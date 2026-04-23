Hair Pack: એક તીર બે નિશાન.. વાળ લાંબા થશે અને સફેદ વાળ કાળા પણ દેખાશે, અઠવાડિયે 2 વાર માથામાં લગાડો આ હેર પેક
Hair Pack For Hair Growth: વાળની સૌથી વધુ જોવા મળતી 2 સમસ્યાઓ છે વાળની લંબાઈ ન વધવી અને વાળ નાની ઉંમરમાં સફેદ થવા. આ બંને સમસ્યાનો અંત આવે તેવો ઉપાય આજે તમને જણાવીએ. આજે તમને એવા હેર પેક વિશે જણાવી દઈએ જેને સપ્તાહમાં 2 વાર વાળમાં લગાડશો એટલે વાળની લંબાઈ પણ વધશે અને સફેદ વાળ કાળા પણ થશે.
Hair Pack For Hair Growth: આજની લાઈફ સ્ટાઇલમાં વાળ સંબંધિત બે મુખ્ય સમસ્યાઓ યુવતીઓને સૌથી વધુ સતાવતી હોય છે. પહેલી સમસ્યા છે કે વાળ નાની ઉંમરમાં સફેદ થવા લાગે. અને બીજી સમસ્યા છે વાળની લંબાઈ ન વધવી. હેર ગ્રોથ અને સફેદ વાળની સમસ્યાથી મોટાભાગની યુવતીઓ પરેશાન હોય છે.. આ બંને સમસ્યાનું સોલ્યુશન લાવવા માટે અલગ અલગ હેર કેર પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવે છે. જો તમારે અલગ અલગ હેર કેર પ્રોડક્ટ પર ખર્ચો ન કરવો હોય તો આજે તમને નેચરલ વસ્તુથી બનતા એક હેર પેક વિશે જણાવી દઈએ. આ હેર પેકનો ઉપયોગ અઠવાડિયામાં બે વખત કરશો એટલે વાળમાં ગ્રોથ દેખાવા લાગશે અને સફેદ વાળ કાળા થવા લાગશે.
આજે જે હેર પેક વિશે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છે તેની ખાસ વાત એ છે કે તેમાં નેચરલ વસ્તુઓનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે જેથી તેને લગાડ્યા પછી તમને આડઅસરની ચિંતા નહીં રહે. કેમિકલ યુક્ત પ્રોડક્ટ વાપરવામાં ઘણી વખત વાળની સમસ્યા વધી જતી હોય છે.. પરંતુ આ હેર પેક માં તમને આડ અસર થવાનું ટેન્શન નહીં રહે.
હેર પેક બનાવવાની રીત
વાળને કાળા અને લાંબા કરવા માટેનું આ હેર પેક બનાવવા માટે આમળા પાવડર, મેથીનો પાવડર, દહીં, નાળિયેર તેલ અને એલોવેરા જેલની જરૂર પડશે. જો તમારે સવારે હેર પેક વાળમાં લગાડવો હોય તો રાત્રે હેર પેક બનાવીને રાખી દો અને સવારે ઉપયોગમાં લો. હેર પેક બનાવવા માટે રાત્રે એક બાઉલમાં આમળા પાવડર, મેથીના દાણાનો પાવડર, દહીં, એલોવેરા જેલ, નાળિયેર તેલ બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી ઢાંકીને રાખી દો. સવારે તૈયાર કરેલી પેસ્ટને સારી રીતે હલાવો. જો પેસ્ટ વધારે ઘટ્ટ થઈ ગઈ હોય તો થોડું દહીં અથવા પાણી ઉમેરીને પેસ્ટને ઢીલી કરી લો. હવે તૈયાર કરેલી પેસ્ટને વાળના મૂળમાં અને વાળની લંબાઈમાં સારી રીતે લગાવો.. હેર પેક લગાવ્યા પછી શાવર કેપ પહેરી લો. આ હેર પેકને 30 મિનિટ સુધી વાળમાં રહેવા દો અને પછી માઈલ્ડ શેમ્પૂથી હેર વોશ કરો.
આમળા મેથીના હેરપેકના ફાયદા
આમળા અને મેથીના આ હેર પેકમાં દહીં અને નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેનાથી સ્કેલ્પને મોઈશ્ચર મળે છે અને ડ્રાયનેસ દૂર થઈ જાય છે. મેથી વાળમાંથી ડેન્ડ્રફ ઓછો કરે છે અને વાળના મૂળને મજબૂત કરી વાળનો ગ્રોથ બુસ્ટ કરવાનું કામ કરે છે. હેર પેકમાં રહેલો આમળાનો પાવડર સફેદ વાળને કાળા કરવામાં મદદ કરશે. શરૂઆતમાં આ હેર પેક અઠવાડિયામાં બે વખત લગાવો. ત્યાર પછી અઠવાડિયામાં એક વખત આ હેર પેક લગાડવાનું રાખો. જેનાથી ઝડપથી રિઝલ્ટ જોવા મળશે..
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
