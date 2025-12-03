Prev
Face Pack: 15 મિનિટમાં ટૈનિંગ દુર કરતો નુસખો, ચણાના લોટમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી લગાડો ચહેરા અને ગદરન પર

Face Pack For Tanning: સ્કિન પરની ડેડ સ્કિન અને ટૈનિંગ દુર કરવું જરૂરી છે. તેના કારણે સ્કિન ડલ લાગે છે. આજે તમને ચણાના લોટના એવા ફેસપેક વિશે જણાવીએ જેને લગાડવાથી સ્કિન પરનું ટૈનિંગ અને ડેડ સ્કિન 15 થી 20 મિનિટમાં જ નીકળી જશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 03, 2025, 06:09 PM IST

Face Pack For Tanning: ધૂળ અને તડકાના કારણે સ્કિન ટૈન થઈ જાય છે. શિયાળામાં ડેડ સ્કિનની સમસ્યા પણ વધી જાય છે. ટૈનિંગ અને ડેડ સ્કિન બંને સમસ્યાને દુર કરવાનો રામબાણ નુસખો આજે તમને જણાવીએ. ટૈનિંગ દુર કરવા માટે તમે આ ઘરેલુ વસ્તુઓ યુઝ કરી શકો છો. તેનાથી આડઅસર પણ થશે નહીં.

ઘરમાં રહેલી 3 વસ્તુને મિક્સ કરી આ ફેસપેક બનાવવાનો છે. આ ફેસપેકમાં પ્રાકૃતિક વસ્તુઓનો જ ઉપયોગ થાય છે. ચણાના લોટનો આ ફેસપેક 15 થી 20 મિનિટ જ સ્કિન પર લગાડવાનો હોય છે તેનાથી સ્કિનનું ટૈનિંગ દુર થઈ જાય છે. તો ચાલો ફટાફટ જાણી લો ચણાના લોટનો ફેસપેક બનાવવાની રીત.

ચણાના લોટનો ફેસ પેક બનાવવાની રીત

2 ચમચી ચણાનો લોટ
1 ચમચી મુલતાની માટી
1 ચમચી કોફી
લીંબુનો રસ
દહીં

સૌથી પહેલા એક વાટકીમાં 2 ચમચી ચણાનો લોટ લઈ તેમાં મુલતાની માટી, કોફી મિક્સ કરો. ત્યારબાદ તેમાં 8 થી 10 ટીપા લીંબુના રસના ઉમેરો અને પછી જરૂર અનુસાર દહીં ઉમેરી મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને સારી રીતે મિક્સ કરી ચહેરા પર અપ્લાય કરો. 

ફેસપેકને ગરદન પર પણ લગાડવું. ફેસપેક લગાડ્યા પછી જ્યારે તે સુકાવા લાગે એટલે હાથ ભીના કરી સ્કિન પર મસાજ કરો. 5 મિનિટ મસાજ કરી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો. આ ફેસપેક લગાડવાથી ઈંસ્ટન્ટ રિઝલ્ટ જોવા મળે છે. આ ફેસપેક તમે સપ્તાહમાં 2 વખત યુઝ કરી શકો છો. 

આ ફેસપેકમાં રહેલો ચણાનો લોટ ડેડ સ્કિન સેલ્સને દુર કરે છે. તેનાથી ત્વચા બ્રાઈટ દેખાય છે. મુલતાની માટી ટૈનિંગ દુર કરે છે અને કોફી સ્કિનની ડલનેસને દુર કરી ત્વચા પર ગ્લો વધારે છે. ફેસપેકમાં રહેલું લીંબુ સ્કિનને બ્રાઈટનેસ આપે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

