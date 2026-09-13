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  • /Multani Mitti: ચહેરાની ચમક વધારતી મુલતાની માટી વિશે આ વાતો કદાચ નહીં જાણતા હોય, રસપ્રદ છે જાણકારી

Multani Mitti: ચહેરાની ચમક વધારતી મુલતાની માટી વિશે આ વાતો કદાચ નહીં જાણતા હોય, રસપ્રદ છે જાણકારી

Multani Mitti: મુલતાની માટીનો ઉપયોગ તમે પણ ક્યારેક તો કર્યો હશે. પરંતુ શું તમે જાણો છો આ માટી પાકિસ્તાનની દેન છે ? મુલતાની માટી પાકિસ્તાનથી ભારત કેવી રીતે આવી ? સુંદરતા વધારવા માટે મુલતાની માટીનો ઉપયોગ કરવાની શરુઆત કેવી રીતે થઈ ચાલો આજે જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 13, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:17 AM IST
Multani Mitti: ચહેરાની ચમક વધારતી મુલતાની માટી વિશે આ વાતો કદાચ નહીં જાણતા હોય, રસપ્રદ છે જાણકારી
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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