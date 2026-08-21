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Turmeric: તુલસી, મોગરા સહિતના છોડની માટીમાં છાંટો હળદર, 1 મહિનામાં છોડનો ગ્રોથ ડબલ થઈ જશે

Turmeric In Plants: ઘરમાં રાખેલા છોડની માટીમાં ફંગલ દેખાતી હોય, ઝીણી જીવાત દેખાતી હોય કે પછી છોડ વધારે માટીના કારણે સુકાવા લાગ્યો હોય તો તેમાં હળદર છાંટી શકો છો. હળદર છાંટવાથી છોડને કેવા ફાયદા થશે અહીં જાણો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 21, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:01 PM IST
Turmeric: તુલસી, મોગરા સહિતના છોડની માટીમાં છાંટો હળદર, 1 મહિનામાં છોડનો ગ્રોથ ડબલ થઈ જશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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