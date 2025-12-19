Lifehacks: આમળા પર ઝડપથી પડવા લાગે છે કાળા ડાઘ ? તો આ રીતે સ્ટોર કરી કરજો યુઝ
Amla Storage Tips: આમળાને લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રાખવા મુશ્કેલ લાગે છે. કારણ કે આમળા લાવો તેના એક કે બે દિવસમાં જ તેના પર કાળા ડાઘ પડવા લાગે છે. આમળાને તમે 3 રીતે સ્ટોર કરો તો તે લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ કરવાને લાયક રહે છે. આ 3 રીતો કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
Trending Photos
Amla Storage Tips: શિયાળાની સીઝન શરૂ થાય એટલે માર્કેટમાં આમળા દેખાવા લાગે છે. આમળામાં વિટામિન સી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે તેને ખાવાથી ઈમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે, સાથે જ આમળા વાળ અને સ્કીન માટે પણ ફાયદાકારક હોય છે. શિયાળામાં લોકો આમળાનો અલગ અલગ રીતે ઉપયોગ કરતા હોય છે. આ ઋતુમાં આમળા ખાવાથી શરીરને ફાયદા થાય છે તેથી લોકો આમળા ઘરમાં રાખતા જ હોય છે. પરંતુ આમળાને ઘરમાં રાખવાથી એક-બે દિવસમાં જ તે કાળા પડવા લાગે છે.
આવું તમારી સાથે પણ થતું હોય કે બજારમાંથી સરસ આમળા શોધીને લાવ્યા હોય તો પણ એક કે બે દિવસમાં ઘરમાં તે કાળા પડી જાય છે. જો તમને પણ આપણા સાચવવામાં મુશ્કેલી થતી હોય તો ચાલો તમને આમળાને સ્ટોર કરવાની સાચી રીત જણાવીએ.
આમળાને જો તમે લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રાખવા માંગતા હોય તો આ રીતે સ્ટોર કરજો. આ ઉપાયની મદદથી આમળાને તમે લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રાખી શકશો. વર્ષો પહેલા જ્યારે ફ્રીજ સહિતની સુવિધાઓ ન હતી ત્યારે ઘરમાં આમળા આ રીતે સ્ટોર કરવામાં આવતા તેવું માનવામાં આવે છે. આમળા સ્ટોર કરવાની આ રીતને અસરકારક ગણવામાં આવે છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવી દઈએ આમળાને સ્ટોર કરવાની રીત વિશે.
આ રીતે સ્ટોર કરવાથી આમળા રહેશે ફ્રેશ
- આમળાને લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રાખવા માટે પહેલો ઉપાય છે કે તમે તેને થોડા બાફી લો. એક મોટા તપેલામાં પાણી ભરી તેમાં મીઠું ઉમેરીને આમળાને થોડી મિનિટ માટે ગરમ પાણીમાં ઉકાળી લો. ત્યાર પછી આમળા ઠંડા થઈ જાય એટલે તેને એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરી ફ્રીજમાં રાખી દો. આ રીતે રાખવાથી આમળા લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રહે છે અને કાળા પડતા નથી.
- બીજો ઉપાય છે કે તમે આમળાનો રસ કાઢી તેનો ઉપયોગ કરો. આમળા વધારે દિવસ સુધી ઘરમાં રાખવાથી તે કાળા પડવા લાગે છે. તેથી જ્યારે ફ્રેશ આમળા ખરીદી લાવો ત્યારે તેને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ તેના ટુકડા કરી રસ કાઢી લો. આમળાના રસને કાચની બોટલમાં ભરી લો. ત્યાર પછી આમળાના રસને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરો. કાચની બોટલમાં આમળાનો રસ સ્ટોર કરવાથી તે લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રહેશે. આમળાનો રસ કાઢો ત્યારે તેમાં મીઠું અને લીંબુ પણ ઉમેરી દેવા. આ રીતે આમળા લાંબા સમય સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાશે.
- આમળાને કાળા પડતા રોકવા અને ફૂગથી બચાવવા હોય તો તમે તેને તડકામાં સૂકવી શકો છો. ફ્રેશ રસદાર આમળા બજારમાંથી લાવો ત્યારે તેને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ કપડાથી કોરા કરી લો. ત્યાર પછી તેના ટુકડા કરી અને તડકામાં રાખી સુકવી લો. તમે સૂકવેલા આમળાના ટુકડા પણ સ્ટોર કરી શકો છો અને આમળા બરાબર સુકાઈ જાય પછી તેનો પાવડર બનાવીને પણ સ્ટોર કરી શકો છો. તડકામાં સુકાયેલા આમળાનો પાવડર નિયમિત ખાય પણ શકાય છે. તમે સૂકા આમળાને પણ લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે