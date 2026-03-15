Healthy Food: ઉનાળામાં સ્કિન પર ગ્લો જાળવી રાખવા ડાયટમાં સામેલ કરો આ 5 ફુડ, ગરમીમાં પણ સુંદર દેખાશે તમારો ચહેરો
Healthy Food For Skin: ઉનાળાની શરુઆત થઈ ગઈ છે. આ ઋતુમાં સ્કિનને વધારે કેર અને ખાસ આહારની જરૂર પડે છે. આજે તમને એવી હેલ્ધી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને ઉનાળામાં ડાયટમાં સામેલ કરશો તો સ્કિનને ગરમીના કારણે નુકસાન નહીં થાય.
- ઉનાળામાં સ્કિન સારી રાખવા 5 વસ્તુઓ ખાવી.
- ઉનાળામાં સ્કિનની સુંદરતા વધારવા શું ખાવું ?
- આ વસ્તુઓ સ્કિનને ગરમીના કારણે થતા નુકસાનથી બચાવશે
Trending Photos
Healthy Food For Skin: સ્કિન કેર માટે યુઝ થતી અલગ અલગ પ્રોડક્ટ સ્કિનને બહારથી સુરક્ષા આપે છે. તેની સાથે સ્કિનને અંદરથી પણ પોષણ અને સુરક્ષાની જરૂર પડે છે. અને સ્કિનને અંદરથી પોષણ આહારના માધ્યમથી મળી શકે છે. ખાવાપીવાની કેટલીક વસ્તુઓ એવી હોય છે જેને ઉનાળામાં ડાયટમાં સામેલ કરવી જ જોઈએ. કારણ કે આ વસ્તુઓ સ્કિનને અંદરથી રિપેર કરે છે, પોષણ આપે છે અને તેના કારણે સ્કિન પર ગ્લો વધે છે.
ઉનાળામાં સામાન્ય રીતે લોકોની સ્કિન ડલ, બેજાન અને ડ્રાય દેખાતી હોય છે. તેવામાં તમારી એકની સ્કિન સુંદર, ચમકતી અને ગ્લો કરતી દેખાશે જો તમે આ 5 વસ્તુઓને ડાયટમાં એડ કરી લેશો. આ વસ્તુઓ સ્કિનને ગરમીના કારણે થતા નુકસાનથી બચાવશે અને સ્કિન હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ જ દેખાશે.
ઉનાળામાં સ્કિનની સુંદરતા વધારવા શું ખાવું ?
તરબૂચ અને શક્કરટેટી
ગરમીમાં શરીર હાઈડ્રેટ રહે તે જરૂરી છે. શરીર હાઈડ્રેટ ન હોય તો સ્કિન બેજાન દેખાય છે. શરીરને હાઈડ્રેશન મળે અને સ્કિન પર પણ ગ્લો આવે તે માટે ઉનાળામાં તરબૂચ અને શક્કરટેટી જેવા ફળ ડાયટમાં સામેલ કરો. તરબૂચ અને શક્કરટેટીમાં 90 ટકા પાણી હોય છે જે સ્કિનને પણ પોષણ આપશે. શક્કરટેટીમાં એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે જે સ્કિનને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરશે.
દહીં-છાશ
ઉનાળામાં જમવાની સાથે દહીં અથવા છાશ ભુલ્યા વિના લેવા જોઈએ. દહીં પ્રોબાયોટિક્સથઈ ભરપુર હોય છે છે ગટ હેલ્થ સુધારે છે. ગટ હેલ્થનો સંબંધ સ્કિન સાથે હોય છે. દહીંમાં ઝિંક અને લેક્ટિક એસિડ હોય છે જે ખીલ ઓછા કરવામાં પણ મદદ કરે છે.
કાકડી-ટમેટા
ઉનાળામાં કાકડી અને ટમેટા પણ વધારે ખાવા જોઈએ. આ બંને વસ્તુઓ પણ સ્કિન માટે લાભકારી છે. તેને ખાવાથી સ્કિનની રંગત નીખરે છે. કાકડી અને ટમેટા ખાવાથી કોલેજન પ્રોડક્શન વધે છે જે સ્કિનની ઈલાસ્ટીસીટી વધારે છે. ટમેટામાં એવા એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે જે સ્કિનને થતા નુકસાનથી બચાવે છે.
નાળિયેર પાણી
ઉનાળામાં દિવસમાં 1 કે 2 નાળિયેરનું પાણી પીવું જોઈએ. નાળિયેર પાણી પોષતત્વોનો ભંડાર હોય છે. ગરમીના દિવસોમાં નાળિયેર પાણી પીવાથી શરીરમાં પાણીની ઊણપ રહેતી નથી. નાળિયેર પાણી પીવાથી સ્કિન હેલ્ધી રહે છે.
ખાટા ફળ
ઉનાળા દરમિયાન સંતરા, લીંબુ, દ્રાક્ષ જેવા ખાટા ફળ પણ ખાવા જોઈએ. આ ફળ વિટામિન સીનો શ્રેષ્ઠ સોર્સ છે જે કરચલીઓ ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે. ખાટા ફળમાં રહેલા એન્ટી ઓક્સીડન્ટ સ્કિનને ફ્રી રેડિકલ્સથી થતા નુકસાનથી બચાવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે