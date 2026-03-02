Beauty Tips: બગલમાંથી આવતી પરસેવાની વાસ અને ડાર્ક અંડરઆર્મ્સથી આ રીતે મેળવો છુટકારો
Alum Remedies for Sweat Smell: ઉનાળામાં સ્લીવલેસ કપડા તો પહેરવા હોય છે પરંતુ ડાર્ક અંડરઆર્મ્સ અને બગલમાંથી આવતી પરસેવાની વાસના કારણે પહેરી શકાતા નથી.. આવી ફરિયાદ તમારી પણ હોય તો આ સમસ્યા ફક્ત 10 રુપિયામાં દુર થઈ જશે. ફક્ત 10 રુપિયાની આ વસ્તુથી બગલમાંથી આવતી વાસ દુર થઈ જશે અને ડાર્ક સ્કિન રુપાળી પણ થવા લાગશે.
- બગલમાંથી આવતી વાસ અને ડાર્ક અંડરઆર્મ્સની સમસ્યાને દૂર કરવાનો કાયમી ઉપાય.
- 10 રૂપિયાના ખર્ચથી બે સમસ્યાઓનું નિવારણ થઈ જશે.
- એકવાર આ ઉપાય ટ્રાય કરો તમને રિઝલ્ટ ચોક્કસથી જોવા મળશે.
Alum Remedies for Sweat Smell: ગરમીના સમયમાં સ્લીવલેસ કપડાં આરામદાયક લાગે છે. પરંતુ સ્લીવલેસ કપડાં પહેરવા ત્યારે મુશ્કેલ થઈ જાય છે જ્યારે બગલમાંથી પરસેવાની વાસ વધારે આવતી હોય અને અંડરઆર્મ્સ પણ ડાર્ક થઈ ગયા હોય. એવા અનેક લોકો હશે જેમને આ સમસ્યા નડતી હશે. બગલમાંથી આવતી વાસ અને ડાર્ક અંડરઆર્મ્સની સમસ્યાને દૂર કરવા માટે કાયમી ઉપાય કરવો જોઈએ. આજે તમને આ બે સમસ્યાનું નિવારણ કરી દે તેઓ 1 ઉપાય જણાવીએ. આ ઉપાય કરવામાં તમારે ખર્ચો પણ વધારે નહીં થાય. 10 થી 15 રૂપિયાના ખર્ચથી તમારી બે મોટી સમસ્યાઓનું નિવારણ થઈ જશે.
ઉનાળામાં દિવસેના દિવસે ગરમી વધતી જશે. જેમ જેમ ગરમી વધે છે તેમ પરસેવો પણ વધારે થાય છે. ઉનાળાની સિઝનમાં ઘણા લોકો માટે પરસેવાની વાસ મુસીબતનું કારણ બની જાય છે. આવા લોકોને ઘણી વખત શરમજનક સ્થિતિમાં મુકાવું પડે છે. પરસેવાના કારણે આવતી દુર્ગંધથી છુટકારો મેળવવો હોય તો ફટકડીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ફટકડી એવી વસ્તુ છે જેનો ઉપયોગ વર્ષોથી સ્કીન કેર માં કરવામાં આવે છે. 10 થી 15 રૂપિયાની ફટકડી સ્કિન સંબંધિત સમસ્યાઓ દૂર કરી શકે છે ખાસ કરીને શરીરમાંથી આવતી વાસ અને ડાર્ક અંડરઆર્મ્સ માટે તો ફટકડી રામબાણ ગણાય છે. ફટકડી આ બે સમસ્યામાં ઉપયોગી છે કે નહીં તે ચેક કરવું હોય તો દસ રૂપિયાનો ખર્ચો કરીને ચેક કરી પણ શકો છો તમને રિઝલ્ટ ચોક્કસથી જોવા મળશે.
ડાર્ક અંડરઆર્મ્સ માટે ફટકડીનો ઉપયોગ
અંડરઆર્મ્સની સ્કીન નોર્મલ સ્કીન કરતા વધારે કાળી દેખાતી હોય તો તેને સાફ કરવા માટે ફટકડી નો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જો અંડરઆર્મ્સની ત્વચા વધારે પડતી કાળી હોય તો ફટકડી અને ગુલાબજળ લગાડવાનું શરૂ કરો. ફટકડીનો પાવડર કરી તેમાં ગુલાબજળ મિક્સ કરી આ મિશ્રણને ડાર્ક સ્કિન પર લગાવી દો. આ પેસ્ટને 15 મિનિટ સુધી સુકાવા દો અને ત્યાર પછી ઠંડા પાણીથી સાફ કરો. સપ્તાહમાં બે થી ત્રણ વખત ફટકડી અને ગુલાબજળની પેસ્ટ લગાડવાથી સ્કીનમાં ફરક દેખાવા લાગશે.
પરસેવાની વાસ દૂર કરવા માટે ફટકડીનો ઉપયોગ
પરસેવાની વાસ દૂર કરવા માટે ફટકડીનો ઉપયોગ બે રીતે કરી શકાય છે. જો તમે એવા વ્યક્તિ છો જેને આખા શરીરમાં પરસેવો વધારે પ્રમાણમાં થાય છે તો નહાવાના પાણીમાં ફટકડી મિક્સ કરીને તેનો ઉપયોગ કરો. નહાવાના પાણીમાં ફટકડીનો પાવડર કરીને મિક્સ કરી દો. નાહવા માટે ફટકડીના પાણીનો રોજ ઉપયોગ કરો. તેનાથી પરસેવાની વાસ ધીરે ધીરે ઓછી થવા લાગશે.
જે લોકોને બગલમાં સૌથી વધારે પરસેવો થતો હોય અને વાસ પણ વધારે આવતી હોય તેમણે ફટકડીનો ઉપયોગ ડાયરેક્ટ સ્કીન પર કરવો. પરસેવાની દુર્ગંધ દૂર કરવા માટે ફટકડીનો એક ટુકડો લઇ તેને પાણીથી પલાળો અને પછી હળવા હાથે પલાળેલી ફટકડીને બગલમાં લગાવો. એક થી બે વખત ફટકડીને બગલમાં લગાવી દો. રોજ નહાયા પછી આ રીતે ફટકડી લગાડી લેવી.
ફટકડી કેવી રીતે કરે છે અસર ?
ફટકડીમાં એવા ગુણ હોય છે જે ત્વચા પર દુર્ગંધ ઉત્પન્ન કરતાં બેક્ટેરિયાને મારે છે. સાથે જ ફટકડી ત્વચાને ટાઈટ કરે છે અને પોર્સ બંધ કરે છે જેના કારણે પરસેવો ઓછો થાય છે. ફટકડીમાં એન્ટિબેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે જે દુર્ગંધ દૂર કરવામાં અસરકારક છે. જે લોકોને વધારે પરસેવો થતો હોય તેઓ ઉનાળામાં ફટકડીનો આ બે રીતે ઉપયોગ કરી શકે છે. પરંતુ ફટકડીનો ઉપયોગ કરતી વખતે જો ત્વચા પર બળતરા થાય તો સ્કીન તુરંત સાફ કરી દો અને ફટકડી નો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
