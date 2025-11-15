Skin Care Tips: ચહેરાની ત્વચા ઢીલી પડતી જાય છે ? ખાવા લાગો આ વસ્તુઓ, સ્કિન રહેશે ટાઈટ અને હેલ્ધી
Get Wrinkle Free Skin: વિટામિન્સ શરીર માટે જરૂરી છે. શું તમને ખબર છે વિટામિનની ઊણપના કારણે જ ચહેરા પર કરચલીઓ પડવાની શરુઆત થાય છે ? જો તમે આ ઊણપને દુર કરી દેશો તો ચહેરાની ત્વચા વધતી ઉંમરે પણ ટાઈટ અને યુવાન દેખાતી રહેશે.
Get Wrinkle Free Skin: વધતી ઉંમરની સાથે ચહેરા પર કરચલીઓ દેખાય તે નેચરલ છે. તેમાં પણ આજના સમયમાં સ્ટ્રેસ ઓન હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ અને ઊંઘનો અભાવ સૌથી વધુ જોવા મળે છે. આ સમસ્યાના કારણે પણ ચહેરા પર નાની ઉંમરમાં જ કરચલીઓ દેખાવા લાગે છે. આજના સમયમાં 30 ની ઉંમરના લોકોના ચહેરા પર પણ કરચલીઓ પડવા લાગે છે. 40 સુધી પહોંચતા લોકોને સ્કિન ઢીલી થઈ જાય છે.
શરીરમાં વિટામીન સી અને વિટામિન ઈ ની ખામી હોય તો ચહેરા પર ઝડપથી કરચલીઓ દેખાવા લાગે છે. નાની ઉંમરમાં જ તમારા ચહેરા પર કરચલીઓ પડી ગઈ હોય તો ડાયટમાં વિટામીન સી અને વિટામીન એ યુક્ત વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. આ બંને વસ્તુઓનો સમાવેશ તમે ડાયટમાં કરી લેશો તો શરીરની જરૂરિયાતના વિટામિન્સ મળી જશે અને તેની અસર ત્વચા પર દેખાવા લાગશે.
વિટામિન સી યુક્ત વસ્તુઓ
વિટામીન સી માટે ડાયટમાં આમળા, સંતરા, લીંબુ, કીવી જેવા ફળનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. આ ફળનું સેવન કરવાથી શરીરમાં કોલેજન વધે છે. જેના કારણે ચહેરાની ત્વચામાં કસાવટ આવે છે અને ત્વચા ટાઈટ રહે છે.
વિટામીન ઈ યુક્ત વસ્તુઓ
વિટામીન ઈ માટે ડાયટમાં બદામ, સૂર્યમુખીના બી, સીંગદાણા અને અન્ય નટ્સનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. આ નટ્સ અને વિવિધ પ્રકારના બી વિટામિન ઈથી ભરપૂર હોય છે તેનું સેવન કરવાથી ચહેરાની કરચલીઓ ઓછી થઈ શકે છે.
આ સિવાય સ્કિન અને રીપેર કરવી પણ જરૂરી છે. સ્કિનને જે નુકસાન થતું હોય છે તેના કારણે સ્કિન ડેમેજ થઈ જાય છે સ્કિનને નેચરલી રીપેર કરવા માટે ડાયટમાં ટમેટા, બ્રોકલી અને પાલકનું સેવન કરી શકો છો. આ શાકભાજીમાં બીટા કેરોટીન હોય છે જે સ્કિન રીપેર કરવામાં મદદ કરે છે.
આ સિવાય ત્વચાની સુંદરતા જાળવી રાખવા અને ત્વચાને હેલ્ધી રાખવા માટે ડાયટમાં ડેરી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ પણ કરો. પની, ઈંડા, દૂધ, દાળ અને સોયાનો સમાવેશ ડાયટમાં કરવાથી શરીરમાં નેચરલી કોલેજન વધે છે. તેના કારણે ચહેરાનું કોલેજન પણ વધે છે. આવી વસ્તુઓનું સેવન કરવાથી ત્વચા પણ હાઇડ્રેટ રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
