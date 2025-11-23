Prev
Korean Beauty Secret: કોરિયન યુવતીઓની જેમ તમારી સ્કિન પણ ચમકવા લાગશે, અપનાવી લો આ 5 ટીપ્સ

Korean Beauty Secret: જો તમે પણ કોરિયન યુવતીઓ જેવી ચમકદાર અને કાચ જેવી ચમકતી સ્કિન મેળવવા માંગો છો તો આજે તમને તેના માટેના 5 સ્ટેપ્સ જણાવી દઈએ. આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરશો તો તમારી સ્કિન પણ ચમકદાર અને સુંદર થઈ શકે છે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:14 AM IST

Korean Beauty Secret: આજકાલ યંગ જનરેશનમાં કોરિયન યુવક-યુવતીઓ જેવી સ્કિન મેળવવાનો ક્રેઝ વધ્યો છે. કોરિયન ગ્લાસ સ્કિન માટે યુવાનો કોરિયન બ્યુટી પ્રોડક્ટ પણ યુઝ કરતા હોય છે. સ્ટ્રેસ, તડકો, પ્રદૂષણના કારણે ખરાબ થયેલી સ્કિન સુંદર દેખાય તે માટે તમે પણ પ્રયત્ન કરતા હોય તો ચાલો તમને આજે કોરિયન બ્યુટીનું સીક્રેટ જણાવી દઈએ. 

જો તમે પણ કોરિયન યુવતીઓ જેવી ચમકદાર સ્કિન મેળવવા માંગો છો તો 5 ટીપ્સ ફોલો કરવા લાગો. આ 5 ટીપ્સ ફોલો કરવાથી સ્કિન અંદરથી સુંદર દેખાવા લાગશે. આજે તમને 5 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જે દરેક ભારતીય ઘરમાં ઉપલબ્ધ હોય છે અને તેની મદદથી તમે સુંદર ત્વચા મેળવી શકો છો. 

ચોખાનું પાણી

જો તમે કોરિયન યુવતીઓ જેવી ચમકદાર અને રુપાળી સ્કિન મેળવવા માંગો છો તો ચોખાનું પાણી યુઝ કરો, રોજ ચોખાના પાણીથી સ્કિન સાફ કરો. તેનાથી સ્કિન ટાઈટ થશે અને કરચલીઓ ઓછી દેખાશે.

ડબલ ક્લીંઝિંગ

જો તમે ગ્લાસ સ્કિન મેળવવા માંગો છો તો તમારે ડબલ ક્લીંઝિંગ કરવું જ જોઈએ. તેનાથી સ્કિનની અંદર રહેલી ગંદકી પણ નીકળી જશે. જ્યારે પણ ચહેરો સાફ કરો ત્યારે ડીપ ક્લીન કરો તેનાથી સ્કિનની અંદરનું ઓઈલ સાફ થઈ જશે. 

સ્ક્રબ

જો તમે સ્કિનને સુંદર બનાવવા માંગો છો તો ચહેરા પર સારી રીતે સ્ક્રબ કરો. તેનાથી ત્વચાના છીદ્રોમાં જામેલી ગંદકી સાફ થશે. સપ્તાહમાં 3 વખત સ્ક્રબ કરી શકો છો. તેનાથી ડેડ સ્કિનથી છુટકારો મળી શકે છે. 

ટોનર

ચહેરા પર ટોનરનો ઉપયોગ કરો. ટોનર સ્કિનને સૌથી વધુ લાભ કરે છે. ટોનર ચહેરા પર રોજ લગાડવાથી ત્વચા ડીપ ક્લીન થાય છે અને સ્કિનનો ટોન ઈવન થાય છે. 

મોઈશ્ચુરાઈઝર

સ્કિન પર રોજ મોઈશ્ચુરાઈઝર અપ્લાય કરવું જોઈએ. સ્કિન કેરમાં આ સ્ટેપ મહત્વનું હોય છે. જો કે સ્કિન પર હેવી મોઈશ્ચુરાઈઝર લગાડવાથી બચવું જોઈએ. સ્કિન ટાઈપ અનુસાર મોઈશ્ચુરાઈઝર ચુઝ કરવું.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

