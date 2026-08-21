/Turmeric: તુલસી, મોગરા સહિતના છોડની માટીમાં છાંટો હળદર, 1 મહિનામાં છોડનો ગ્રોથ ડબલ થઈ જશે

Turmeric In Plants: હળદર જે રીતે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે તેવી જ રીતે ઘરમાં વાવેલા છોડ માટે પણ હળદર ફાયદાકારક છે. દરેક ઘરમાં તુલસી સહિતના નાના મોટા છોડ ઉગાડવામાં આવે છે. એક્સપર્ટ અનુસાર થોડા થોડા સમયે કુંડાની માટીમાં થોડી હળદર છાંટી દેવાથી છોડને ફાયદો થાય છે.
માટીમાં હળદર મિક્સ કરવાના ફાયદા
ચોમાસામાં દિવસો સુધી માટી ભીની રહી હોય તો છોડની માટીમાં જીવાત કે ફંગસ થવા લાગે છે. આવી ફંગસ અને જીવાત ને દૂર કરવા માટે હાનિકારક કેમિકલ યુક્ત દવાનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો તમે હળદરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. માટીમાં હળદર મિક્સ કરી દેવાથી ઝીણી જીવાત, ફંગસથી છુટકારો મળી શકે છે છોડ માટે આ સુરક્ષિત અને નેચરલ ઉપાય છે
હળદરમાં રહેલું કર્કયુમીન આપણા સ્વાસ્થ્યની સાથે માટી માટે પણ ફાયદાકારક છે. માટીમાં હળદર ઉમેરવાથી માટીની અંદર વધતા હાનિકારક કીડા, ફૂગ અને બેક્ટેરિયાનો નાશ થઈ જાય છે. ઘણી વખત કુંડામાંથી પાણી નીકળવાની વ્યવસ્થા બરાબર ન હોય તેના કારણે છોડના મૂળ સડવા લાગે છે. છોડના મૂળ સડી જાય તો છોડ પણ સુકાઈ જાય છે. આવું થાય તો કુંડાની માટીને થોડી ખોદી તેમાં હળદર મિક્સ કરી દેવી.
હળદર વધારાનો ભેજ શોષી લેશે અને ફંગસને વધતી અટકાવશે. જેના કારણે છોડના મૂળ સુકાશે નહીં અને છોડનો ગ્રોથ પણ વધશે. કુંડામાં જો લાલ કે કાળી કીડી વધારે થતી હોય તો પણ હળદર છાંટી શકાય છે. હળદર છાંટવાથી કીડી સહિતના જીવજંતુ છોડની માટીમાં વધતા નથી.
છોડમાં હળદર છાંટવાની રીત
છોડમાં હળદર બે રીતે છાંટી શકાય છે એક તો છોડની માટીને થોડી ખોદી તેમાં હળદર મિક્સ કરી માટીને ફરીથી ફેલાવી દેવી. અને બીજી રીત છે છોડમાં જે પાણી રેડવાનું હોય તેમાં હળદર મિક્સ કરી દેવી. જો છોડને માટી પહેલાથી જ ભીની હોય તો પછી હળદરનો પાવડર છાંટી દેવો. મહિનામાં બેથી ત્રણ વખત છોડની માટીમાં હળદર છાંટી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)