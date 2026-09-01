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સફરજન કે જામફળ! કયું ફળ ખાવાથી મળશે સૌથી વધુ પોષણ, પરિણામ જાણીને ચોંકી જશો

Apple vs Guava: દરરોજ સફરજન ખાઓ છો કારણ કે તમને લાગે છે કે હેલ્ધી રહેવા અને યોગ્ય ન્યૂટ્રિશનની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા સાથે વેટ લોસમાં સફરજન ખાવું સૌથી વધુ ફાયદાકારક છે, તો એક ક્ષણ માટે થોભો - તમારે ખરેખર ચોમાસા દરમિયાન મળતા જામફળનું ન્યૂટ્રિશન વેલ્યુ જાણવી જોઈએ. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Sep 01, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:19 PM IST
સફરજન કે જામફળ! કયું ફળ ખાવાથી મળશે સૌથી વધુ પોષણ, પરિણામ જાણીને ચોંકી જશો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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