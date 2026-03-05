Hair Growth: વાળનો ગ્રોથ અને થીકનેસ વધારવા ડાયટમાં સામેલ કરો આ 5 ફુડ, 30 દિવસમાં વાળની લંબાઈમાં વધારો દેખાશે
Foods For Hair Growth: ઘણી યુવતીઓની ફરિયાદ હોય છે કે વાળની લંબાઈ વધતી જ નથી, અથવા તો વાળ પાતળા થઈ રહ્યા છે. જો આ ફરિયાદ જેની પણ હોય તેમણે આહારમાં આ 5 વેજ ફુડનો સમાવેશ કરી લેવો જોઈએ. આ ફુડ વાળને જરૂરી પોષણ પુરુ પાડે છે. જેના કારણે વાળમાં વિઝીબલ ફેરફાર 100 ટકા જોવા મળી શકે.
- આજે તમને 5 વેજીટેરિયન ફુડ વિશે જણાવીએ જેને ખાવાથી વાળને જરૂરી પોષણ મળી શકે છે.
- માથામાંથી વાળ ઓછા થઈ રહ્યા હોય તેમણે આહારમાં આ 5 વસ્તુઓ સામેલ કરવી જોઈએ.
- વાળને હેલ્ધી રાખવા કઈ વાતોનું પણ ધ્યાન રાખો.
Foods For Hair Growth: બેલેન્સ ડાયટ ફક્ત વજન ઓછું કરવા માટે કે હેલ્ધી રહેવા માટે જ ફોલો કરવી જરુરી છે એવું માનતા હોય તો તમે ભુલ કરી રહ્યા છો. જો તમારા હેરનો ગ્રોથ અટકી ગયો છે અથવા તો વાળ દિવસે ને દિવસે પાતળા થઈ રહ્યા છે તો પણ તમારે બેલેન્સ ડાયટ પર ફોકસ કરવું જોઈએ. વાળ માટે બેલેન્સ ડાયટની વાત હોય તો એવી વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ જેનાથી શરીરને બાયોટિન, વિટામિન ઈ, ઝિંક અને આયરન મળે.
આજે તમને 5 વેજીટેરિયન ફુડ વિશે જણાવીએ જેને ખાવાથી વાળને જરૂરી પોષણ મળી શકે છે. જેમને પણ લાગતું હોય કે તેમના વાળનો ગ્રોથ અટકી ગયો છે, વાળ લાંબા નથી થતા, વાળ પાતળા થઈ રહ્યા છે. વાળ વધારે પ્રમાણમાં ખરી રહ્યા છે. માથામાંથી વાળ ઓછા થઈ રહ્યા છે તો તેમણે આહારમાં આ 5 વસ્તુઓ સામેલ કરી લેવી જોઈએ. આ વસ્તુઓ ખાવાથી વાળ સંબંધિત સમસ્યા દુર થઈ શકે છે અને વાળનો અટકેલો ગ્રોથ બુસ્ટ થઈ જશે.
વાળનો ગ્રોથ વધારતા 5 હેલ્ધી ફુડ
શક્કરીયા
શક્કરીયા પોષકતત્વોનું પાવર હાઉસ છે. શક્કરિયામાં બાયોટિન ભરપુર માત્રામાં હોય છે. શક્કરિયાથી આપણા શરીરને બીટા કેરોટીન પણ મળે છે. જે સીબમ ઉત્પાદનને ઉત્તેજિત કરવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી સ્કેલ્પમાં મોઈશ્ચર જળવાઈ રહે છે અને હેલ્ધી હેરનો ગ્રોથ વધે છે.
એવોકાડો
એવોકાડો હેલ્ફી ફેટનો સૌથી સારો સ્ત્રોત છે. તેમાંથી શરીરને બાયોટિન પણ મળે છે. એવોકાડો વિટામિન બી5 અને વિટામિન ઈ થી ભરપુર હોય છે. એવોકાડોના પોષકતત્વો વાળના વિકાસમાં સહાયક હોય છે જે વાળને થતું નુકસાન રોકવામાં મદદ કરે છે.
પાલક
પાલકની ભાજી ખાવી જોઈએ કારણ કે પાલક આયરનથી ભરપુર હોય છે. તેનાથી શરીરમાં આયરનની ખામી સર્જાતી નથી. શરીરમાં જો આયરન ઓછું હોય તો વાળ ખરવા લાગે છે. તેથી ડાયટમાં પાલક એડ કરવી જ જોઈએ.
ગાજર
જો તમે એવું માનતા હોય કે ગાજર આંખ માટે જ ફાયદાકારક છે તો એવું નથી. ગાજર વાળ માટે પણ લાભકારી છે. ગાજરમાં વિટામિન એ અને વિટામિન ઈ હોય છે જે વાળના વિકાસમાં મદદ કરે છે. વિટામિન એની મદદથી હેલ્ધી હેરનો ગ્રોથ વધે છે.
ડ્રાયફ્રુટ્સ
ડ્રાયફ્રુટ્સ શરીર માટે જેટલા લાભકારી છે એટલા જ જરૂરી અને ફાયદાકારક સ્કિન અને વાળ માટે છે. ડ્રાયફ્રુટ પ્રોટીન, વિટામિન, મિનરલ અને હેલ્ધી ફેટથી ભરપુર હોય છે. વાળના ગ્રોથ માટે ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ જરૂરી હોય છે જે ડ્રાયફ્રુટ્સથી મળે છે.
વાળને હેલ્ધી રાખવા આ વાતોનું પણ રાખો ધ્યાન
- જો તમારા વાળ વધારે ખરી રહ્યા હોય અથવા પાતળા થઈ રહ્યા હોય તો સપ્તાહમાં 2 વખત જ વાળ ધોવાનું રાખો.
- વાળમાં તેલ લગાડો તો 30 કે 40 મિનિટ પછી હેર વોશ કરી લેવા.
- વાળ પર વધારે પડતા કેમિકલ કે હિટ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ ન કરો.
- આહારમાં ફેરફાર કર્યા પછી અને ધ્યાન રાખ્યા પછી પણ વાળ વધારે ખરતા હોય તો એક્સપર્ટનો સંપર્ક કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
