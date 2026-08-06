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Analog Paneer: એનાલોગ પનીર કેવી રીતે બને ? આ રીતે ઓળખો તમે ખાવ છો એ પનીર એનાલોગ છે કે દૂધમાંથી બનેલું

Analog Paneer: મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત સરકારે એનાલોગ પનીર પર પ્રતિબંધ મુક્યો છે. એનાલોગ પનીરને સસ્તુ હોય છે પણ તેની બનાવટ તેને અનહેલ્ધી બનાવે છે. આમ તો સરકારે પ્રતિબંધ મુક્યો છે પરંતુ તેમ છતાં તમારા માટે જાણવું જરૂરી છે કે એનાલોગ પનીર અને અસલી પનીર વચ્ચે શું તફાવત હોય છે. જેથી તમે ઓળખી શકો કે તમે ખાવ છો તે પનીર શુદ્ધ છે કે નહીં. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 06, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:53 AM IST
Analog Paneer: એનાલોગ પનીર કેવી રીતે બને ? આ રીતે ઓળખો તમે ખાવ છો એ પનીર એનાલોગ છે કે દૂધમાંથી બનેલું
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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