/Analog Paneer: એનાલોગ પનીર કેવી રીતે બને ? આ રીતે ઓળખો તમે ખાવ છો એ પનીર એનાલોગ છે કે દૂધમાંથી બનેલું

Analog Paneer: મહારાષ્ટ્ર સરકાર પછી ગુજરાત સરકારે પણ એનાલોગ પનીર પર પ્રતિબંધ મુકી દીધો છે. પ્રતિબંધ પછી રેસ્ટોરન્ટ, કેટરર્સ, ક્લાઉડ કિચન એનાલોગ પનીરનો ઉપયોગ નહીં કરી શકે. અત્યાર સુધી એનાલોગ પનીર ગ્રાહકોને અજાણ્યા પધરાવી દેવામાં આવતું હતું. પરંતુ હવે આ શક્ય નહીં બને. એનાલોગ પનીરનો વપરાશ વધારે થતો હોય છે કારણ કે સામાન્ય પનીરની સરખામણીમાં આ પનીર સસ્તું હોય છે.
શું છે એનાલોગ પનીર ?
એનાલોગ પનીર આર્ટિફિશિયલ ડેરી સબ્સ્ટિટ્યૂટ છે. જેને બનાવવામાં દૂધનો નહીં પણ વેજિટેબલ ઓઈલ અને અન્ય વસ્તુઓનો ઉપયોગ થાય છે. દેખાવમાં અને સ્વાદમાં આ પનીર જેવું જ લાગે છે પણ તે ડેરી પ્રોડક્ટ નથી. એનાલોગ પનીરમાં સ્ટાર્ચ, લોટ, મિલ્ક સોલિટ, દૂધનો પાવડર અને આર્ટિફિશિયલ ફ્લવેર ઉમેરવામાં આવે છે.
અસલી પનીર દૂધમાં લીંબુનો રસ અથવા વિનેગર ઉમેરીને બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે એનાલોગ પનીર વધારે પડતી પ્રોસેસ કર્યા પછી બને છે. જેમાં દૂધનો ઉપયોગ નથી થતો. પ્રોસેસ દ્વારા તેને અસલી પનીર જેવું ટેક્સચર આપવામાં આવે છે. અસલી પનીર કરતાં એનાલોગ પનીર સસ્તુ હોય છે તેથી તેનો ઉપયોગ વધારે કરવામાં આવે છે.
એનાલોગ પનીરની આડઅસરો
એનાલોગ પનીર પર પ્રતિબંધ એટલે મુકવામાં આવ્યો છે કે તે લોકોના સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. એનાલોગ પનીર વેજિટેબલ ઓઈલ, સ્ટાર્ચથી બને છે જેમાં અનહેલ્ધી ફેટ અને કાર્બ્સનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. આ સિવાય અસલી પનીરની જેમ આ પનીરમાં કેલ્શિયમ, વિટામિન જેવા જરૂરી પોષકતત્વો હોતા નથી.
એનાલોગ પનીર અને અસલી પનીર વચ્ચે તફાવત
તમે જે પનીરનો ઉપયોગ કરો છો તે દૂધમાંથી બનેલું છે કે એનાલોગ પનીર તે જાણવું સરળ છે. આમ તો બંને પનીર એક જેવા જ દેખાય છે પણ તેના ટેક્સચરમાં ફરક હોય છે.
આ સિવાય પાણીમાં ઉકાળીને પણ તમે ચેક કરી શકો છો કે પનીર અસલી છે કે નકલી. સૌથી પહેલા પનીરને પાણીમાં ઉકાળો. ત્યારબાદ પાણીને ઠંડુ થવા દો હવે પનીરના પાણીમાં સોયાબીન અથવા તુવેર દાળનો પાવડર ઉમેરો. જો રંગ ભુરો કે કાળો દેખાય તો પનીર નકલી હશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)