Smelly Underarms: નહાયા પછી પણ બગલમાંથી વાસ આવે છે ? આ સસ્તી વસ્તુ યુઝ કરો, પરસેવો થશે તો પણ વાસ નહીં આવે
Smelly Underarms: પરસેવાની તીવ્ર ગંધ ઘણા લોકો માટે સમસ્યા અને શરમજનક સ્થિતિનું કારણ હોય છે. નહાયા પછી પણ વાસ પીછો છોડતી નથી. આવું જે લોકો સાથે થતું હોય તેમના માટે એક સસ્તો અને સરળ ઉપાય આજે જણાવીએ. આ વસ્તુ યુઝ કર્યા પછી અંડરઆર્મ્સની વાસમાંથી મુક્તિ મળી જશે.
Smelly Underarms: ઘણા લોકો નહાઈને નીકળે કે થોડી જ વારમાં અંડરઆર્મ્સમાંથી વાસ આવવા લાગે છે. આ સમસ્યાના કારણે લોકો અસહજ અનુભવ કરે છે અને ઘણી વખત શરમજનક સ્થિતિમાં પણ મુકાવું પડે છે. મોંઘા ડિયોડરન્ટ અને પરફ્યુમનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ ઘણી વખત વાસ દૂર થતી નથી. જો તમારી સાથે પણ આવું થતું હોય કે તમારા પરસેવામાંથી વાસ આવતી હોય તો આ સમસ્યાનું સમાધાન આજે તમને જણાવીએ. અંડરઆર્મ્સમાંથી વાસ આવવાની સમસ્યાને દૂર કરવા માટેનો ઉપાય એકદમ સરળ અને સસ્તા છે. તમે આ ઉપાય અજમાવશો એટલે કાયમ માટે તમને વાસથી રાહત મળી જશે..
અંડરઆર્મ્સમાંથી વાસ શા માટે આવે છે ?
મોટાભાગના લોકો એવું માને છે કે વાસ પરસેવાના કારણે આવે છે પરંતુ હકીકતમાં પરસેવામાં કોઈ દુર્ગંધ હોતી નથી. જ્યારે પરસેવો બેક્ટેરિયાના સંપર્કમાં આવે છે તો દુર્ગંધ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બેક્ટેરિયા અંડરઆર્મ્સમાં જ હોય છે. અંડરઆર્મ્સમાં મોઈશ્ચરના કારણે બેક્ટેરિયા ઝડપથી ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. તેવામાં પરસેવો થાય એટલે તેમાંથી દુર્ગંધ આવવા લાગે છે. આ કારણ સિવાય હોર્મોનલ ફેરફાર, વધારે પરસેવો થવો, ટાઈટ કપડા પહેરવા અને સાફ-સફાઈના અભાવના કારણે પણ વાસ આવી શકે છે..
દુર્ગંધથી મુક્તિ મેળવવાનો ઉપાય
જો કોઈપણ વ્યક્તિને બગલમાંથી વાસ આવવાની સમસ્યા હોય તો તેણે ફટકડીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ફટકડી એવી વસ્તુ છે જે એકદમ સસ્તી હોય છે અને કોઈપણ જગ્યાએથી સરળતાથી મળી રહે છે. મોટાભાગના લોકો ઘરમાં ફટકડી રાખતા પણ હોય છે. ફટકડીનો ઉપયોગ તમે અલગ અલગ વસ્તુમાં કર્યો હશે પરંતુ તમે તેને અંડરઆર્મ્સમાં પણ લગાડી શકો છો. ફટકડીથી અંડરઆર્મ્સની સ્મેલ દૂર કરવામાં મદદ મળે છે. ફટકડીમાં નેચરલ એન્ટી બેકટેરિયલ ગુણ હોય છે જે પરસેવામાં વાસ ઉત્પન્ન કરતાં બેક્ટેરિયાને ખતમ કરે છે
ફટકડીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો ?
ફટકડીને નહાયા પછી યુઝ કરવાની હોય છે. નહાયા પછી ફટકડીનો એક નાનકડો ટુકડો લઈ તેને હળવા હાથે અંડરઆર્મ્સની સ્કીન પર લગાવો. ફટકડીના ટુકડાને ભીનો કરવાની પણ જરૂર નથી અને વધારે ઘસવાની પણ જરૂર નથી. ફટકડી લગાડી લીધા પછી ટીસુ પેપર અથવા તો સાફ કપડાથી અંડરઆર્મ્સની સ્કીન સાફ કરી લો. બસ નહાયા પછી રોજ આ કામ કરી લેવું. આમ કરવાથી અંડરઆર્મ્સની વાસ દૂર થઈ જાય છે અને આખો દિવસ ફ્રેશનેસ રહેશે.
ફટકડીનો ઉપયોગ કરતી વખતે એક વાતનું ધ્યાન રાખવું. જે લોકોની સ્કીન સંવેદનશીલ હોય તેમણે ફટકડીનો યુઝ કરતાં પહેલા પેચ ટેસ્ટ કરી લેવો. આ સિવાય સ્કિન પર કોઈ ઈજા થઈ હોય કે પછી દાજી ગયા હોય તેના પર પણ ફટકડી લગાડવી નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
