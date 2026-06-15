/Face Pack: ચહેરા અને ગરદનની ઢીલી પડેલી સ્કિન પણ ટાઈટ થવા લાગશે, સપ્તાહમાં 2 વાર લગાડો આ ખાસ ફેસપેક

Anti Aging Face Pack: દરેક યુવતી ઈચ્છતી હોય કે તેની ત્વચા વધતી ઉંમરે પણ યુવાન રહે.. પરંતુ આજના સમયમાં દોડધામ, સ્ટ્રેસ, પ્રદૂષણ અને ખરાબ આહાર એવી આડઅસર કરે છે કે નાની ઉંમરમાં જ ત્વચા પર કરચલીઓ વધવા લાગે છે. નાની ઉંમરમાં જ ત્વચા પર જો ફાઈન લાઇન્સ દેખાવા લાગે કે સ્કિન ઢીલી પડવા લાગે તો તેના ટાઈટ કરવા માટે ચોખાના લોટનો ઉપયોગ શરુ કરો.
ચોખાના લોટનો એક ફેસપેક એન્ટી એજિંગ અસર ધરાવે છે. ચોખાના લોટમાં 2 વસ્તુઓ ઉમેરીને ફેસપેક તરીકે ચહેરા પર લગાડવામાં આવે તો તેનાથી ચહેરા પર નિખાર પણ આવે છે, ચહેરો હાઈડ્રેટ રહે છે, ચહેરા પર દેખાતી ફાઈનલાઇન્સ ઓછી થાય છે અને ઢીલી પડતી સ્કિન ટાઈટ થઈ જાય છે.
ચોખાના લોટનો એન્ટી એજિંગ ફેસપેક
ચોખાના લોટના જે એન્ટી એજિંગ ફેસપેક ની વાત અહીં થઈ રહી છે તેને બનાવવા માટે ચોખાનો લોટ, એલોવેરા જેલ, ગુલાબજળ ની જરૂર પડશે. એક બાઉલમાં બે ચમચી ચોખાનો લોટ લેવો અને તેમાં બે ચમચી ફ્રેશ એલોવેરા જેલ મિક્સ કરવું. જો મિશ્રણ વધારે ઘટ્ટ થઈ જાય તો તેમાં ગુલાબજળ ઉમેરીને ફેસપેક બનાવવું. આ ફેસ પેકને ચહેરા અને ગરદન પર અપ્લાય કરવું. ફેસ પેકને 20 મિનિટ માટે ચહેરા પર લગાવી રાખો અને ત્યારબાદ હળવા હાથે મસાજ કરો અને પછી સાદા પાણીથી ચહેરો સાફ કરો. ફેસપેક સાફ કર્યા પછી મોઈશ્ચુરાઈઝર અપ્લાય કરવું. અઠવાડિયામાં બે વખત આ ફેસપેક નો ઉપયોગ અચૂક કરો.
ચોખાના લોટનો ફેસપેક લગાડવાના ફાયદા
ચોખા અને એલોવેરા જેલનો ફેસપેક લગાડવાનું શરૂ કરશો એટલે ત્વચા અંદરથી સાફ થશે. ત્વચા પરની ડેડ સ્કિન નીકળી જશે અને ત્વચાની રંગત ખીલી જશે. બે વખતના ઉપયોગ પછી જ તમને ત્વચા એકદમ મુલાયમ અને ફ્રેશ દેખાશે. ધીરે ધીરે ઢીલી થયેલી ત્વચા પણ ટાઈટ થતી હોય તેવું લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)