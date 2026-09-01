/સફરજન કે જામફળ! કયું ફળ ખાવાથી મળશે સૌથી વધુ પોષણ, પરિણામ જાણીને ચોંકી જશો

Apple vs Guava: 'An apple a day keeps the doctor away' આ અંગ્રેજી કહેવત તો ખૂબ સાંભળી હશે. હેલ્ધી રહેવું હોય કે પછી વેટ લોસ કરવું હોય, બધાને સફરજન યાદ આવે છે. ડાયટમાં દરરોજ સફરજન ખાતા પણ ખૂબ જ હશો. પરંતુ 150થી 250 રૂપિયા સુધીની કિંમતમાં મળતા આ સફરજન દરેકના બજેટમાં ફીટ બેસતા નથી. પરંતુ ટેન્શન ન લો, સસ્તા મળતા જામફળના ન્યૂટ્રિશન સાંભળીને તમને નવાઈ લાગશે. ઘરના બગીચામાં નાના, લીલા કાચા-પાકા જામફળને નકામા સમજો છો, તો તેના પોષક તત્વો વિશે જાણી લો. નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ન્યૂટ્રિશનની ઇન્ડિયન ફૂડ કોમ્પોઝિશન ટેબલ મુજબ, બન્ને ફળોની ન્યૂટ્રિશન વેલ્યુ ખૂબ જ અલગ-અલગ છે. મોંઘા સફરજન ખાતા પહેલા એકવાર જામફળના પોષક તત્વો વિશે જાણી લો.
સફરજનની સરખામણીમાં જામફળમાં કેટલું હોય છે ન્યૂટ્રિશન
સફરજન અને જામફળના ન્યૂટ્રિશનની સરખામણી કરવામાં આવે તો પરિણામ ચોંકાવનારા હોઈ શકે છે, જાણો બન્નેના ન્યૂટ્રિશન
સફરજન અને જામફળમાં કેટલી હોય છે કેલરી
જો તમે ડાયટ પર છો અને વેટ લોસ માટે હેલ્ધી ફૂડ દ્વારા કેલરી લેવા માંગો છો, તો સફરજન ખાતા હશો. પરંતુ સફરજનમાં જ્યાં 52 કેલરી હોય છે, ત્યાં જામફળમાં કેલરીનું પ્રમાણ 68 હોય છે.
સફરજન અને જામફળ ખાવાથી કેટલું પ્રોટીન મળશે
પ્લાન્ટ બેઝ્ડ પ્રોટીન સોર્સની વાત કરીએ, તો જ્યાં એક સફરજન ખાવાથી માત્ર 0.3 ગ્રામ પ્રોટીન મળશે, ત્યાં જ એક જામફળ ખાવાથી તમને 2.6 ગ્રામ પ્રોટીન મળે છે.
વિટામિન સીનું પ્રમાણ ચોંકાવી દેશે
હેલ્ધી સ્કિન અને ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટ કરવા માટે સફરજન કે જામફળ બન્નેમાંથી શું ખાવું ફાયદાકારક રહી શકે છે, તેનો જવાબ ચોંકાવી દેશે કારણ કે જ્યાં 1 સફરજનમાં 5 મિલીગ્રામ વિટામિન સી હોય છે, ત્યાં 1 જામફળમાં 220 મિલીગ્રામ વિટામિન સી હોય છે. આ બસો ગણા કરતા પણ વધુ પ્રમાણમાં વિટામિન સી હોવાને કારણે આ ફળ તમારી બેટર ઇમ્યુનિટી માટે સફરજન કરતાં ઘણું વધારે ફાયદાકારક છે.
ફાઇબર માટે જામફળ રહેશે બેસ્ટ
બીજીતરફ જો તમને કબજિયાતની ફરિયાદ રહે છે, તો સફરજન કરતા જામફળ સારું છે. એક સફરજનમાં જ્યાં માત્ર 2.4 ગ્રામ જ ફાઇબર મળે છે, ત્યાં જામફળમાં બમણાથી પણ વધુ એટલે કે 5.4 ગ્રામ ફાઇબર હોય છે.
પોટેશિયમ જેવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનું પ્રમાણ કેટલું હશે
સફરજનમાં પોટેશિયમનું પ્રમાણ 107 મિલીગ્રામ હોય છે, જ્યારે જામફળમાં આ જ પોટેશિયમ 417 મિલીગ્રામ હોય છે. તો હવે મોંઘું સમજીને સફરજનને બેસ્ટ ન માનશો પરંતુ તેના સસ્તા ઓપ્શનને ખાવા વિશે જરૂર વિચારજો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)