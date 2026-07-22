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શું ખરેખર એલ્યુમિનિયમ ફોઈલથી વાઈફાઈની સ્પીડ વધે ? જાણો WiFi ની સ્પીડ વધારવાનો આ જુગાડ કામનો છે કે નહીં

Aluminum Foil WiFi Hack: સોશિયલ મીડિયા પર અલગ અલગ જુગાડ વાયરલ થતા હોય છે. આવો જ એક જુગાડ છે જેમાં દાવો કરવામાં આવે છે કે રાઉટર પર એલ્યુમિનિયમ ફોઈલ લગાડવાથી વાઈફાઈની સ્પીડ વધી જાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ જુગાડ ખરેખર કામ કરે છે કે પછી તેનાથી નુકસાન થાય છે ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 22, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:56 PM IST
શું ખરેખર એલ્યુમિનિયમ ફોઈલથી વાઈફાઈની સ્પીડ વધે ? જાણો WiFi ની સ્પીડ વધારવાનો આ જુગાડ કામનો છે કે નહીં
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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