનાવો લહેસુની પાલક ખીચડી
દહીંને ગ્રેવીમાં ઉમેરી દીધા પછી પણ તેને સતત હલાવવું જરૂરી છે. જો તમે દહીં ઉમેર્યા પછી શાકને થોડી સેકન્ડ માટે પણ છોડી દેશો તો ગ્રેવીમાં ઉમેરેલું ફાટી જશે. તેથી ગ્રેવીમાં દહીં ઉમેર્યા પછી ધીરે ધીરે ગ્રેવીને સતત હલાવતા રહો. ધીમા તાપે એક વખત ગ્રેવી ઉકડી જાય પછી તમે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરશો તો પણ દહીં નહીં ફાટે.
બસ આ ત્રણ વાતોનું ધ્યાન રાખીને કોઈપણ શાકની ગ્રેવીમાં તમે દહીં ઉમેરશો તો દહીં ફાટશે નહીં. તેમ છતાં જો તમને દહીં ફાટવાનું ટેન્શન રહેતું હોય તો દહીંને જ્યારે ગ્રેવીમાં ઉમેરવા માટે ફેટતા હોય ત્યારે તેમાં 1 કે અડધી ચમચી ચણાનો લોટ મિક્સ કરી દો. ચણાનો લોટ ઉમેરવાથી ગ્રેવી એકદમ ઘટ્ટ બનશે અને દહીં ફાટશે પણ નહીં.