/Adhik Maas Special: મોરૈયાની ખીચડીમાં અડધો કપ આ શાક ઉમેરી દેજો, મોંમાં મુકતાં જ ગળે ઉતરી જાય એવી સોફ્ટ ખીચડી બનશે

Moraiyo Doodhi Khichdi Recipe: પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ ચાલી રહ્યો છે. ઘણા ભક્તો અધિક માસમાં એકટાણાં કરતાં હોય છે. એકટાણાંમાં ખાવા માટે સામાની ખીચડી ઘણા ઘરોમાં બનતી હોય છે. આ ખીચડીમાં જો થોડી દૂધી ઉમેરી દેવામાં આવે તો તેનો સ્વાદ વધી જાય છે.
Moraiyo Doodhi Khichdi Recipe: પુરુષોત્તમ માસમાં ઘણા લોકો વ્રત કરતાં હોય છે. ઘરમાં કોઈને અધિક માસનું વ્રત હોય તો રોજ અલગ અલગ ફરાળી વાનગીઓ બને છે. ફરાળ માટે ઘણા ઘરમાં સામાની ખીચડી બનતી હોય છે. સામાન્ય રીતે લોકો સામાની ફરાળી ખીચડીમાં બટેટા ઉમેરતા હોય છે. પરંતુ જો તમે બટેટાને બદલે સામાની ખીચડીમાં દૂધી ઉમેરી દેશો તો તેનાથી ખીચડી એકદમ સોફ્ટ બનશે અને તેનો સ્વાદ પણ વધી જશે.
સામો જેને ઘણા લોકો મોરૈયો પણ કહે છે. તેની ખીચડી ફરાળમાં કઢી સાથે ખવાતી હોય છે. સામાની ખીચડી ખાવાથી પેટ ભારે નથી લાગતું. ઘણા લોકો સામાની ખીચડી બનાવે તો તે કઠણ થઈ જતી હોય છે. આવું ન થાય તે માટે ફરાળી ખીચડીમાં બટેટાને બદલે દૂધી ઉમેરો. દૂધી ઉમેરવાથી ખીચડી સોફ્ટ બનશે અને હેલ્થ માટે પણ ફાયદાકારક રહેશે. ગરમીમાં દૂધીવાળી ખીચડી ખાવાથી પેટને ઠંડક મળશે અને પેટ ભરાઈ પણ જશે.
મોરૈયાની દૂધીવાળી ખીચડી બનાવવા માટેની સામગ્રી
મોરૈયો - અડધો કપ
સમારેલી દૂધી - અડધો કપ
ઘી એક મોટો ચમચો
જીરું વઘાર માટે
1 ચમચી તેલ
1 લીલું મરચું ઝીણું સમારેલું
1 ચમચી ખમણેલું આદુ
કાળા મરીનો પાવડર
સિંધવ મીઠું
પાણી 2 કપ
લીલા ધાણા
લીંબુ
ખાંડ
મોરૈયાની ફરાળી ખીચડી બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા સામો એટલે કે મોરૈયો માપ અનુસાર લઈ તેને પાણીથી સારી રીતે ધોયા પછી 15 મિનિટ પાણીમાં પલાળી રાખો. સાથે જ દૂધીને પણ ઝીણી ઝીણી સમારેલી લો. દૂધીને ઝીણી સમારશો તો ખીચડી બન્યા પછી કોઈને ખબર પણ નહીં પડે કે ખીચડીમાં દૂધી ઉમેરેલી છે.
હવે ખીચડીના વઘાર માટે કુકરમાં તેલ અને ઘી બંને લો. તેલ-ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં જીરું ઉમેરો, જીરું તતડી જાય એટલે વઘારમાં મીઠો લીમડો, લીલા મરચાં, આદુ સાંતળો. ત્યારબાદ તેમાં પાણીમાં પલાળેલો સામો અને સમારેલી દૂધી ઉમેરો. બધી જ સામગ્રીને 2 મિનિટ સાંતળો.
2 મિનિટ પછી ખીચડીમાં મસાલા કરો. તેના માટે મરી પાવડર, ખાંડ અને સિંધવ મીઠું ટેસ્ટ અનુસાર ઉમેરો. મસાલા પછી ખીચડીમાં માપ અનુસાર પાણી એડ કરો અને કુકરને ઢાંકી 2 સીટી થવા દો.
2 સીટી પછી કુકરને થોડું ઠંડુ થવા દો અને પછી કુકર ખોલી ખીચડીમાં લીંબુનો રસ અને ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી મિક્સ કરો. તૈયાર કરેલી ખીચડીને દહીં અથવા ફરાળી કઢી સાથે સર્વ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)