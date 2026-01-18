Prev
Anti Aging Tips: 60 વર્ષે પણ ચહેરાની સ્કિન પર નહીં દેખાય કરચલીઓ, સ્કિન રહેશે એકદમ ટાઈટ, ફોલો કરો આ રુટીન

Anti Aging Tips: ચહેરા પર દેખાતી કરચલીઓને દુર કરવા માટે મોંઘી પ્રોડક્ટ યુઝ કરવી જ પડે તેવું નથી. આજે તમને સ્કિન પરથી કરચલીઓ દુર કરવાનો સરળ ઉપાય જણાવીએ. આ રુટીન ફોલો કરશો તો ચહેરાની ત્વચા 60 વર્ષે પણ ટાઈટ રહેશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 18, 2026, 06:43 PM IST

Anti Aging Tips: સ્કિન પર કરચલીઓ દેખાતી હોય તેને વધતી ઉંમરની નિશાની ગણવામાં આવે છે. કરચલીઓ દેખાતી હોય તો ચહેરાની સુંદરતા પણ ઝાંખી લાગે છે. ઉંમર વધે તેમ સ્કિન ખરાબ થવા લાગે છે. પરંતુ જો તમે 30 વર્ષ પછી સ્કિન કેર કરવાની શરુઆત કરી દેશો તો 60 વર્ષની ઉંમરે પણ સ્કિન ટાઈટ જ રહેશે. 

સ્કિન પર વધતી ઉંમરની અસર એટલા માટે દેખાવા લાગે છે કે સ્કિનનું કોલેજ ઓછું થવા લાગે છે. કોલેજન ઘટતું હોય એટલે સ્કિન પહેલા કરતાં પાતળી અને ઢીલી પડવા લાગે છે. જો આ સ્થિતિને સમયસર રોકવામાં આવે તો ઢીલી પડેલી ત્વચા પણ ફરીથી ટાઈટ થઈ શકે છે. સ્કિનને ટાઈટ રાખવા માટે ઘણા લોકો મોંઘી ક્રીમનો ઉપયોગ કરતા હોય છે પરંતુ તમે નેચરલ વસ્તુની મદદથી પણ સ્કિનને ટાઈટ કરી શકો છો. 

જેમ જેમ ઉંમર વધે છે તેમ તેમ શરીરનું કોલેજન ઓછું બને છે. તેના કારણે ત્વચાનું મોઈશ્ચર, લચીલાપણું પણ ઘટી જાય છે. આ એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. યોગ્ય રીતે સંભાળ લેવાથી સ્કિનને હેલ્થી, સ્વસ્થ અને સોફ્ટ રાખી શકાય છે.

કેવી રીતે દુર કરવી કરચલીઓ ?

કોલેજન કેર માટેની સૌથી સરળ રીત તમને જણાવીએ. રોજ રાત્રે સૂતા પહેલા ચહેરાને ક્લીંઝર કે હુંફાળા પાણીથી સાફ કરો. ત્યારબાદ હથેળીમાં એલોવેરા જેલ લઈ તેમાં 3 ટીપાં બદામનું તેલ, જોજોબા ઓઈલ કે ગુલાબનું તેલ મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને હળવા હાથે ભીના ચહેરા પર લગાડો. આ મિશ્રણને નીચેથી ઉપરની તરફ લગાવો અને ચહેરા પર થોડું થોડું પ્રેશર પણ આપો. તેનાથી ચહેરા પર એક પ્રોટેક્ટિવ લેયર બની જશે. આ રીતે 2 મિનિટ માલિશ કરશો તો બ્લડ ફ્લો સુધરશે, ત્વચાને પોષણ મળશે અને સ્કિનમાં કોલેજન બનાવતા સેલ્સ એક્ટિવ થાય છે. 

આ રીતે સ્કિન કેર કરવાની સાથે એકવાત ધ્યાનમાં લેવી કે વધતી ઉંમરે વધારે હાર્ડ સ્ક્રબ કરવાથી બચવું. સ્ક્રબ કરવાથી સ્કિન પર બારીક ઘા બની જાય છે. જે સ્કિનને ડેમેજ કરી શકે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

anti aging tipsaloe veraskin careએન્ટી એજીંગ ટીપ્સ

