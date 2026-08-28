/Beauty Secret: આલિયા ભટ્ટની સુંદરતાનું સીક્રેટ, રોજ સવારે ગોળ, ઘી સાથે ખાય છે આ 2 વસ્તુ

Alia Bhatt Beauty Secret: ઘી ત્વચા માટે ફાયદાકારક છે આ વાત બોલીવુડ અભિનેત્રી આલિયા ભટ્ટ પણ માને છે. આલિયા ભટ્ટ તો પોતાની સ્કીન માટે ઘી અને ગોળમાં બે ખાસ વસ્તુ મિક્સ કરીને રોજ ખાય છે. આલિયા ભટ્ટે એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન સ્કીન માટેના હેલ્ધી સ્નેક વિશે જાણકારી આપી હતી. અને કહ્યું હતું કે તે પોતે ઘી સહિતની 4 વસ્તુ રોજ સવારે ખાય છે અને તેનાથી તેની સ્કીનને ઘણો ફાયદો થાય છે.
બોલીવુડની સુંદર અભિનેત્રી આલિયા ભટ્ટની બેબી સોફ્ટ સ્કીનનું સિક્રેટ ઘી અને ગોળ સહિતની 4 વસ્તુઓ છે. આલિયા ભટ્ટ આ ચાર વસ્તુને સ્કીન માટે ખાસ સ્નેક ગણે છે. આલિયા ભટ્ટે કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ દરમિયાન એક ઇન્ટરવ્યૂમાં આ વાતનો ખુલાસો કર્યો હતો. આલિયા ભટ્ટે પહેલી વખત આ સિક્રેટ રીવીલ કર્યું હતું. આલિયા ભટ્ટને જ્યારે તેની સ્કીન માટે પૂછવામાં આવ્યું તો તેણે જવાબમાં કહ્યું કે તે રોજ થોડા ઘીમાં ગોળ, નાળિયેર અને સીંગદાણા ઉમેરીને ખાય છે. આ 4 વસ્તુ સ્કિન માટે બેસ્ટ સ્નેક છે અને તેનાથી ફાયદો પણ થાય છે.
આલિયા ભટ્ટે કહેલી આ વાત પર એક્સપર્ટ પણ જણાવે છે કે ઘીમાં ફેટ સોલેબલ વિટામીન હોય છે જે સ્કિનને સોફ્ટ બનાવવામાં મદદ કરે છે. સીંગદાણાથી સ્કિનને વિટામિન ઈ મળે છે અને નાળિયેરથી એન્ટિઓક્સિડન્ટ મળે છે. જ્યારે ગોળમાંથી શરીરને આયરન મળે છે. આ ચાર વસ્તુનું કોમ્બિનેશન ત્વચા અને હેલ્થ માટે ફાયદાકારક રહી છે. એક્સપર્ટ પણ કહે છે કે આ ચાર વસ્તુ સ્કીનની સુંદરતા વધારવામાં મદદ કરી શકે છે.
ત્વચા માટે જરૂરી પોષક તત્વો
- સ્કિનની સુંદરતા વધે અને સ્કિન પર ગ્લો આવે તે માટે વિટામીન સી સૌથી જરૂરી છે. વિટામીન સી માટે ખાટા ફળ ખાઈ શકાય છે. અલગ અલગ પ્રકારની બેરીઝ અને જામફળ પણ સ્કીન કોલેજન માટે સારું ગણાય છે.
- ઓમેગા 3 પણ સ્કીન માટે ફાયદાકારક છે. ઓમેગા 3 થી ઈન્ફ્લામેશનથી રક્ષણ થાય છે. ઓમેગા 3 વિવિધ પ્રકારના ડ્રાયફ્રુટમાંથી મળે છે.
- પ્રોટીન ફક્ત શરીર માટે નહીં પરંતુ સ્કીન માટે પણ જરૂરી છે. સ્કીન માટે પણ રોજના આહારમાં પ્રોટીનનો સમાવેશ કરવો જોઈએ.
- આ સિવાય પાણી પણ શરીર માટે અને સ્કીન માટે જરૂરી છે. દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું જોઈએ. જો પાણી ઓછું હોય તો તેની અસર સ્કીન પર સૌથી પહેલા થાય છે.
- આહારમાં પ્રોબાયોટિકથી ભરપૂર વસ્તુઓનો પણ સમાવેશ કરો. પ્રોબાયોટિક આંતરડા સ્વસ્થ રાખે છે અને પાચન સુધારે છે જેના કારણે સ્કીન પર પણ ચમક રહે છે.
આલિયા ભટ્ટે જણાવેલી ઘી, ગોળ, નાળિયેર અને સીંગદાણાની મિક્સર સિવાય તમે આ વસ્તુઓ પણ ખાઈ શકો છો. આ ચાર વસ્તુઓ સિવાય આહારમાં ઉપર જણાવેલી વસ્તુઓ અને પોષક તત્વોનો સમાવેશ પણ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)