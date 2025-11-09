Anu Oil : ચમત્કારી છે આ આયુર્વેદિક તેલ, બસ 2 ટીપાથી સફેદ વાળથી લઈ સ્ટ્રેસની સમસ્યા થશે ગાયબ
Anu Oil Uses And Benefits: સફેદ વાળ અને સ્ટ્રેસ બંને ગંભીર સમસ્યાનો ઈલાજ તમે શોધી રહ્યા હોય તો આજે તમને એક આયુર્વેદિક તેલ વિશે જણાવીએ. આ તેલ તેના ગુણ અને લાભના કારણે ચમત્કારી લાગે છે. આ તેલની મદદથી તમે આ બંને સમસ્યાથી મુક્ત થઈ શકો છો. તો ફટાફટ જાણી લો આ તેલ કયું છે.
Anu Oil Uses And Benefits: નાની ઉંમરમાં સફેદ વાળ થવા, સ્ટ્રેસ, ઊંઘ ન આવવી આ બધી જ તકલીફો આજના સમયની સૌથી મોટી સમસ્યા છે, જેનાથી અનેક લોકો પરેશાન જોવા મળે છે. આ તકલીફોને દૂર કરવા માટે લોકો અલગ અલગ ઉપાય પણ અપનાવે છે પરંતુ તેનાથી કોઈ ખાસ ફરક પડતો નથી. જોકે આયુર્વેદ પાસે આ સમસ્યાનો સમાધાન છે. આયુર્વેદમાં કેટલાક કુદરતી ઇલાજ છે જેની પ્રેક્ટિસ રોજ કરવાથી નાની ઉંમરમાં સફેદ થતાં વાળને રોકી શકાય છે, વાળ ખરતા અટકે છે, સ્ટ્રેસ દૂર થાય છે સાથે જ ઊંઘ પણ સારી આવે છે.
નાસ્ય થેરાપી
ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલયે નાસ્ય થેરાપીને આ સમસ્યાઓનો સરળ અને અસરકારક ઉપાય જણાવ્યો છે.. આ થેરાપીમાં નાકમાં હર્બલ તેલના ટીપા નાખવાના હોય છે તેનાથી શરીર અને મનને ફાયદા થાય છે. મંત્રાલય અનુસાર નાસ્ય પંચકર્મનો એક મહત્વનો ભાગ છે. જેમાં નાકમાં ઔષધીય તેલ કે હર્બલ ફ્લુઇડ ઉમેરવામાં આવે છે. નાક શરીરનો એવો ભાગ છે જે ડાયરેક્ટ મગજ સુધી જોડાયેલો હોય છે.
અણુ તેલનો ઉપયોગ
ખૂબ ઓછા લોકો એક ખાસ આયુર્વેદિક તેલ વિશે જાણે છે. આ તેલનું નામ છે ઘણું તેલ.. અણુ તેલના બે ટીપા નાકના છિદ્રોમાં નાખવાથી ઘણા બધા હેલ્થ બેનિફિટ થાય છે. આ કામ સવારે અથવા તો રાત્રે સૂતા પહેલા કરવું શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. અણુ તેલના બે ટીપા નાકમાં નાખવાથી અગણિત લાભ મળે છે. આ કામ કરવાથી માથાની નસમાં રક્ત સંચાર સુધરે છે. તેનાથી વાળના મૂળ મજબૂત થાય છે અને સમય પહેલા સફેદ થતાં વાળની પ્રક્રિયા અટકે છે. આ ઉપાય કરવાથી વાળ કુદરતી રીતે કાળા રહે છે.
જે લોકોના વાળ સ્ટ્રેસ, પોષણની ખામી અને હોર્મોનલ અસંતુલનના કારણે ખરતા હોય તેમને પણ નાસ્ય થેરાપીથી ફાયદો થઈ શકે છે. નાકમાં અણુ તેલ નાખવાથી મગજ શાંત થાય છે અને સ્ટ્રેસ દૂર કરવામાં મદદ મળે છે. તેનાથી ખરતા વાળ પણ કંટ્રોલમાં આવે છે. આ થેરાપી મનને શાંત કરે છે તને ચિંતા તેમજ અનિંદ્રા દૂર કરે છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર નાસ્ય થેરાપીથી નાકના રસ્તા સાફ થાય છે અને ચહેરા પર પણ ચમક વધે છે. તેનાથી માથાનો દુખાવો, સાઇનસ અને ત્વચાની સમસ્યાઓથી રાહત મળે છે. જોકે આયુષ મંત્રાલયની સલાહ છે કે નાસ્ય થેરાપી આયુર્વેદિક ચિકિત્સકની દેખરેખમાં જ કરવી જોઈએ.
