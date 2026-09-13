/Multani Mitti: ચહેરાની ચમક વધારતી મુલતાની માટી વિશે આ વાતો કદાચ નહીં જાણતા હોય, રસપ્રદ છે જાણકારી

Multani Mitti: મુલતાની માટીનો ઉપયોગ ચહેરાની સુંદરતા વધારવા માટે વર્ષોથી મહિલાઓ કરે છે. મુલતાની માટી તમે પણ તમારા ચહેરા પર ક્યારેક તો લગાવી હશે. પરંતુ શું તમે જાણો છો આ મુલતાને માટીનો ઇતિહાસ શું છે અને સુંદરતા વધારવા માટે સૌથી પહેલા આ માટેનો ઉપયોગ કોણે કર્યો હતો ? મુલતાની માટીનો ઇતિહાસ રસપ્રદ છે અને તેની સાથે જોડાયેલી કેટલીક વાતો પણ રસપ્રદ છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ મુલતાની માટીના આ રસપ્રદ ઇતિહાસ વિશે.
મુલતાની માટી પાકિસ્તાનની દેન
મુલતાની માટી જેનો ઉપયોગ મહિલાઓ ચહેરાની સુંદરતા વધારવા માટે કરે છે તે હકીકતમાં ભારતની છે જ નહીં. મુલતાની માટી પાકિસ્તાનની દેન છે. મુલતાની માટીનું નામ પણ પાકિસ્તાનના એક પ્રદેશ પરથી જ પડેલું છે. મુલતાની માટી મૂળ પાકિસ્તાનના મુલતાન શહેરની છે. મુલતાન સિવાય રાજસ્થાનમાં પણ મુલતાનીનો વેપાર મોટા સ્તરે કરવામાં આવે છે.
ભારતનું રાજસ્થાન મુલતાની માટીનું હબ
ભારતની વાત કરીએ તો રાજસ્થાન મુલતાની માટીનું હબ ગણાય છે. રાજસ્થાનમાં જોધપુર, બિકાનેર, નાગોર, બાડમેર અને જેસલમેરમાં મુલતાની માટીનો બિઝનેસ સૌથી વધુ થાય છે અહીંયાથી જ ભારતભરમાં મુલતાની માટે પહોંચે છે. રાજસ્થાન સિવાય ગુજરાતના કચ્છ, મધ્યપ્રદેશના મુરૈના અને આંધ્રપ્રદેશના અનંતપુરમાં પણ મુલતાની માટીનો વેપાર મોટા પ્રમાણમાં થાય છે.
મહારાણીઓએ મુલતાની માટીનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો
મુલતાની માટીથી સુંદરતા વધે છે તે વાત હવે તો સૌ કોઈ જાણે છે પરંતુ તેનો ઉપયોગ સૌંદર્ય સાધન તરીકે કરવાની શરૂઆત રાણી-મહારાણીઓએ કરી હતી. જુના સમયમાં મહારાણીઓ સૌંદર્ય સાધન તરીકે અને લેપ તરીકે મુલતાની માટીનો ઉપયોગ કરતી હતી. મુલતાની માટીનો ઉપયોગ ત્વચાને ઠંડક મળે તે માટે સુંદરતા વધે તે માટે મહારાણીઓ કરતી હતી. રાણી-મહારાણીઓ મુલતાની માટીમાં ગુલાબજળ મિક્સ કરીને તેનો લેપ શરીર પર કરાવતી.
મુલતાની માટીમાં રહેલા પોષક તત્વો
મુલતાની માટી ત્વચા માટે ફાયદાકારક છે તેનું કારણ તેમાં રહેલા કેટલાક પોષક તત્વો હોય છે. મુલતાની માટી સામાન્ય માટે નથી હોતી તેની અંદર કેલ્શિયમ, સિલિકા, આયરન અને મેગ્નેશિયમ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. મુલતાની માટીમાં કાઓલિન હોય છે જે ત્વચાને ઠંડક આપવાનું કામ કરે છે. આ સિવાય મુલતાની માટીમાં એલ્યુમિનિયમ સિલિકેટ પણ હોય છે જે ત્વચા માટે ફાયદાકારક છે.
નકલી મુલતાની માટીની ઓળખ
જોકે હવેના સમયમાં અસલી મુલતાની માટેની જગ્યાએ નકલી મુલતાની માટી પણ માર્કેટમાં ખૂબ વેચાય છે તેવામાં જરૂરી છે કે અસલી નકલીની ઓળખ કરીને માટી ખરીદવામાં આવે. અસલી મુલતાની માટીની ઓળખ હોય છે તેનો રંગ અને સુગંધ. અસલી મુલતાની માટી લાઈટ ક્રીમ અથવા તો માટીના પ્રાકૃતિક રંગ જેવી દેખાય છે. તેમાં પાણી ઉમેરો એટલે તુરંત જ પેસ્ટ બની જાય છે અને તેમાંથી મીઠી ગંધ પણ આવે છે. જ્યારે નકલી મુલતાની માટી વધારે કઠોર અને પીળી દેખાતી હોય છે. તેમાં પાણી નાખ્યા પછી ઝડપથી તે ઓગળતી નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)