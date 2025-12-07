કાચા આમળા કે આમળાનું જ્યુસ, રોજ કોનું સેવન કરવું સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ ફાયદાકારક? જાણો
Amla Benefits: સારી તંદુરસ્તી માટે લોકો ઘણીવાર તેમના આહારમાં આમળાનો સમાવેશ કરે છે. પરંતુ કાચા આમળા કે આમળાનું જ્યુસમાંથી કોનું સેવન કરવાથી વધુ ફાયદા મળે છે, ચાલો જાણીએ.
Amla Benefits: આમળાનું સેવન લોકો શિયાળાની ઋતુમાં ખૂબ જ કરે છે. તેને સુપરફૂડ માનવામાં આવે છે, તેથી સદીઓથી તેનો ઉપયોગ દવાઓમાં પણ થતો આવ્યો છે. રોગપ્રતિકારક શક્તિ (ઇમ્યુનિટી) વધારવાથી લઈને સ્વાસ્થ્ય સુધારવા સુધી, આ ફળનો કોઈ જવાબ નથી. પરંતુ જ્યારે આમળાને રોજિંદા નિયમિત ક્રમમાં સામેલ કરવાની વાત આવે છે, ત્યારે એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. આમળા કાચા ખાવા વધુ સારું કે આમળાનું જ્યુસ વધુ ફાયદાકારક? ચાલો અમે તમને જણાવીએ.
આમળા કેમ છે ફાયદાકારક?
આમળાને સુપરફ્રૂટ કહેવામાં આવે છે. તેમાં વિટામિન C ભરપૂર માત્રા હોય છે, જે રોગપ્રતિકારક શક્તિને વધારે છે અને તેમાં પોલીફેનોલ, ફ્લેવોનોઈડ અને ટેનિન હોય છે, જે કુદરતી એન્ટીઓકિસડન્ટ તરીકે કામ કરે છે. સ્ટડીમાં જાણવા મળ્યું છે કે, આમળા કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને સુધારીને અને સોજા ઘટાડીને હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે. આ ઉપરાંત રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે, તેમાં રહેલા ભરપૂર એન્ટીઓકિસડન્ટ અને એન્ટિ-ઇન્ફ્લેમેટરી ગુણને કારણે ત્વચા, મેટાબોલિઝમ અને સંપૂર્ણ સેલ્યુલર સુરક્ષા માટે ફાયદાકારક છે.
કાચા આમળા vs આમળાનું જ્યુસ
કાચા આમળામાં વિટામિન Cની સાથે-સાથે ડાયેટરી ફાઇબર, પોલીફેનોલ, ફ્લેવોનોઈડ અને ટેનિન ખૂબ જ વધુ માત્રામાં હોય છે. જ્યારે કાચા આમળા ખાવામાં આવે છે, ત્યારે તેના કુદરતી ફાઇબર પાચન (ડાઈજેશન) અને શોષણ (એબ્સોર્પ્શન)ને ધીમું કરે છે, જેનાથી એન્ટીઓકિસડન્ટ અને વિટામિન C ધીમે-ધીમે મુક્ત થાય છે. ધીમે-ધીમે મુક્ત થવાની આ અસર મેટાબોલિક ફાયદા વધારે છે, ખાસ કરીને બ્લડ સુગર કંટ્રોલ અને લિપિડ મેટાબોલિઝમ માટે.
બીજી તરફ, આમળાનું જ્યુસ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે, કારણ કે આમળાનું જ્યુસ પીવું સરળ છે. જો કે, જ્યુસ પીવાથી મોટાભાગના ફાઇબર નીકળી જાય છે, જેનાથી શરીરમાં પોષક તત્વોના કામ કરવાની રીત બદલાઈ શકે છે. આમળાના જ્યુસમાંથી વિટામિન C અને પોલીફેનોલ ઝડપથી શોષાય છે. પરંતુ પ્રોસેસિંગ અને સ્ટોરેજથી પોષક તત્વો બગડી શકે છે. રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું કે, તાજા ફળોની તુલનામાં જ્યુસમાં સમય જતાં વિટામિન Cનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય છે.
કયો વિકલ્પ છે વધુ હેલ્ધી?
કાચા આમળા અને આમળાનું જ્યુસ બન્ને સ્વાસ્થ્ય માટે સારા ફાયદા આપે છે, પરંતુ લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ માટે કાચા આમળા વધુ હેલ્ધી વિકલ્પ છે. કાચા આમળા ખાવાથી તેના પોષક તત્વો જળવાઈ રહે છે, જે પાચન અને આંતરડાના સ્વાસ્થ્ય (ગટ હેલ્થ)માં મદદ કરે છે. કાચા આમળામાં ફાઇબરથી ભરપૂર સંરચના વિટામિન C અને એન્ટીઓકિસડન્ટોને ધીમે ધીમે મુક્ત થવા દે છે.
