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Beauty Secret: આલિયા ભટ્ટની સુંદરતાનું સીક્રેટ, રોજ સવારે ગોળ, ઘી સાથે ખાય છે આ 2 વસ્તુ

Alia Bhatt Beauty Secret: આલિયા ભટ્ટની સુંદર સ્કિનનું સીક્રેટ શું છે તે સામે આવી ગયું છે. આલિયા ભટ્ટ સ્કિનની સુંદરતા વધે તે માટે રોજ ગોળ ઘી સાથે ખાસ વસ્તુ મિક્સ કરીને ખાય છે. આલિયા ભટ્ટના કહ્યા અનુસાર આ નાસ્તો સ્કિન માટે બેસ્ટ છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 28, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:27 PM IST
Beauty Secret: આલિયા ભટ્ટની સુંદરતાનું સીક્રેટ, રોજ સવારે ગોળ, ઘી સાથે ખાય છે આ 2 વસ્તુ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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