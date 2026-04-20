Korean Glass Skin: રોજના આહારમાં સામેલ કરી લો આ ફુડ આઈટમ્સ, કોરિયન ગ્લાસ સ્કિન માટે બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી નહીં પડે
Food for Korean Glass Skin: કોરિયન સ્કિન કેર રુટીન કે બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટ કરાવ્યા વિના જો તમારે કોરિયન ગ્લાસ સ્કિન જોઈતી હોય તો તેના માટે આહારમાં કેટલીક વસ્તુઓ સામેલ કરો. કોરિયન લોકોનો આહાર એવો હોય છે જે તેમની સ્કિનને ગ્લો અને એન્ટી એજીંગ ઈફેક્ટ આપે છે.
- કોરિયન લોકોની સ્કિન સુંદર અને કાચ જેવી ચમકતી હોય છે તેનું કારણ તેમનો આહાર
- કોરિયન ગ્લાસ સ્કિન માટે શું ખાવું ?
- કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી સ્કિન પર ગ્લો આવે
Food for Korean Glass Skin: યુવતીઓમાં કોરિયન ગ્લાસ સ્કિનનો ક્રેઝ છે. ગ્લાસ સ્કિન મેળવવા માટે યુવતીઓ પાર્લરમાં મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ પણ કરાવતી હોય છે અને સ્કિન કેર રુટીન પણ ફોલો કરે છે. જો કે કોરિયન ગ્લાસ સ્કિન મેળવવા માટે આહાર પણ મહત્વનો હોય છે. આપણા આહારની અસર આપણી સ્કિન પર સૌથી વધુ જોવા મળે છે. જેમકે જો તમે વધારે પડતી ખાંડવાળી વસ્તુઓ, તેલયુક્ત વસ્તુઓ વધારે માત્રામાં ખાવ છો તો સ્કિન પર એજીંગના લક્ષણો ઝડપથી દેખાવા લાગે છે. કારણ કે ખોરાક સ્કિનને અસર કરે છે. કોરિયન લોકોની સ્કિન સુંદર અને કાચ જેવી ચમકતી હોય છે તેનું કારણ તેમનો આહાર પણ હોય છે.
કોરિયન ગ્લાસ સ્કિન માટે આહાર
ફર્મેન્ટેડ ફૂડ
કોરિયન ફૂડમાં એવી અલગ અલગ વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે જેને ફર્મેન્ટ કરેલી હોય. ફર્મેન્ટ કરેલા ખોરાકમાં પ્રોબાયોટિક નું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને પ્રોબાયોટિક ગટ હેલ્થ સુધારે છે. ફર્મેન્ટેડ ફૂડ સ્કિનને સાફ રાખે છે અને સ્કીન પર ગ્લો વધારે છે. જેમકે કોરિયન લોકો તેના દરેક મીલ સાથે કિમચીનો સમાવેશ કરે છે. કીમચી શાકભાજીથી બનેલું આથેલું અથાણું જેવું હોય છે. કોરિયન ગ્લાસ સ્કિન માટે આહારમાં ફર્મેન્ટેડ ફૂડ અને પ્રોબાયોટિકથી ભરપૂર વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ
ફેટી એસિડ
આહારમાં ઓમેગા 3 ફેટી એસિડથી ભરપૂર વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવો પણ જરૂરી છે. ફેટી એસિડથી સ્કીનને કોલેજન મળે છે અને સ્કીનની ઇલાસ્ટિસીટી જળવાઈ રહે છે. તેના કારણે એજીંગની અસર સ્લો થઈ જાય છે અને સ્કીન પર નેચરલ ગ્લો વધે છે. તેથી આહારમાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો જે ફેટી એસિડથી ભરપૂર હોય.
બીટા કેરોટીન
કોરિયન ગ્લાસ સ્કિન માટે આહારમાં બીટા કેરોટીનને પણ મહત્વ આપવું જરૂરી છે. બીટા કેરોટીન ત્વચાની કોશિકાઓના નિર્માણમાં અને તેને રીપેર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તેનાથી સ્કીન સ્વસ્થ અને ચમકદાર દેખાય છે. આપણે ત્યાં મળતા શક્કરીયા બીટા કેરોટીનથી ભરપૂર હોય છે આહારમાં શકકરીયાનો સમાવેશ કરવાથી સ્કિન અને વાળ બંનેને ફાયદો થાય છે.
ગ્રીન ટી
એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર ગ્રીન ટી પણ સ્કીન માટે ફાયદાકારક છે. ગ્રીન ટી માં રહેલા એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ ત્વચાને ઓક્સિડેટીવ સ્ટ્રેસથી થતા નુકસાનથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. નિયમિત રીતે ગ્રીન ટી પીવાથી કિડની બળતરા શાંત થાય છે અને રંગ ખીલે છે.
જિનસિંગ
જિનસિંગ એક જડીબુટ્ટી છે જેને એન્ટી એજિંગ જડીબુટ્ટી પણ કહેવામાં આવે છે. જિનસિંગ એજિંગના લક્ષણોને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. જિનસિંગનું નિયમિત સેવન કરવાથી ત્વચામાં ઇલાસ્ટીસિટી વધે છે અને કરચલીઓ ઓછી થાય છે. તેનાથી ત્વચાનો રંગ પણ સુધરે છે. કોરિયન લોકો આહારમાં આ જડીબુટ્ટીનો પણ સમાવેશ કરે છે.
હાઈડ્રેશન
આહારમાં આ બધા પોષક તત્વો સામેલ કરવાની સાથે હાઇડ્રેશનનું ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી છે. કોરિયન લોકો પાણી પીવાની સાથે એવી વસ્તુઓ પણ ખાય છે જે પાણીથી ભરપુર હોય. સ્કિન માટે પુરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાની સાથે કાકડી, તરબૂચ, ટેટી જેવા પાણીથી ભરપુર ફળ અને લીલા શાકભાજી પણ ખાવા જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
