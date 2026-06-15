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Face Pack: ચહેરા અને ગરદનની ઢીલી પડેલી સ્કિન પણ ટાઈટ થવા લાગશે, સપ્તાહમાં 2 વાર લગાડો આ ખાસ ફેસપેક

Anti Aging Face Pack: ચોખાનો લોટમાં એલોવેરા જેલ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાડવાથી સ્કિન પર એન્ટી એજીંગ ઈફેક્ટ જોવા મળે છે. જો તમને આ ફેસપેકના ફાયદા વિશે ખબર નથી તો ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 15, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:00 PM IST
Face Pack: ચહેરા અને ગરદનની ઢીલી પડેલી સ્કિન પણ ટાઈટ થવા લાગશે, સપ્તાહમાં 2 વાર લગાડો આ ખાસ ફેસપેક

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ચહેરા અને ગરદનની ઢીલી પડેલી સ્કિન પણ ટાઈટ થવા લાગશે, સપ્તાહમાં 2 વાર લગાડો આ ફેસ પેક
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